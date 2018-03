Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d9eba70-8b07-4355-a64e-dd9df58f5380","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Mateusz Morawiecki hivatalában fogadta a békemenetre induló lengyelek egy csoportját. ","shortLead":"Mateusz Morawiecki hivatalában fogadta a békemenetre induló lengyelek egy csoportját. ","id":"20180313_A_lengyel_kormanyfo_inditotta_utjara_a_bekemenetre_igyekvo_lengyeleket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d9eba70-8b07-4355-a64e-dd9df58f5380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d10ae86-34b0-4633-a7e2-9f4c51c1e9b8","keywords":null,"link":"/itthon/20180313_A_lengyel_kormanyfo_inditotta_utjara_a_bekemenetre_igyekvo_lengyeleket","timestamp":"2018. március. 13. 17:08","title":"A lengyel kormányfő indította útjára a békemenetre igyekvő lengyeleket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5fb2ecf-2998-4c73-9236-741a24468f11","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élőben közvetítettünk a kormánypárti Békemenet indulásáról.","shortLead":"Élőben közvetítettünk a kormánypárti Békemenet indulásáról.","id":"20180315_Itt_lathatja_a_Bekemenet_indulasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5fb2ecf-2998-4c73-9236-741a24468f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eaa2888-e327-42c2-8352-8d39715789bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Itt_lathatja_a_Bekemenet_indulasat","timestamp":"2018. március. 15. 12:43","title":"Itt láthatja a Békemenet indulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4198592e-798b-4b28-9770-603dff5134fc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A faj sürgősen védelemre szorul, hogy elkerülhesse a kihalást – derült ki egy szerdán publikált ausztrál tanulmányból.","shortLead":"A faj sürgősen védelemre szorul, hogy elkerülhesse a kihalást – derült ki egy szerdán publikált ausztrál tanulmányból.","id":"20180314_kihalhat_az_ausztral_puposdelfin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4198592e-798b-4b28-9770-603dff5134fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a19276d-f028-40b4-bc5d-ee4a56db88a3","keywords":null,"link":"/elet/20180314_kihalhat_az_ausztral_puposdelfin","timestamp":"2018. március. 14. 14:18","title":"Nem jó mostanság ausztrál púposdelfinnek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a684cf00-0064-4801-90b2-8d10fda9af65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2 millió 633 ezer 445 euró, vagyis több mint 800 millió forint ajándékozásáról foglalt hiteles közjegyzői okiratba nyilatkozatot Kósa Lajos megbízója – írja a szerdai Magyar Nemzet. ","shortLead":"2 millió 633 ezer 445 euró, vagyis több mint 800 millió forint ajándékozásáról foglalt hiteles közjegyzői okiratba...","id":"20180314_kosa_lajos_edesanyja_ajandekozas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a684cf00-0064-4801-90b2-8d10fda9af65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ffcc4b-bb04-4daf-83a8-aa699befa981","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_kosa_lajos_edesanyja_ajandekozas","timestamp":"2018. március. 14. 06:41","title":"Kósa Lajos édesanyja 800 milliót nyert volna a rejtélyes megbízással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55442f90-254e-4700-82f5-106d1a9deddb","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"\"Amikor nyugtatót veszel be, de úgy se megy az alvás, reggel meg nézel a tükörbe, hogy hova jutottál. A fitneszguru!\"","shortLead":"\"Amikor nyugtatót veszel be, de úgy se megy az alvás, reggel meg nézel a tükörbe, hogy hova jutottál. A fitneszguru!\"","id":"20180314_A_BudaCasht_hibaztatja_Schobert_Norbi_amiert_bukott_a_tozsden","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55442f90-254e-4700-82f5-106d1a9deddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d9fbe3-9e73-40c4-8507-4b89f820c55b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180314_A_BudaCasht_hibaztatja_Schobert_Norbi_amiert_bukott_a_tozsden","timestamp":"2018. március. 14. 10:15","title":"A Buda-Casht hibáztatja Schobert Norbi, amiért bukott a tőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első fokon négy évre elítélt Szepessy Zsolt Összefogás Pártját átengedte a Kúria.","shortLead":"Az első fokon négy évre elítélt Szepessy Zsolt Összefogás Pártját átengedte a Kúria.","id":"20180314_Lesz_listaja_a_legsulyosabb_kamupartnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5d83cb32-23a2-481d-a8fb-e6ffb738aa88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0fd8295-6d43-4d61-bb3f-3b4c24bc87a8","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Lesz_listaja_a_legsulyosabb_kamupartnak","timestamp":"2018. március. 14. 18:22","title":"Lesz listája a legsúlyosabb kamupártnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jön a hó és az ónos eső, széllel faggyal folytatódik a hosszú hétvége. ","shortLead":"Jön a hó és az ónos eső, széllel faggyal folytatódik a hosszú hétvége. ","id":"20180315_Szombat_delutantol_inkabb_ne_induljanak_utnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9776f9e7-8188-4254-a708-eb7a17005522","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Szombat_delutantol_inkabb_ne_induljanak_utnak","timestamp":"2018. március. 15. 15:55","title":"Szombat délutántól inkább ne induljanak útnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különös dolgot talált ki egy felnőttfilmes startup: nemhogy pénzt kérnek az általuk szolgáltatott tartalomért, épp ellenkezőleg, ők fizetnek a felhasználónak. Ingyen persze semmi nincs, így meg is kérik az árát. Az azonban a pénznél is értékesebb dolog. Úgy hívják: személyes adat. ","shortLead":"Különös dolgot talált ki egy felnőttfilmes startup: nemhogy pénzt kérnek az általuk szolgáltatott tartalomért, épp...","id":"20180314_vice_industry_tokens_porno_kriptopenz_startup","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"640cd55d-eff3-4e5f-945f-ec84c9d95a17","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_vice_industry_tokens_porno_kriptopenz_startup","timestamp":"2018. március. 14. 09:03","title":"Van egy weboldal, ami pénzt ad, ha valaki pornót néz rajta – cserébe csupán egyetlen dolgot kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]