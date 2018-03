Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8723a7e2-c63c-4c1a-8a0e-b8a557e89e76","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan rosszindulatú programot fedeztek fel a Kaspersky Lab szakemberei, amelyik már 2012 óta fertőz, és még a múlt hónapban is találtak jeleket a támadására.","shortLead":"Olyan rosszindulatú programot fedeztek fel a Kaspersky Lab szakemberei, amelyik már 2012 óta fertőz, és még a múlt...","id":"20180315_slingshot_malware_hat_even_at_titokban_fertozott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8723a7e2-c63c-4c1a-8a0e-b8a557e89e76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d090169-c659-4863-9fa1-8e0b8e308450","keywords":null,"link":"/tudomany/20180315_slingshot_malware_hat_even_at_titokban_fertozott","timestamp":"2018. március. 15. 10:12","title":"Ez aztán a támadás: 6 évig titokban fertőzött egy malware","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55442f90-254e-4700-82f5-106d1a9deddb","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"\"Amikor nyugtatót veszel be, de úgy se megy az alvás, reggel meg nézel a tükörbe, hogy hova jutottál. A fitneszguru!\"","shortLead":"\"Amikor nyugtatót veszel be, de úgy se megy az alvás, reggel meg nézel a tükörbe, hogy hova jutottál. A fitneszguru!\"","id":"20180314_A_BudaCasht_hibaztatja_Schobert_Norbi_amiert_bukott_a_tozsden","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55442f90-254e-4700-82f5-106d1a9deddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d9fbe3-9e73-40c4-8507-4b89f820c55b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180314_A_BudaCasht_hibaztatja_Schobert_Norbi_amiert_bukott_a_tozsden","timestamp":"2018. március. 14. 10:15","title":"A Buda-Casht hibáztatja Schobert Norbi, amiért bukott a tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff7ae53-36e3-41d2-a33e-4f8dffc3aa69","c_author":"Hamvay Péter","category":"gazdasag","description":"A választásokra semmi sem készül el a budai Várba tervezett kormányzati beruházásokból, a minisztériumok a következő ciklus végén költöznek, a palota teljes rekonstrukciója valószínűleg soha nem készül el.","shortLead":"A választásokra semmi sem készül el a budai Várba tervezett kormányzati beruházásokból, a minisztériumok a következő...","id":"201809__budai_var__elszallo_koltsegek__kivarasra_kenyszerult_orban__miniszterelnoki_dolgozoszoba_kilatassal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cff7ae53-36e3-41d2-a33e-4f8dffc3aa69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48db5c1e-1081-47c6-ab4b-94a51aeb5ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201809__budai_var__elszallo_koltsegek__kivarasra_kenyszerult_orban__miniszterelnoki_dolgozoszoba_kilatassal","timestamp":"2018. március. 15. 10:00","title":"Kilátástalanul: csak csúszik és drágul Orbán nagy budai álmának beteljesülése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai napilap írásában Orbán nyugdíjasoknak szánt ajándékára, valamint az OLAF-jelentésre is kitér.","shortLead":"Az amerikai napilap írásában Orbán nyugdíjasoknak szánt ajándékára, valamint az OLAF-jelentésre is kitér.","id":"20180314_Tiborcz_utan_Kosa_euromilliardos_bizniszerol_is_cikkezik_a_The_New_York_Times","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83d72e6-710e-457f-b218-f204ec100388","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Tiborcz_utan_Kosa_euromilliardos_bizniszerol_is_cikkezik_a_The_New_York_Times","timestamp":"2018. március. 14. 17:16","title":"Tiborcz után Kósa eurómilliárdos bizniszéről is cikkezik a The New York Times","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5134397-98d6-4595-84b6-cffddcaf96c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Harmincnégy utast rossz helyre vitt a svéd regionális NextJet légitársaság, Göteborg helyett az attól több mint 1200 kilométerre fekvő Luleában landolt a repülőgép.","shortLead":"Harmincnégy utast rossz helyre vitt a svéd regionális NextJet légitársaság, Göteborg helyett az attól több mint 1200...","id":"20180313_goteborg_lulea_svedorszag_repules","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5134397-98d6-4595-84b6-cffddcaf96c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbaecf97-1bbb-4876-b01b-8fb1475aa25a","keywords":null,"link":"/elet/20180313_goteborg_lulea_svedorszag_repules","timestamp":"2018. március. 13. 17:52","title":"Történt egy \"kis\" kavarodás, 1200 kilométerre landoltak az úti céljuktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e7c35a7-ea77-4628-8a7a-dbdc413c6462","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A hódmezővásárhelyi polgármesterválasztás kampánya miatt élt panasszal valaki, de az Ab elutasította a panaszt, mondván hiába van az Alaptörvényben kimondva valami szabályként, nem Alaptörvényben biztosított jogról van szó. ","shortLead":"A hódmezővásárhelyi polgármesterválasztás kampánya miatt élt panasszal valaki, de az Ab elutasította a panaszt, mondván...","id":"20180314_Ab_Nem_minden_alkotmanysertes_ellen_lehet_panaszt_tenni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e7c35a7-ea77-4628-8a7a-dbdc413c6462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4b110e-2343-4a46-bfdc-6418b41303cd","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Ab_Nem_minden_alkotmanysertes_ellen_lehet_panaszt_tenni","timestamp":"2018. március. 14. 10:06","title":"Ab: Nem minden alkotmánysértés ellen lehet panaszt tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c95064c8-078c-42f0-80a5-2866eb1a4efe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Euronews készített interjút Horkai Zoltánnal, aki most többek között egy vaddisznóval forgat. ","shortLead":"A Euronews készített interjút Horkai Zoltánnal, aki most többek között egy vaddisznóval forgat. ","id":"20180313_Szamos_nagy_sztarral_dolgozott_mar_egyutt_a_Testrol_es_lelekrol_allatkoordinatora","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c95064c8-078c-42f0-80a5-2866eb1a4efe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b488393c-5cd3-4813-aca4-2ae2d64db1d8","keywords":null,"link":"/kultura/20180313_Szamos_nagy_sztarral_dolgozott_mar_egyutt_a_Testrol_es_lelekrol_allatkoordinatora","timestamp":"2018. március. 13. 21:01","title":"Kulisszatitkokat árult el a Testről és lélekről állatkoordinátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c3fc707-904f-4f49-b568-2ac86019c7cc","c_author":"Révész Sándor","category":"itthon","description":"Visszanéztünk, milyenek voltak a választásokat megelőző március 15-ék. Sokan voltak. Írásunk második részében a rendszerváltás óta eltelt márciusi ünnepekre tekintünk vissza.","shortLead":"Visszanéztünk, milyenek voltak a választásokat megelőző március 15-ék. Sokan voltak. Írásunk második részében...","id":"20180315_revesz_sandor_valaszd_48_at_barkit_es_senkit_II_resz","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c3fc707-904f-4f49-b568-2ac86019c7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc9c733e-c356-42e1-975e-a7d3116be69d","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_revesz_sandor_valaszd_48_at_barkit_es_senkit_II_resz","timestamp":"2018. március. 15. 06:30","title":"Révész: Válaszd 48-at! - bárkit és senkit (II. rész)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]