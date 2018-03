Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48af133e-2058-431b-9b34-b29eaec10b9c","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az orosházi kórház azzal kereste meg az ellátási körzetéhez tartozó településeket, hogy nincs pénze a működésre. Az állami fenntartású intézmény pont olyanoktól kért pénzt, akik szintén nem kapnak eleget az államtól.","shortLead":"Az orosházi kórház azzal kereste meg az ellátási körzetéhez tartozó településeket, hogy nincs pénze a működésre...","id":"20180308_Nem_adnak_penzt_a_kistelepulesek_az_oroshazi_korhaznak_mert_nincs_nekik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48af133e-2058-431b-9b34-b29eaec10b9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ade42c-42eb-43a6-ad80-eac1517b4c76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180308_Nem_adnak_penzt_a_kistelepulesek_az_oroshazi_korhaznak_mert_nincs_nekik","timestamp":"2018. március. 09. 10:27","title":"Nem adnak pénzt a kistelepülések a kalapozó orosházi kórháznak, mert nincs nekik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc97d09-2802-447b-8233-91beaaa4b55c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erőhiányban egészen biztosan nem szenvednek ezek az új bajor divatterepjárók. Mutatjuk őket.","shortLead":"Erőhiányban egészen biztosan nem szenvednek ezek az új bajor divatterepjárók. Mutatjuk őket.","id":"20180309_dizelorgia_4_turbot_es_388_loerot_kapott_a_legujabb_bmw_x3_es_x4","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dc97d09-2802-447b-8233-91beaaa4b55c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce9f54bd-6ef8-4b27-a679-5d51f8bcafca","keywords":null,"link":"/cegauto/20180309_dizelorgia_4_turbot_es_388_loerot_kapott_a_legujabb_bmw_x3_es_x4","timestamp":"2018. március. 09. 08:46","title":"Dízelorgia: 4 turbót és 388 lóerőt kapott a legújabb BMW X3 és X4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48427f79-b315-45bc-8b51-e9e58e648705","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Teljes terjedelmében ég egy körülbelül ezerötszáz négyzetméter alapterületű, zöldségek és szekrényelemek tárolására használt raktárépület, amely péntek reggel gyulladt ki Makó határában, az Ugar utca egyik ipartelepén – írta az MTI.","shortLead":"Teljes terjedelmében ég egy körülbelül ezerötszáz négyzetméter alapterületű, zöldségek és szekrényelemek tárolására...","id":"20180309_Kigyulladt_egy_raktar_Makon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48427f79-b315-45bc-8b51-e9e58e648705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4292d1-1680-4b18-b3d0-4a7e867690c2","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180309_Kigyulladt_egy_raktar_Makon","timestamp":"2018. március. 09. 12:56","title":"Kigyulladt egy raktár Makón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere állította: Közép- és Kelet-Európában a romák integrációjához szükséges pénzt elvennék és odaadnák a migránsoknak. ","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere állította: Közép- és Kelet-Európában a romák integrációjához szükséges pénzt elvennék...","id":"20180310_uj_kartyat_huzott_elo_balog_a_romakat_remisztgette_migransokkal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=544ea47c-40b3-4505-b1d4-aea06d909665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"569b7d11-745b-4069-af2e-5cec5769852d","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_uj_kartyat_huzott_elo_balog_a_romakat_remisztgette_migransokkal","timestamp":"2018. március. 10. 21:14","title":"Új kártyát húzott elő Balog: a romákat rémisztgette migránsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az 58 éves Molnár Viktor illegális állatkereskedést üzemeltetett az angliai Prestwichben, és bizonyíthatóan öt kölyök törpe tacskót csempészett be az országba. A férfit elítélték. ","shortLead":"Az 58 éves Molnár Viktor illegális állatkereskedést üzemeltetett az angliai Prestwichben, és bizonyíthatóan öt kölyök...","id":"20180309_Kutyakolykoket_csempeszett_Angliaba_egy_magyar_allatorvos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9427b351-64f1-406e-8b95-99e02e2bba03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f9936c-7ebd-461c-a764-cd89aa85a9a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180309_Kutyakolykoket_csempeszett_Angliaba_egy_magyar_allatorvos","timestamp":"2018. március. 09. 20:19","title":"Kutyakölyköket csempészett Angliába egy magyar állatorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49a9524a-9f89-41c0-88fe-26e9d5170234","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Habony Árpád és Arthur Finkelstein még 2015-ben alapítottak közösen céget, ennek azonban még Finkelstein halála után is csak 50 százalékos tulajdonosa maradt Habony. Nem sokáig: mostanra kivásárolta a tulajdonostársat.","shortLead":"Habony Árpád és Arthur Finkelstein még 2015-ben alapítottak közösen céget, ennek azonban még Finkelstein halála után is...","id":"20180309_Habony_atvette_a_kampanyguru_Finkelsteinnel_kozosen_alapitott_ceget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49a9524a-9f89-41c0-88fe-26e9d5170234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30b61c36-1632-4686-af19-f168e008654e","keywords":null,"link":"/kkv/20180309_Habony_atvette_a_kampanyguru_Finkelsteinnel_kozosen_alapitott_ceget","timestamp":"2018. március. 09. 15:49","title":"Habony átvette a kampányguru Finkelsteinnel közösen alapított céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169e9f82-b79e-43b4-8193-e06d0a08026a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök úgy látja, hogy Oroszország az igazi áldozat az orosz-amerikai kapcsolatokban. ","shortLead":"Az orosz elnök úgy látja, hogy Oroszország az igazi áldozat az orosz-amerikai kapcsolatokban. ","id":"20180310_Putyin_az_amerikai_elnokvalasztasrol_Na_es_mi_van_ha_oroszok_avatkoztak_be","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=169e9f82-b79e-43b4-8193-e06d0a08026a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142e936f-76e5-463f-85bd-ebc3e7ffae2c","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_Putyin_az_amerikai_elnokvalasztasrol_Na_es_mi_van_ha_oroszok_avatkoztak_be","timestamp":"2018. március. 10. 15:42","title":"Putyin az amerikai elnökválasztásról: \"Na, és mi van, ha oroszok avatkoztak be?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu arra törekszik, hogy minél gyorsabban és pontosabban tájékoztassa olvasóit a választási kampány aktuális híreiről, az események hátteréről, a várható fejleményekről. Most azonban mi kérünk olvasóinktól: töltsék ki az alábbi kérdőívet, segítsenek többet megtudni arról, milyen hírekre kíváncsiak, hol és mikor olvassák ezeket, milyen információkat szeretnének mielőbb megkapni. Köszönjük!","shortLead":"A hvg.hu arra törekszik, hogy minél gyorsabban és pontosabban tájékoztassa olvasóit a választási kampány aktuális...","id":"20180309_On_mennyire_koveti_a_valasztasi_hireket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4eab503-c4f8-4f0c-83bd-fd73707a58c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"705e9ab5-a0a7-47ed-b90e-10bb57cceb76","keywords":null,"link":"/itthon/20180309_On_mennyire_koveti_a_valasztasi_hireket","timestamp":"2018. március. 09. 10:19","title":"Ön mennyire követi a választási híreket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]