[{"available":true,"c_guid":"5114a2f7-5f6e-49d4-8020-a7403a41964e","c_author":"Szapor Judit","category":"kultura","description":"Az „állami történész” a volt kultuszminiszter körüli vitában tagadta, hogy Hómannak miniszterként bármilyen szerepe lett volna a numerus clausus alkalmazásában és fenntartásában. Ez azonban nem igaz, ezt dokumentumok bizonyítják.","shortLead":"Az „állami történész” a volt kultuszminiszter körüli vitában tagadta, hogy Hómannak miniszterként bármilyen szerepe...","id":"20180313_Homan_Balint_mar_1933ban_jol_tudott_a_zsido_hallgatok_elleni_inzultusokrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5114a2f7-5f6e-49d4-8020-a7403a41964e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f742e052-64d7-47b4-83bb-54aea4c139d3","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Homan_Balint_mar_1933ban_jol_tudott_a_zsido_hallgatok_elleni_inzultusokrol","timestamp":"2018. március. 13. 08:28","title":"Hóman Bálint 1933-ban kiállt a numerus clausus fenntartása mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Egyesült Államokban koncentrálódik a vagyon.","shortLead":"Az Egyesült Államokban koncentrálódik a vagyon.","id":"20180312_Bloomberg_Nincs_a_vilag_leggazdagabbjai_kozott_europai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d67eea1d-2e0a-4ccb-98ae-13ae05e7d724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2993a1-c6d9-495b-8c87-125012bbe64f","keywords":null,"link":"/kkv/20180312_Bloomberg_Nincs_a_vilag_leggazdagabbjai_kozott_europai","timestamp":"2018. március. 12. 16:26","title":"Bloomberg: Nincs a világ leggazdagabbjai között európai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93006ba-b36a-4499-b726-2f60fa1c2a3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszprém megye 3. számú egyéni választókerületében egyértelműen a 2015-ben a parlamentbe került Rig Lajos a legesélyesebb ellenzéki jelölt, de baloldali átszavazásokra lenne szükség a győzelméhez. ","shortLead":"Veszprém megye 3. számú egyéni választókerületében egyértelműen a 2015-ben a parlamentbe került Rig Lajos...","id":"20180314_Akar_meg_is_verhetne_a_Fideszt_a_jobbikos_Tapolcan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e93006ba-b36a-4499-b726-2f60fa1c2a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0aec86f-0655-4676-a08b-1e91d41c00bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Akar_meg_is_verhetne_a_Fideszt_a_jobbikos_Tapolcan","timestamp":"2018. március. 14. 08:34","title":"Akár meg is verhetné a Fideszt a jobbikos Tapolcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"386152e0-307a-45c3-9719-3bc9ba9f9ba9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottság elutasította az azzal kapcsolatban benyújtott kifogást. ","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottság elutasította az azzal kapcsolatban benyújtott kifogást. ","id":"20180312_nincs_gond_kosa_lajos_kampanyvideojaval_az_nvb_szerint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=386152e0-307a-45c3-9719-3bc9ba9f9ba9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9635b0-4a4d-406e-9498-846175c57bf3","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_nincs_gond_kosa_lajos_kampanyvideojaval_az_nvb_szerint","timestamp":"2018. március. 12. 22:05","title":"Nincs gond Kósa Lajos kampányvideójával az NVB szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d87b53-f200-4d4a-8d39-9b4026f9966a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Pusztán sémákat és tabukat döntögetek” – mondja magáról a népszerű író, blogger, akit közelgő szalonestje előtt terápiáról, az írás gyógyító hatásáról kérdeztünk. Öt kérdés - öt válasz.","shortLead":"„Pusztán sémákat és tabukat döntögetek” – mondja magáról a népszerű író, blogger, akit közelgő szalonestje előtt...","id":"20180313_Bihari_Viktoria_A_humor_az_evolucio_elsosegelydoboza","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95d87b53-f200-4d4a-8d39-9b4026f9966a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49df45d-f6af-4065-aa04-c50a27312a11","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180313_Bihari_Viktoria_A_humor_az_evolucio_elsosegelydoboza","timestamp":"2018. március. 13. 12:15","title":"Bihari Viktória: „A humor az evolúció elsősegélydoboza”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20168f73-1857-429b-a0ff-d27e6d16d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyíri Gábor a főváros 5-ös számú körzetében, Terézvárosban és Erzsébetvárosban indult volna, de bejelentette, hogy visszalép a DK-s Oláh Lajos javára, aki négy éve nyert.","shortLead":"Nyíri Gábor a főváros 5-ös számú körzetében, Terézvárosban és Erzsébetvárosban indult volna, de bejelentette...","id":"20180312_Visszalep_az_Egyutt_jeloltje_az_eselyes_DKs_javara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20168f73-1857-429b-a0ff-d27e6d16d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d3cece-4fe4-4c33-b2d5-d71e8de85a9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180312_Visszalep_az_Egyutt_jeloltje_az_eselyes_DKs_javara","timestamp":"2018. március. 12. 12:01","title":"Visszalép az Együtt jelöltje az esélyes DK-s javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Júliusig Athén, Tallinn, Harkov és Bécs is elérhetővé válik a társaság hálózatában.","shortLead":"Júliusig Athén, Tallinn, Harkov és Bécs is elérhetővé válik a társaság hálózatában.","id":"20180313_Nagy_dobasra_keszul_a_Wizz_Air_70_uj_utvonal_21_uj_gep_4_uj_celallomas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f5672d-a529-4704-b25d-d0753b1abcc1","keywords":null,"link":"/kkv/20180313_Nagy_dobasra_keszul_a_Wizz_Air_70_uj_utvonal_21_uj_gep_4_uj_celallomas","timestamp":"2018. március. 13. 10:53","title":"Nagy dobásra készül a Wizz Air: 70 új útvonal, 21 új gép, 4 új célállomás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy csomó papírt mutatott a hölgy, de németül voltak - mondja Kósa Lajos a hvg.hu-nak az őt hihetetlenül magas összeg befektetési ígéretével felkereső nővel történt találkozójáról. Szerinte a nő csak fel akarta használni az ő nevét.","shortLead":"Egy csomó papírt mutatott a hölgy, de németül voltak - mondja Kósa Lajos a hvg.hu-nak az őt hihetetlenül magas összeg...","id":"20180313_Kosa_megprobaltam_lebeszelni_de_hajthatatlan_volt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=600fc3d9-c7c3-4c83-93de-bb5548286793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10877233-fa80-4ab5-a9b5-c9e0dce82219","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_Kosa_megprobaltam_lebeszelni_de_hajthatatlan_volt","timestamp":"2018. március. 13. 21:21","title":"Kósa: Megpróbáltam lebeszélni, de hajthatatlan volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]