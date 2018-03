Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5b823be-d6e0-45e9-851e-e58d214193db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megkezdődtek vasárnap Kubában az általános választások, amelyeken a szavazásra jogosultak a forradalom történelmi szereplőinek helyébe lépő, fiatalabb generáció képviselőire adhatják le voksukat. A képviselők választhatják majd meg egy hónap múlva a szigetország első forradalom utáni elnökét, aki most biztos nem Castro családból érkezik.\r

","shortLead":"Megkezdődtek vasárnap Kubában az általános választások, amelyeken a szavazásra jogosultak a forradalom történelmi...","id":"20180311_Politikusi_nemzedekvaltasra_keszul_Kuba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5b823be-d6e0-45e9-851e-e58d214193db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9975da4a-4126-4ef7-a1df-0804453f2c77","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Politikusi_nemzedekvaltasra_keszul_Kuba","timestamp":"2018. március. 11. 16:21","title":"Politikusi nemzedékváltásra készül Kuba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d26511-19c8-4bb0-bdc4-b5a05b08d323","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez nem szórakozás, hanem inkább állatkínzás.","shortLead":"Ez nem szórakozás, hanem inkább állatkínzás.","id":"20180311_Mit_keres_egy_lo_egy_ejszakai_klubban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2d26511-19c8-4bb0-bdc4-b5a05b08d323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e4c7d9-315e-4074-94fe-2751699dbf74","keywords":null,"link":"/elet/20180311_Mit_keres_egy_lo_egy_ejszakai_klubban","timestamp":"2018. március. 11. 07:00","title":"Mit keres egy ló egy éjszakai klubban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A vásárlók főleg a kétszobás amerikai konyhás lakásokat keresik. ","shortLead":"A vásárlók főleg a kétszobás amerikai konyhás lakásokat keresik. ","id":"20180312_Akar_ket_het_alatt_is_el_lehet_adni_egy_jo_lakast_Budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042654d2-8a5f-4ffd-af4b-bf84d5829abc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180312_Akar_ket_het_alatt_is_el_lehet_adni_egy_jo_lakast_Budapesten","timestamp":"2018. március. 12. 09:03","title":"Akár két hét alatt is el lehet adni egy jó lakást Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9662e8-5cbc-4992-bf14-f7f30f8b0503","c_author":"Nagy Gábor","category":"gazdasag","description":"Nem világos, hogy a tőzsdei megjelenés kihúzza-e a csávából a zenei streamingszolgáltatásban úttörő szerepet vállalt svéd céget.","shortLead":"Nem világos, hogy a tőzsdei megjelenés kihúzza-e a csávából a zenei streamingszolgáltatásban úttörő szerepet vállalt...","id":"201810__spotify__tozsdei_bemutatkozas__megmentett_zenepiac__hallgatni_arany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec9662e8-5cbc-4992-bf14-f7f30f8b0503&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a74b583-c6fb-490a-870e-bc42389528d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/201810__spotify__tozsdei_bemutatkozas__megmentett_zenepiac__hallgatni_arany","timestamp":"2018. március. 11. 10:00","title":"Új kottából fog játszani az eddig veszteséget veszteségre halmozó Spotify","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1187a6d5-28bb-47f0-8d25-73d1b01ba9f3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Amit Ön pénteken előadott, az még csak nem is dilettáns kommentár, hanem a szomszéd országban történtek célzatos bevonása a magyarországi választási kampányba...Ön megsértett minden szlovákiai becsületes állampolgárt\" - írta Petőcz Kálmán politológus, diplomata.","shortLead":"\"Amit Ön pénteken előadott, az még csak nem is dilettáns kommentár, hanem a szomszéd országban történtek célzatos...","id":"20180311_Orban_Viktort_ugy_alazta_meg_egy_szlovakiai_magyar_diplomata_ahogy_reg_nem_tette_senki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1187a6d5-28bb-47f0-8d25-73d1b01ba9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16dac10d-fc7f-40fb-a448-e9086f416647","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Orban_Viktort_ugy_alazta_meg_egy_szlovakiai_magyar_diplomata_ahogy_reg_nem_tette_senki","timestamp":"2018. március. 11. 20:58","title":"Orbán Viktort úgy alázta meg egy szlovákiai magyar diplomata, ahogy rég nem tette senki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Zambiában is átláthatóbbak a közbeszerzések adatai, mint nálunk – írta a Korrupciókutató Központ. A Közbeszerzési Hatóság perrel válaszolt.","shortLead":"Zambiában is átláthatóbbak a közbeszerzések adatai, mint nálunk – írta a Korrupciókutató Központ. A Közbeszerzési...","id":"20180310_Ez_am_a_visszavagas_bepereli_a_Kozbeszerzesi_Hatosag_a_Korrupciokutato_Kozpontot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e5374c9-7e0f-4d7a-96fd-f88a8d9a0d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3bc95d-7540-4dd5-bd51-ca02dc2e8384","keywords":null,"link":"/kkv/20180310_Ez_am_a_visszavagas_bepereli_a_Kozbeszerzesi_Hatosag_a_Korrupciokutato_Kozpontot","timestamp":"2018. március. 10. 14:42","title":"Ez ám a visszavágás: bepereli a Közbeszerzési Hatóság a Korrupciókutató Központot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fbdc822-27b5-477c-9152-2b70c959ec6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan már a Nokia márka feltámasztásán is meglepődtek. De úgy tűnik, sikeres volt az újrabevezetés. A gyártó szerint a telefonok szépen fogynak, a vállalat pedig már a komolyabb babérokra koncentrál.","shortLead":"Sokan már a Nokia márka feltámasztásán is meglepődtek. De úgy tűnik, sikeres volt az újrabevezetés. A gyártó szerint...","id":"20180311_nokia_samsung_apple_huawei_telefongyartok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fbdc822-27b5-477c-9152-2b70c959ec6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50caa9d-b4ad-4983-aa81-d6f4fb88c5fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180311_nokia_samsung_apple_huawei_telefongyartok","timestamp":"2018. március. 11. 08:03","title":"Nagyot dobna a Nokia: ismét ők lesznek az egyik legnagyobbak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rengetegen dolgoznak Nagy-Britanniában az ügy felderítésén, a bizonyítéknak tekinthető anyagok illetve tárgyak száma meghaladta már a kétszázat. ","shortLead":"Rengetegen dolgoznak Nagy-Britanniában az ügy felderítésén, a bizonyítéknak tekinthető anyagok illetve tárgyak száma...","id":"20180310_tovabbra_sem_aruljak_pontosan_mivel_mergeztek_meg_a_volt_orosz_kemet_angliaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e24baad9-b392-4c5c-a799-31aa31c6eb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd4cda57-5e49-42e2-b0b5-2cd733bd9042","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_tovabbra_sem_aruljak_pontosan_mivel_mergeztek_meg_a_volt_orosz_kemet_angliaban","timestamp":"2018. március. 10. 19:11","title":"Továbbra sem árulják, pontosan mivel mérgezték meg a volt orosz kémet Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]