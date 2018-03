Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Meg lehet-e becsülni a választás eredményét annak alapján, hogy a jogosultak mekkora hányada megy el voksolni? Kísérletet tettünk rá.","shortLead":"Meg lehet-e becsülni a választás eredményét annak alapján, hogy a jogosultak mekkora hányada megy el voksolni...","id":"201810__valasztasi_matek__szavazatarany_es_aktivitas__hvgszamitas__a_reszvetel_szamit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f25192a9-a4fe-4eeb-8d9c-f431063f46b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27eaaa16-8c3b-4e6c-9b82-cb0e92562b70","keywords":null,"link":"/itthon/201810__valasztasi_matek__szavazatarany_es_aktivitas__hvgszamitas__a_reszvetel_szamit","timestamp":"2018. március. 16. 12:00","title":"Ha a részvétel számít, Orbán dörzsölheti a tenyerét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"843f31e2-3f05-4762-895c-906ca5163afd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a hirtelen visszaköszöntő tél miatt arra kéri az autósokat, hogy a viharos szél és ónos eső elálltáig ne induljanak útnak. Az utak letakarítása a szélsőséges időjárási körülmények miatt nehézségekbe ütközik. ","shortLead":"A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a hirtelen visszaköszöntő tél miatt arra kéri az autósokat, hogy a viharos szél és ónos...","id":"20180317_A_szelsoseges_idojaras_miatt_nehez_az_utak_karbantartasa_aki_teheti_ne_induljon_utnak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=843f31e2-3f05-4762-895c-906ca5163afd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7807056-c549-49be-82c5-f00304484f2a","keywords":null,"link":"/elet/20180317_A_szelsoseges_idojaras_miatt_nehez_az_utak_karbantartasa_aki_teheti_ne_induljon_utnak","timestamp":"2018. március. 17. 12:53","title":"A szélsőséges időjárás miatt nehéz az utak karbantartása: aki teheti, ne induljon útnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e3146-0b1e-4446-ae49-681ec6ab5f52","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez ezek az eldugott, 40 éven át porosodó autók mára olyanok, mint a fáraók kincsei.","shortLead":"Ez ezek az eldugott, 40 éven át porosodó autók mára olyanok, mint a fáraók kincsei.","id":"20180315_manhattan_oldtimer_lelet_klasszikus_autok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=503e3146-0b1e-4446-ae49-681ec6ab5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd9d280-bc59-4452-bd0e-17bbcd55176a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180315_manhattan_oldtimer_lelet_klasszikus_autok","timestamp":"2018. március. 16. 11:41","title":"Manhattani \"pajtaleletek\": millió dollárokat érnek az ilyen elfelejtett járgányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9","c_author":"Dobozi István","category":"velemeny","description":"A fegyvertartás terén Amerika képtelen megtalálni az egyensúlyt az egyéni szabadságjog és a közbiztonság között. Vélemény.","shortLead":"A fegyvertartás terén Amerika képtelen megtalálni az egyensúlyt az egyéni szabadságjog és a közbiztonság között...","id":"20180317_Amerika_megoldatlan_kulturahaboruja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bdc286c-d181-4137-96fa-f89bd8efdeea","keywords":null,"link":"/velemeny/20180317_Amerika_megoldatlan_kulturahaboruja","timestamp":"2018. március. 17. 10:30","title":"Amerika megoldatlan kultúraháborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5171f0a1-7930-4b6c-b3a6-6626e18e0215","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A bíróság is kimondta, hogy nem szabad szórakozni a tömegközlekedési bérletekkel, nem szabad rongálni azokat. A kísérletező kedvű ausztrál tudós csalódott, de nem adja fel.","shortLead":"A bíróság is kimondta, hogy nem szabad szórakozni a tömegközlekedési bérletekkel, nem szabad rongálni azokat...","id":"20180316_bore_ala_ultette_a_berlete_chipjet_megbuntettek_bliccelesert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5171f0a1-7930-4b6c-b3a6-6626e18e0215&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aad3f9a-f530-432d-a9f3-61e069b1cd08","keywords":null,"link":"/kkv/20180316_bore_ala_ultette_a_berlete_chipjet_megbuntettek_bliccelesert","timestamp":"2018. március. 16. 18:41","title":"Bőre alá ültette a bérlete chipjét, megbüntették bliccelésért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8873955f-273a-4260-9b7f-dc247cf8f956","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Elbocsátotta pénteken Jeff Sessions amerikai igazságügyi miniszter Andrew McCabe-et, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) korábbi igazgatóhelyettesét szivárogtatás és a nyomozók félrevezetése miatt.","shortLead":"Elbocsátotta pénteken Jeff Sessions amerikai igazságügyi miniszter Andrew McCabe-et, a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI...","id":"20180317_Kirugtak_az_FBI_volt_igazgatohelyetteset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8873955f-273a-4260-9b7f-dc247cf8f956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72aa5af7-8d3c-44ef-9c25-51993b2ae7c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Kirugtak_az_FBI_volt_igazgatohelyetteset","timestamp":"2018. március. 17. 08:27","title":"Kirúgták az FBI volt igazgatóhelyettesét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87b01684-9aab-4cf8-bd37-857f2f5218e7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A több mint 860 tonnás szerkezet egy nyolcsávos autóútra omlott rá csütörtökön. ","shortLead":"A több mint 860 tonnás szerkezet egy nyolcsávos autóútra omlott rá csütörtökön. ","id":"20180316_tobbszor_megbuntettek_korabban_a_miamiban_osszeomlott_feluljarot_epito_ceget","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87b01684-9aab-4cf8-bd37-857f2f5218e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d8ad6f-6707-4eb1-90a7-1a7a282974a9","keywords":null,"link":"/kkv/20180316_tobbszor_megbuntettek_korabban_a_miamiban_osszeomlott_feluljarot_epito_ceget","timestamp":"2018. március. 16. 21:57","title":"Többször megbüntették korábban a Miamiban összeomlott felüljárót építő céget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szombaton már nemcsak eső, ónos eső, hanem havazás, hófúvás is várható - figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Szombaton már nemcsak eső, ónos eső, hanem havazás, hófúvás is várható - figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","id":"20180316_Meg_visszater_es_rank_rugja_az_ajtot_a_tel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42212a02-794e-4374-bba4-b8bc36a4a150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea07a379-0eb7-418a-a639-c7e479c01c3b","keywords":null,"link":"/elet/20180316_Meg_visszater_es_rank_rugja_az_ajtot_a_tel","timestamp":"2018. március. 16. 18:14","title":"Még visszatér és ránk rúgja az ajtót a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]