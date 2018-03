Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kósa Lajos szerint az ellenzék akarja lejáratni. Ennek a fellelhető tények ellentmondanak.","shortLead":"Kósa Lajos szerint az ellenzék akarja lejáratni. Ennek a fellelhető tények ellentmondanak.","id":"20180314_Tegezodve_magyarazkodik_Facebook_oldalan_Kosa_Lajos_az_edesanyja_800_milliojat_nem_emliti","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e067fc86-17c0-4e1b-a9cf-039f024af2a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1381199e-e24b-4918-bc6a-0965a6525a88","keywords":null,"link":"/itthon/20180314_Tegezodve_magyarazkodik_Facebook_oldalan_Kosa_Lajos_az_edesanyja_800_milliojat_nem_emliti","timestamp":"2018. március. 14. 14:57","title":"Tegeződve magyarázkodik Facebook-oldalán Kósa Lajos, az édesanyja 800 millióját nem említi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43423348-db6f-476d-8430-65a2b4a6f621","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A leginkább szem előtt lévő vállalati márkák megítélését firtató amerikai felmérés szerint sokat rontott korábbi helyezésén az Apple és a Google.","shortLead":"A leginkább szem előtt lévő vállalati márkák megítélését firtató amerikai felmérés szerint sokat rontott korábbi...","id":"20180314_harris_poll_reputacios_felmeres_google_es_apple_visszaesese","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43423348-db6f-476d-8430-65a2b4a6f621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3569d487-f221-474c-ac3d-5bf7db638a47","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_harris_poll_reputacios_felmeres_google_es_apple_visszaesese","timestamp":"2018. március. 14. 19:00","title":"Felmérés: a felhasználók egyre jobban orrolnak az Apple-re és a Google-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5911ecd7-179e-422a-826c-487ca8965934","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig is rebesgették, most pedig már biztos: a Gettómilliomos és Trainspotting rendezőjéé a mozi.","shortLead":"Eddig is rebesgették, most pedig már biztos: a Gettómilliomos és Trainspotting rendezőjéé a mozi.","id":"20180315_Mar_biztos_ki_rendezi_az_utolso_Daniel_Craig_fele_Bondfilmet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5911ecd7-179e-422a-826c-487ca8965934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e46b66-fbe9-4f88-9cb9-b548cc9679b6","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Mar_biztos_ki_rendezi_az_utolso_Daniel_Craig_fele_Bondfilmet","timestamp":"2018. március. 15. 18:15","title":"Már biztos, ki rendezi az utolsó Daniel Craig-féle Bond-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Távozik a szlovák miniszterelnök.","shortLead":"Távozik a szlovák miniszterelnök.","id":"20180315_Robert_Fico_lemondott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0dd9bff9-2e70-4964-8593-dc4bf6b9995e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cec48ce-76a6-4946-84c3-8028364a5b5c","keywords":null,"link":"/vilag/20180315_Robert_Fico_lemondott","timestamp":"2018. március. 15. 15:07","title":"Robert Fico lemondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagy-Britannia kiutasít 23 orosz diplomatát – jelentette be Theresa May brit kormányfő. A királyi család tagjai nem mennek el az oroszországi focivébére, és részlegesen befagyasztják a külföldön lévő orosz állami pénzeket is. A döntés válasz arra, hogy London vádjai szerint valószínűleg Oroszország áll a Szergej Szkripal volt orosz-brit kettősügynök elleni mérgezéses merénylet hátterében.","shortLead":"Nagy-Britannia kiutasít 23 orosz diplomatát – jelentette be Theresa May brit kormányfő. A királyi család tagjai nem...","id":"20180314_Kemugy__diplomatak_focivebe_orosz_penzek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a60ca2c-35c4-463e-a1a3-00a9fe313f39","keywords":null,"link":"/vilag/20180314_Kemugy__diplomatak_focivebe_orosz_penzek","timestamp":"2018. március. 14. 14:39","title":"Kémügy – diplomaták, focivébé, orosz pénzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca222d66-185d-4dee-bbf8-314c6eea3287","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha nem figyelnek oda a robotok biztonságára, akkor hamarosan ezen a területen is komoly gondot jelenthetnek a zsarolóvírusok.","shortLead":"Ha nem figyelnek oda a robotok biztonságára, akkor hamarosan ezen a területen is komoly gondot jelenthetnek...","id":"20180314_ioactive_labs_kiserlet_robotokat_fertoznek_zsarolovirussal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca222d66-185d-4dee-bbf8-314c6eea3287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92945d35-ba9f-490e-8032-5fc428962097","keywords":null,"link":"/tudomany/20180314_ioactive_labs_kiserlet_robotokat_fertoznek_zsarolovirussal","timestamp":"2018. március. 14. 13:00","title":"Ha nem fizetsz, nem dolgozom: robotokat fertőznek zsarolóvírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca8f77a8-800f-4feb-af01-3cce9e9acd8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2015-ben 5.217.376 ember halt meg Európában, 272 ezerrel több, mint 2014-ben. ","shortLead":"2015-ben 5.217.376 ember halt meg Európában, 272 ezerrel több, mint 2014-ben. ","id":"20180314_A_halallista_dobogosa_lett_Magyarorszag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca8f77a8-800f-4feb-af01-3cce9e9acd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafe5898-de25-48f4-ad5d-706958205442","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180314_A_halallista_dobogosa_lett_Magyarorszag","timestamp":"2018. március. 14. 12:43","title":"A halállista dobogósa lett Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d253421-316b-41f6-8bb0-e1b622ca6c0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint ő volt, aki társaival együtt összefújta az egyik szerelvényt az M3-as metró vonalán. ","shortLead":"A gyanú szerint ő volt, aki társaival együtt összefújta az egyik szerelvényt az M3-as metró vonalán. ","id":"20180316_Elfogatoparancsot_adtak_ki_az_egyik_Pottyos_utcai_metrograffitis_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d253421-316b-41f6-8bb0-e1b622ca6c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1b9495-b85c-453e-a8f0-6e88df294af7","keywords":null,"link":"/itthon/20180316_Elfogatoparancsot_adtak_ki_az_egyik_Pottyos_utcai_metrograffitis_ellen","timestamp":"2018. március. 16. 08:20","title":"Elfogatóparancsot adtak ki az egyik Pöttyös utcai metrógraffitis ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]