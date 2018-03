Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25d12e5e-d743-4bd5-86ea-6484e94c6f78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint Elon Musk meghallotta a kritikusok hangját, akik szerint nem lenne jó ötlet az autós forgalmat a város alá vinni. Most itt egy másik terv.","shortLead":"A jelek szerint Elon Musk meghallotta a kritikusok hangját, akik szerint nem lenne jó ötlet az autós forgalmat a város...","id":"20180312_elon_musk_the_boring_company_foldalatti_busz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25d12e5e-d743-4bd5-86ea-6484e94c6f78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed4af44-6550-49c9-9763-be3440743598","keywords":null,"link":"/tudomany/20180312_elon_musk_the_boring_company_foldalatti_busz","timestamp":"2018. március. 12. 11:03","title":"Elon Musknak megint van egy ötlete: 240 km/h-val szállítana embereket a városban a föld alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908360e6-760f-4717-a20f-b1f6774fb77c","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A kormány kedvenc terrorszakértőjét is reaktiválták a miniszter múlt heti, erősen megosztó bécsi kalandja után. „Mint rendőr” és mint sokáig Berlinben élő szakértő szélesítette Lázár igazságát összeeurópai szintre, ugyanis szerinte nemcsak az osztrák főváros élhetetlen, de Berlin, Brüsszel, sőt a skandináv országok is.","shortLead":"A kormány kedvenc terrorszakértőjét is reaktiválták a miniszter múlt heti, erősen megosztó bécsi kalandja után. „Mint...","id":"20180312_Mar_Berlin_is_elhetetlen_Georg_Spottle_eloben_istenitette_Lazar_becsi_kiruccanasat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=908360e6-760f-4717-a20f-b1f6774fb77c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a0e426-bb8e-4b31-b70a-f651ebb08844","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Mar_Berlin_is_elhetetlen_Georg_Spottle_eloben_istenitette_Lazar_becsi_kiruccanasat","timestamp":"2018. március. 12. 09:08","title":"Már Berlin is élhetetlen: Georg Spöttle élőben istenítette Lázár bécsi kiruccanását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kampánykörútja korábbi állomásaihoz hasonlóan Gödöllőn sem mulasztott el interjút adni a helyi médiának a miniszterelnök. Az interneten is megnézhető interjúban Orbán Viktor a pénzügyi apokalipszis jóslatát vette elő a migránskártya-pakliból. \r

","shortLead":"Kampánykörútja korábbi állomásaihoz hasonlóan Gödöllőn sem mulasztott el interjút adni a helyi médiának...","id":"20180311_Penzugyi_apokalipszissel_riogatott_Orban_Godollon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4574cf8b-e8df-4004-bc83-24f10737b6e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180311_Penzugyi_apokalipszissel_riogatott_Orban_Godollon","timestamp":"2018. március. 11. 14:58","title":"Pénzügyi apokalipszissel riogatott Orbán Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76a825eb-84fe-4d0b-90c3-2e7002a6db9e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két kortalan színész születésnapját is ünnepeljük ma. Sharon Stone képzeletbeli tortáján 60, Chuck Norrisén 78 darab gyertya ég. A csókját elárverező Stone-ról és az egykoron Bruce Lee-vel edző Norrisról összegyűjtöttünk néhány érdekességet. ","shortLead":"Két kortalan színész születésnapját is ünnepeljük ma. Sharon Stone képzeletbeli tortáján 60, Chuck Norrisén 78 darab...","id":"20180310_sharon_stone_chuck_norris_szuletesnap","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76a825eb-84fe-4d0b-90c3-2e7002a6db9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd571b2b-9014-4d86-bbf7-9ce130bab516","keywords":null,"link":"/kultura/20180310_sharon_stone_chuck_norris_szuletesnap","timestamp":"2018. március. 10. 14:35","title":"Ez a két ember egyszerűen nem tud megöregedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esős lesz a hétfő, de 15-19 fok lesz.","shortLead":"Esős lesz a hétfő, de 15-19 fok lesz.","id":"20180312_Esos_lesz_a_hetfo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9710cf1d-e4bc-4c73-a15d-ad630dcd553d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a82ecdb2-ef81-4294-8cd3-e5b15a922052","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Esos_lesz_a_hetfo","timestamp":"2018. március. 12. 07:34","title":"Viharok miatt adtak ki figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Ez az országos átlag.","shortLead":"Ez az országos átlag.","id":"20180312_Egy_kutatas_szerint_on_is_390_ezer_forintot_kap_evente_cafeteriaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed233211-9eca-4796-aa61-ef9dfd12d138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c82a1d-99a9-40a3-bb72-a02c459c4078","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180312_Egy_kutatas_szerint_on_is_390_ezer_forintot_kap_evente_cafeteriaban","timestamp":"2018. március. 12. 10:42","title":"Egy kutatás szerint ön is 390 ezer forintot kap évente cafeteriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kistarcsáról ment Gödöllőre HÉV-vel Orbán, előtte vett egy Nemzeti Sportot, és beszélgetett a választóival.","shortLead":"Kistarcsáról ment Gödöllőre HÉV-vel Orbán, előtte vett egy Nemzeti Sportot, és beszélgetett a választóival.","id":"20180310_A_HEVen_kampanyolt_Orban_beszerzett_egy_Nemzeti_Sportot_is","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8b6943c-7256-4f43-b70f-70eff0d93823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d58b39-2895-4e1f-ab64-80f5d5289615","keywords":null,"link":"/itthon/20180310_A_HEVen_kampanyolt_Orban_beszerzett_egy_Nemzeti_Sportot_is","timestamp":"2018. március. 10. 14:27","title":"A HÉV-en kampányolt Orbán, beszerzett egy Nemzeti Sportot is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három és fél év alatt 42 millió forint értékben kötött szerződést a Lázár János vezette Miniszterelnökség azzal az ügyvéddel, akinek a cége felépítette a vadászkastélyt, amit kizárólag Lázár János családi földjein keresztül lehet megközelíteni. ","shortLead":"Három és fél év alatt 42 millió forint értékben kötött szerződést a Lázár János vezette Miniszterelnökség azzal...","id":"20180311_42_millio_forintnyi_megbizast_kapott_a_Miniszterelnoksegtol_a_Lazarfoldek_koze_szorult_kastely_tulajdonosa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a4fabee-9e6f-41b7-8267-3ed6c3cdf345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180311_42_millio_forintnyi_megbizast_kapott_a_Miniszterelnoksegtol_a_Lazarfoldek_koze_szorult_kastely_tulajdonosa","timestamp":"2018. március. 11. 20:32","title":"42 millió forintnyi megbízást kapott a Miniszterelnökségtől a Lázár-földek közé szorult kastély tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]