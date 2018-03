Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a1d62ca-3603-4634-84a8-d4671e4322b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A könnyen mozgatható és villámgyorsan fixen telepíthető, teljesen vandálbiztos sebességmérő mostanság egyre több német helyszínen feltűnik.","shortLead":"A könnyen mozgatható és villámgyorsan fixen telepíthető, teljesen vandálbiztos sebességmérő mostanság egyre több német...","id":"20180312_potkocsinak_tunhet_de_valojaban_egy_hipermodern_traffipax","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a1d62ca-3603-4634-84a8-d4671e4322b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad8a105-6fa0-4391-b456-e3eb2b739901","keywords":null,"link":"/cegauto/20180312_potkocsinak_tunhet_de_valojaban_egy_hipermodern_traffipax","timestamp":"2018. március. 12. 06:41","title":"Furcsa pótkocsinak tűnhet, de valójában egy hipermodern traffipax","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248a14cc-7a57-47a2-9bba-80ae7fb63eda","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A sorozat mögött álló Paul T. Scheuring elkészítette a hatodik évad első részének forgatókönyvét.","shortLead":"A sorozat mögött álló Paul T. Scheuring elkészítette a hatodik évad első részének forgatókönyvét. Moszkva szerint a gyilkossági kísérlet brit provokáció, s a cél a nyári oroszországi foci-vb ellehetetlenítése. Moszkva szerint a gyilkossági kísérlet brit provokáció, s a cél a nyári oroszországi foci-vb ellehetetlenítése. A hőmérséklet nemigen változik, jellemzően 10-17 fokos maximumokra van kilátás. ","shortLead":"Záporokra, zivatarokra van kilátás, helyenként még köd is várható. A hőmérséklet nemigen változik, jellemzően 10-17 fokos maximumokra van kilátás. Ám ma már egyre több olyan mozgásforma és szolgáltatás áll a kismamák rendelkezésére, melyek képesek enyhíteni a fájdalmakat, és felfrissítik, könnyedebbé teszik az egyre elnehezülő testet. ","shortLead":"Hát- és derékfájás, visszerek, lábgörcs – csak néhány a terhesség során beköszöntő kellemetlen testi tünet közül. Ám ma már egyre több olyan mozgásforma és szolgáltatás áll a kismamák rendelkezésére, melyek képesek enyhíteni a fájdalmakat, és felfrissítik, könnyedebbé teszik az egyre elnehezülő testet. Olyan gazdaságot szeretne, amilyen a német.","shortLead":"A miniszterelnök egy német cég új beruházásán mondott beszédében szólt erről. Olyan gazdaságot szeretne, amilyen a német.