[{"available":true,"c_guid":"9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s Szabó Sándor a legesélyesebb jelölt a választókerületében, de megosztott ellenzék mellett a Fidesz embere nyerheti a választást Szegeden - legalábbis a Közös Ország Mozgalom kutatása szerint. ","shortLead":"Az MSZP-s Szabó Sándor a legesélyesebb jelölt a választókerületében, de megosztott ellenzék mellett a Fidesz embere...","id":"20180307_Jobbikos_visszalepes_kellene_az_ellenzek_gyozelmehez_Szegeden","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e398c70-74b7-4e04-85e5-8c0beec0536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11271d85-0731-40cc-8a85-d55b1e81becb","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Jobbikos_visszalepes_kellene_az_ellenzek_gyozelmehez_Szegeden","timestamp":"2018. március. 07. 08:28","title":"Jobbikos visszalépés kellene az ellenzék győzelméhez Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036c42dc-1e1f-4786-a801-b8b1524e4760","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél pontosabb prognózis áll rendelkezésünkre azzal kapcsolatban, mikor okozhat gondot a Földön a jelenleg is bolygónk felé zuhanó Tienkung–1 (Mennyei Palota–1) kínai űrállomás, illetve annak Földet érő nagyobb darabjai. ","shortLead":"Minden eddiginél pontosabb prognózis áll rendelkezésünkre azzal kapcsolatban, mikor okozhat gondot a Földön a jelenleg...","id":"20180307_tienking_1_mennyei_palota_1_urallomas_foldre_zuhan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=036c42dc-1e1f-4786-a801-b8b1524e4760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a83a072-127b-4e64-b0b1-b66c872d9b2d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180307_tienking_1_mennyei_palota_1_urallomas_foldre_zuhan","timestamp":"2018. március. 07. 08:03","title":"Megjött a dátum: 3-4 héten belül a Földre zuhan a 8500 kilós, irányíthatatlanná vált űrállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c291b1-d4b6-46f8-ae3d-313f35207004","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180307_Jani_a_Mariahilferen__omlenek_a_Becsmemek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9c291b1-d4b6-46f8-ae3d-313f35207004&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dac1f5-8e48-4364-bcc5-f55569ba6862","keywords":null,"link":"/itthon/20180307_Jani_a_Mariahilferen__omlenek_a_Becsmemek","timestamp":"2018. március. 07. 15:04","title":"Jani a Máriahilferen – ömlenek a Bécs-mémek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8634713f-48bd-4089-9219-6eb912d0ca0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mai tudomány egyik legizgalmasabb kérdése, hogy mi volt az univerzumunk keletkezését előidéző ősrobbanás előtt. Stephen Hawking bonyolult, de egy szóval összefoglalható választ adott.","shortLead":"A mai tudomány egyik legizgalmasabb kérdése, hogy mi volt az univerzumunk keletkezését előidéző ősrobbanás előtt...","id":"20180307_stephen_hawking_osrobbanas_vilagegyetem_mi_volt_az_osrobbanas_elott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8634713f-48bd-4089-9219-6eb912d0ca0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fba0f4-5bd2-4bea-b181-9b40b6ac2619","keywords":null,"link":"/tudomany/20180307_stephen_hawking_osrobbanas_vilagegyetem_mi_volt_az_osrobbanas_elott","timestamp":"2018. március. 07. 09:03","title":"Megszólalt Stephen Hawking: azt mondja, hogy tudja, mi volt az ősrobbanás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c5b9d01-3838-41cb-9a8a-7ffb5b946007","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Lehet, hogy egy másik díjat is ellopott korábban. ","shortLead":"Lehet, hogy egy másik díjat is ellopott korábban. ","id":"20180307_Maris_vadat_emeltek_a_Frances_McDormand_Oscarjat_ellopo_ferfi_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c5b9d01-3838-41cb-9a8a-7ffb5b946007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30f96280-8766-4e28-911a-bf4f267b690b","keywords":null,"link":"/kultura/20180307_Maris_vadat_emeltek_a_Frances_McDormand_Oscarjat_ellopo_ferfi_ellen","timestamp":"2018. március. 07. 10:03","title":"Máris vádat emeltek a Frances McDormand Oscarját ellopó férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3fbdb5-9b4e-4cba-8fad-59f9480f57e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Már a Hertha szurkolói boltjában is kapható a kultikus szürke melegítőnadrág.","shortLead":"Már a Hertha szurkolói boltjában is kapható a kultikus szürke melegítőnadrág.","id":"20180306_kiraly_mackoban_feszithetnek_eztan_a_berliniek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f3fbdb5-9b4e-4cba-8fad-59f9480f57e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d535a0c-4bd3-4d18-8dc6-3a6a6df048da","keywords":null,"link":"/sport/20180306_kiraly_mackoban_feszithetnek_eztan_a_berliniek","timestamp":"2018. március. 06. 11:35","title":"Király-mackóban feszíthetnek eztán a berliniek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dcb2d8d-7add-494f-b29b-b1477f4f6679","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarország legnagyobb turisztikai vállalata lesz a Konzum Nyrt.","shortLead":"Magyarország legnagyobb turisztikai vállalata lesz a Konzum Nyrt.","id":"20180307_Meg_a_valasztasok_elott_bevasarol_a_Balatonnal_Meszaros_Lorinc_cege","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dcb2d8d-7add-494f-b29b-b1477f4f6679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7744d980-d8ce-4c6e-969d-a07078636f8e","keywords":null,"link":"/kkv/20180307_Meg_a_valasztasok_elott_bevasarol_a_Balatonnal_Meszaros_Lorinc_cege","timestamp":"2018. március. 07. 15:59","title":"Még a választások előtt bevásárol a Balatonnál Mészáros Lőrinc cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f3b3a52-38ac-4a45-8c59-83f8d7cb7098","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A román hatóságok szerint arabok irányították a hálózat minden egyes részét. A menekülteket Szerbiából Romániába vitték, majd onnan tovább nyugat felé. ","shortLead":"A román hatóságok szerint arabok irányították a hálózat minden egyes részét. A menekülteket Szerbiából Romániába...","id":"20180307_fejenkent_45_ezer_euroval_huztak_le_a_menekulteket_a_romaniaban_lekapcsolt_embercsempeszek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f3b3a52-38ac-4a45-8c59-83f8d7cb7098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1474ede-c419-4bec-8131-c2cb730da3a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180307_fejenkent_45_ezer_euroval_huztak_le_a_menekulteket_a_romaniaban_lekapcsolt_embercsempeszek","timestamp":"2018. március. 07. 12:14","title":"Fejenként 4-5 ezer euróval húzták le a menekülteket a Romániában lekapcsolt embercsempészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]