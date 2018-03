Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos listát állító pártok egy tagot delegálhatnak a Nemzeti Választási Bizottságba a választások tisztaságának megőrzése érdekében.","shortLead":"Az országos listát állító pártok egy tagot delegálhatnak a Nemzeti Választási Bizottságba a választások tisztaságának...","id":"20180312_Korabbi_ujsagirot_ultet_a_Momentum_a_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsagba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53a6f2ca-2fa1-4027-b003-aeba0aaeafc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4b43885-9a12-4e01-8247-db5c0dbbf699","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Korabbi_ujsagirot_ultet_a_Momentum_a_Nemzeti_Valasztasi_Bizottsagba","timestamp":"2018. március. 12. 12:05","title":"Korábbi újságírót ültet a Momentum a Nemzeti Választási Bizottságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6d0ad6f-7f0b-44e1-82e8-64d77615e193","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Clarksonék egy szezont még mindenképpen legyártanak a műsorból, de utána valószínűleg vége a népszerű sorozatnak.","shortLead":"Clarksonék egy szezont még mindenképpen legyártanak a műsorból, de utána valószínűleg vége a népszerű sorozatnak.","id":"20180312_hamarosan_vege_a_vilag_legnezettebb_autos_musoranak_mi_lesz_veled_the_grand_tour","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6d0ad6f-7f0b-44e1-82e8-64d77615e193&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2bb8af-c4e6-4476-bb39-72bf3c0a22c0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_hamarosan_vege_a_vilag_legnezettebb_autos_musoranak_mi_lesz_veled_the_grand_tour","timestamp":"2018. március. 12. 09:41","title":"Hamarosan vége a világ legnézettebb autós műsorának: mi lesz veled The Grand Tour?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ecc3435-dc2c-4556-8c17-34abf4e02a7b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"„Steve Bannon már végzett az amerikai politikai rendszer szétverésével, most Európát akarja lerombolni” – írja elemzésében a The New York Times. A cikk szerzője szerint Trump egykori tanácsadója végiglátogatja az európai populistákat, s találkozni akar az által nagyon nagyra tartott Orbán Viktorral is. ","shortLead":"„Steve Bannon már végzett az amerikai politikai rendszer szétverésével, most Európát akarja lerombolni” – írja...","id":"20180311_Trump_Orbanhivo_egykori_tanacsadoja_most_Europat_akarja_lerombolni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ecc3435-dc2c-4556-8c17-34abf4e02a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3c07d0-45b7-479d-b1e3-ba79f9b39746","keywords":null,"link":"/vilag/20180311_Trump_Orbanhivo_egykori_tanacsadoja_most_Europat_akarja_lerombolni","timestamp":"2018. március. 11. 11:29","title":"Trump Orbán-hívő egykori tanácsadója most Európát akarja lerombolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a994144f-5eaf-4617-acdf-2584a7802a51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Svédország az 1970-es évektől Phenjanban nagykövetséget tart fenn, amely az Egyesült Államok érdekeit is képviseli a kommunista államban.","shortLead":"Svédország az 1970-es évektől Phenjanban nagykövetséget tart fenn, amely az Egyesült Államok érdekeit is képviseli...","id":"20180310_svedorszag_felajanlotta_hogy_segit_osszehozni_trumpot_es_kim_dzsong_unt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a994144f-5eaf-4617-acdf-2584a7802a51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0845d06-bc9b-4878-a326-5127275fa5de","keywords":null,"link":"/vilag/20180310_svedorszag_felajanlotta_hogy_segit_osszehozni_trumpot_es_kim_dzsong_unt","timestamp":"2018. március. 10. 17:49","title":"Svédország felajánlotta, hogy segít összehozni Trumpot és Kim Dzsong Unt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d67c74-b061-40e8-ab97-eb1830c6aa53","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Abszurdabbnál abszurdabb történetek, drámaibbnál drámaibb helyzetek, mellbevágó megállapítások tobzódnak a nemrég megjelent Négy fal között című naplóban, amelyet 1944-ben vetett papírra a „legmagyarabb” daljáték írója, a zsidóvá „törvényesített” Heltai Jenő. ","shortLead":"Abszurdabbnál abszurdabb történetek, drámaibbnál drámaibb helyzetek, mellbevágó megállapítások tobzódnak a nemrég...","id":"201808__heltai_jeno_mentesitese__alapmu_naploban__petofi_astroman__egy_fanyar_magyar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d67c74-b061-40e8-ab97-eb1830c6aa53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c9927d-419f-4477-9faa-6e41615c73bf","keywords":null,"link":"/kultura/201808__heltai_jeno_mentesitese__alapmu_naploban__petofi_astroman__egy_fanyar_magyar","timestamp":"2018. március. 11. 17:00","title":"\"Az irodalmat zsidótlanító rendeletből csak az én nevem maradt ki, remélem, tévedésből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bd0979-99a2-4733-a872-1c576748c72a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az orosz márka rajongói valószínűleg egy ilyen orvosi autó érkezésének örülnének leginkább egy nem kívánatos rosszullét esetén. ","shortLead":"Az orosz márka rajongói valószínűleg egy ilyen orvosi autó érkezésének örülnének leginkább egy nem kívánatos rosszullét...","id":"20180311_egy_1600as_orvosi_ladara_vagyik_35_millioert_van_egy_budapesti_peldany","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02bd0979-99a2-4733-a872-1c576748c72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d8d2b2-e535-41aa-a4da-4a04762198c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180311_egy_1600as_orvosi_ladara_vagyik_35_millioert_van_egy_budapesti_peldany","timestamp":"2018. március. 11. 06:41","title":"Egy 1600-as orvosi Ladára vágyik? 3,5 millióért van most egy budapesti példány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e50051-cd08-46b7-b07d-1f75de355a9d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Fenyegetésre és megfélemlítésre használja Trump a protekcionizmust, de az unió megvédi magát – mondta az EU kereskedelmi biztosa.","shortLead":"Fenyegetésre és megfélemlítésre használja Trump a protekcionizmust, de az unió megvédi magát – mondta az EU...","id":"20180312_Megvedjuk_magunkat_a_zaklatoktol__uzeni_az_EUbiztos_Trumpnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67e50051-cd08-46b7-b07d-1f75de355a9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42767da-aec8-4eb8-b4b2-62334edfd8ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180312_Megvedjuk_magunkat_a_zaklatoktol__uzeni_az_EUbiztos_Trumpnak","timestamp":"2018. március. 12. 11:35","title":"Megvédjük magunkat a zaklatóktól – üzeni az EU-biztos Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a360540-fa7d-4333-83a0-3180d1dffdd7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Add tovább a rezsicsökkentést címmel indított kampányt a Facebookon egy kilétét titokban tartani kívánó csoport.","shortLead":"Add tovább a rezsicsökkentést címmel indított kampányt a Facebookon egy kilétét titokban tartani kívánó csoport.","id":"20180311_Nem_akar_korrumpalodni_Adja_tovabb_jotekony_celra_a_teli_rezsicsokkentes_osszeget","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a360540-fa7d-4333-83a0-3180d1dffdd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae75fa6c-12ca-42ce-abf3-d80180b466ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180311_Nem_akar_korrumpalodni_Adja_tovabb_jotekony_celra_a_teli_rezsicsokkentes_osszeget","timestamp":"2018. március. 11. 19:43","title":"Új kezdeményezés indult: \"Nem akar korrumpálódni? Adja tovább jótékony célra a téli rezsicsökkentés összegét!\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]