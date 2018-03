Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df1b641d-8a92-48f7-8602-9395e0d0df02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kórokozók nincsenek benne, de gyógyszer illatún és ízű.","shortLead":"Kórokozók nincsenek benne, de gyógyszer illatún és ízű.","id":"20180316_Undort_kelto_asvanyvizet_hivott_vissza_a_Nebih","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df1b641d-8a92-48f7-8602-9395e0d0df02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb227e37-2308-4fca-a170-8e1ad93e27dc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180316_Undort_kelto_asvanyvizet_hivott_vissza_a_Nebih","timestamp":"2018. március. 16. 10:30","title":"Undort keltő ásványvizet hívott vissza a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4c17f8-a07b-41ec-be18-3f5439051af2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Több megyében harmadfokúra emelték a várható hófúvás miatt kiadott figyelmeztetést, emellett országszerte továbbra is első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben az eső, ónos eső, havazás, illetve hófúvás miatt.","shortLead":"Több megyében harmadfokúra emelték a várható hófúvás miatt kiadott figyelmeztetést, emellett országszerte továbbra is...","id":"20180317_Negy_megyeben_is_a_legmagasabb_foku_figyelmeztetest_adtak_hofuvas_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac4c17f8-a07b-41ec-be18-3f5439051af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0741787f-e254-4abb-ad7e-3717aca35a74","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Negy_megyeben_is_a_legmagasabb_foku_figyelmeztetest_adtak_hofuvas_miatt","timestamp":"2018. március. 17. 11:29","title":"Négy megyében is a legmagasabb fokú figyelmeztetést adták ki hófúvás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c05e0e-9604-4f96-a115-f8fdcd1413c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Kingston új memóriakártyái jól jöhetnek azoknak, akik keveslik például a legújabb Samsung-csúcstelefon natív memóriáját.","shortLead":"A Kingston új memóriakártyái jól jöhetnek azoknak, akik keveslik például a legújabb Samsung-csúcstelefon natív...","id":"20180315_uj_kingston_sd_memoriakartya_microsd_kartyak_memoriabovites","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52c05e0e-9604-4f96-a115-f8fdcd1413c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4edac1a8-6767-4ab2-a681-e38c0a45ab01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180315_uj_kingston_sd_memoriakartya_microsd_kartyak_memoriabovites","timestamp":"2018. március. 15. 17:11","title":"A legjobbkor: új SD és microSD kártyákkal rukkolt elő a Kingston","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e58901b1-5df1-481d-915a-095a79191c1d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hatféle modellt, azon belül pedig nagyjából 260 ezer külső akkumulátort hív vissza az Amazon, miután tüzet okozhatnak.","shortLead":"Hatféle modellt, azon belül pedig nagyjából 260 ezer külső akkumulátort hív vissza az Amazon, miután tüzet okozhatnak.","id":"20180317_kulso_akkumulatorokat_hiv_vissza_tuzveszely_miatt_az_amazon","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e58901b1-5df1-481d-915a-095a79191c1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"885d8833-901d-469a-9057-e61e64a8897f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_kulso_akkumulatorokat_hiv_vissza_tuzveszely_miatt_az_amazon","timestamp":"2018. március. 17. 15:00","title":"Több mint negyedmillió tűzveszélyes külső akkumulátort hívott vissza az Amazon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jön a hó és az ónos eső, széllel faggyal folytatódik a hosszú hétvége. ","shortLead":"Jön a hó és az ónos eső, széllel faggyal folytatódik a hosszú hétvége. ","id":"20180315_Szombat_delutantol_inkabb_ne_induljanak_utnak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c1129d1-9d72-4550-b011-c97beace6976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9776f9e7-8188-4254-a708-eb7a17005522","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Szombat_delutantol_inkabb_ne_induljanak_utnak","timestamp":"2018. március. 15. 15:55","title":"Szombat délutántól inkább ne induljanak útnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23d104c-2736-430f-8136-034d98667c07","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Áder János átadta a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetéseket.","shortLead":"Áder János átadta a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetéseket.","id":"20180315_Kael_Csaba_es_Bernd_Storck_is_kituntetest_kapott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d23d104c-2736-430f-8136-034d98667c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca9c1d6-af2b-4e0f-998b-fba5f36dea05","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Kael_Csaba_es_Bernd_Storck_is_kituntetest_kapott","timestamp":"2018. március. 15. 18:30","title":"Káel Csaba és Bernd Storck is kitüntetést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b7cf7a-9777-4891-a1cf-f65763243ad1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A népszerű nyelvtanító szolgáltatás, a Duolingo eddig is számos idegennyelv elsajátítására adott lehetőségét, mostantól pedig a Star Trekből ismert faj dialektusát, a klingonok nyelvét is elsajátíthatják vele a tanulni vágyók. ","shortLead":"A népszerű nyelvtanító szolgáltatás, a Duolingo eddig is számos idegennyelv elsajátítására adott lehetőségét, mostantól...","id":"20180316_duolingo_klingon_nyelvtanulas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7b7cf7a-9777-4891-a1cf-f65763243ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f870a44b-6150-45a0-9fb1-0fe6055c3fbd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180316_duolingo_klingon_nyelvtanulas","timestamp":"2018. március. 16. 20:03","title":"Évek óta várt új nyelv jött a Duolingóba: ha akarja, most megtanulhat klingonul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Meg lehet-e becsülni a választás eredményét annak alapján, hogy a jogosultak mekkora hányada megy el voksolni? Kísérletet tettünk rá.","shortLead":"Meg lehet-e becsülni a választás eredményét annak alapján, hogy a jogosultak mekkora hányada megy el voksolni...","id":"201810__valasztasi_matek__szavazatarany_es_aktivitas__hvgszamitas__a_reszvetel_szamit","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27eaaa16-8c3b-4e6c-9b82-cb0e92562b70","keywords":null,"link":"/itthon/201810__valasztasi_matek__szavazatarany_es_aktivitas__hvgszamitas__a_reszvetel_szamit","timestamp":"2018. március. 16. 12:00","title":"Ha a részvétel számít, Orbán dörzsölheti a tenyerét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]