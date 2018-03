Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f5fa2a45-6abc-43cd-b157-d309da9bb3bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vecsés és Pestszentlőrinc között történt a baleset március 17-én, a személyautó teljesen kiégett. ","shortLead":"Vecsés és Pestszentlőrinc között történt a baleset március 17-én, a személyautó teljesen kiégett. ","id":"20180317_Autoba_szaladt_egy_tehervonat_Vecsesnel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5fa2a45-6abc-43cd-b157-d309da9bb3bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0e207e6-94bf-4339-b0bf-dda5810e9f80","keywords":null,"link":"/itthon/20180317_Autoba_szaladt_egy_tehervonat_Vecsesnel","timestamp":"2018. március. 17. 13:37","title":"Autóba szaladt egy tehervonat Vecsésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szombathely volt polgármestere szerint Czeglédy Csaba cégének székházát ár alatt szerezte meg magánemberként egy \"fideszes vevő\".","shortLead":"Szombathely volt polgármestere szerint Czeglédy Csaba cégének székházát ár alatt szerezte meg magánemberként...","id":"20180316_szombathelyi_mszp_czegledy_cegenek_szekhazat_a_polgarmester_munkatarsa_szerezte_meg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e6f323f-ebf5-4acd-be2a-2b68f596a2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf5b8101-4768-4b3a-8c95-b3f4be341936","keywords":null,"link":"/kkv/20180316_szombathelyi_mszp_czegledy_cegenek_szekhazat_a_polgarmester_munkatarsa_szerezte_meg","timestamp":"2018. március. 16. 17:58","title":"Szombathelyi MSZP: Czeglédy cégének székházát a polgármester munkatársa szerezte meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b8c07d8-8a2f-46ba-8904-83d641b2160d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 270 000 felhasználó adatát kezelte nem megfelelően korrekt módon az a vállalat, amelynek szolgáltatásait az amerikai sajtójelentések szerint Donald Trump és más republikánus politikusok is igénybe vették. Szakértői becslések szerint az adatok jellege miatt végül közel 50 millió ember adatai kerülhettek illetéktelenekhez.","shortLead":"Több mint 270 000 felhasználó adatát kezelte nem megfelelően korrekt módon az a vállalat, amelynek szolgáltatásait...","id":"20180317_cambridge_analytica_adatgyujtes_facebook","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b8c07d8-8a2f-46ba-8904-83d641b2160d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39aefd53-10a6-4954-908a-22d579c780dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_cambridge_analytica_adatgyujtes_facebook","timestamp":"2018. március. 17. 20:28","title":"40-50 millió Facebook-felhasználó érintett, rengeteg a károsult a most kirobbant adatgyűjtési ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b5c2800-4f75-449c-8b61-2319c57c080e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég volt beleszerelni egy rönkhasító gép motorját, máris 48 km/h-val robog.","shortLead":"Elég volt beleszerelni egy rönkhasító gép motorját, máris 48 km/h-val robog.","id":"20180315_power_wheels_barbie_jeep_georgia_tech_atalakitas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b5c2800-4f75-449c-8b61-2319c57c080e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8713730-1ab6-4983-b894-82c5f1644b7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_power_wheels_barbie_jeep_georgia_tech_atalakitas","timestamp":"2018. március. 16. 09:36","title":"Nem játék: 48 km/h-val robog az átalakított Barbie-autó – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7ec33c-0425-4cca-a15d-9e7da20e672c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Emirates alkalmazottja az arcán és a térdén sérült meg, kórházba szállítását követően nem sokkal elhunyt. Az ugandai légiközlekedési hatóság vizsgálatot indított.","shortLead":"Az Emirates alkalmazottja az arcán és a térdén sérült meg, kórházba szállítását követően nem sokkal elhunyt. Az ugandai...","id":"20180316_Kiesett_a_repulogep_ajtajan_majd_meghalt_egy_stewardess_Ugandaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e7ec33c-0425-4cca-a15d-9e7da20e672c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d74692-6d3c-425f-961c-e855c6bbade3","keywords":null,"link":"/kkv/20180316_Kiesett_a_repulogep_ajtajan_majd_meghalt_egy_stewardess_Ugandaban","timestamp":"2018. március. 16. 15:50","title":"Kiesett a repülőgép ajtaján és meghalt az Emirates utaskísérője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c6ba3ca-ad36-4b74-ab48-2c2f9003c7df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Váratlanul Svédországba érkezett Észak-Korea külügyminisztere, Ri Jong Ho, hogy a kétoldalú kapcsolatokról, és egyéb, mindkét félnek fontos kérdésekről tárgyaljon vendéglátóival. Valószínűnek tűnik, hogy az előre be nem jelentett találkozókon Kim Dzsong Un észak-koreai vezető és Donald Trump amerikai elnök májusra tervezett tárgyalásait készítik elő. \r

","shortLead":"Váratlanul Svédországba érkezett Észak-Korea külügyminisztere, Ri Jong Ho, hogy a kétoldalú kapcsolatokról, és egyéb...","id":"20180316_Eszakkoreai_atomprogram__Svedorszag_kozvetit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c6ba3ca-ad36-4b74-ab48-2c2f9003c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bcf3461-eb2c-44bf-a17e-189b60889a4e","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Eszakkoreai_atomprogram__Svedorszag_kozvetit","timestamp":"2018. március. 16. 06:45","title":"Észak-koreai atomprogram – Svédország közvetít?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva kiterjeszti az amerikai személyek feketelistáját Washington új szankciói nyomán.","shortLead":"Moszkva kiterjeszti az amerikai személyek feketelistáját Washington új szankciói nyomán.","id":"20180316_Moszkva_is_visszavag_Trumpnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3513562-11a1-42e9-9c8f-f069cce0e7c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180316_Moszkva_is_visszavag_Trumpnak","timestamp":"2018. március. 16. 12:17","title":"Putyinék is visszavágnak Trumpéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tiltólistások lehetnek a rémhírterjesztők, rendbontók, a társadalombiztosítást nem fizetők, szabálysértők és persze a bűnözők is.","shortLead":"Tiltólistások lehetnek a rémhírterjesztők, rendbontók, a társadalombiztosítást nem fizetők, szabálysértők és persze...","id":"20180316_kina_bekemenyit_nem_engedik_repulore_vonatra_szallni_majustol_a_torvenysertoket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54b5c95c-2735-4cd9-80ab-e2cb4c194c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2eaf564-6f26-42e8-bd83-2f18e1ce1342","keywords":null,"link":"/elet/20180316_kina_bekemenyit_nem_engedik_repulore_vonatra_szallni_majustol_a_torvenysertoket","timestamp":"2018. március. 16. 16:10","title":"Kína bekeményít, nem engedik repülőre, vonatra szállni májustól a törvénysértőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]