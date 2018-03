Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1197112-c115-45e6-b487-722b5b625058","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Köves Slomó politikai szerepvállalásának köszönhetően újra fellángolt a vita a Mazsihisz és az ortodox irányzatot követő EMIH között.","shortLead":"Köves Slomó politikai szerepvállalásának köszönhetően újra fellángolt a vita a Mazsihisz és az ortodox irányzatot...","id":"201809__koves_slomo_fideszkozelben__emih__hit_kozosseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1197112-c115-45e6-b487-722b5b625058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"676952ab-2095-4a49-a873-073ddb11fea7","keywords":null,"link":"/elet/201809__koves_slomo_fideszkozelben__emih__hit_kozosseg","timestamp":"2018. március. 16. 10:00","title":"A zsidó ellenszervezet, amely nagyon jól jött a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5911ecd7-179e-422a-826c-487ca8965934","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig is rebesgették, most pedig már biztos: a Gettómilliomos és Trainspotting rendezőjéé a mozi.","shortLead":"Eddig is rebesgették, most pedig már biztos: a Gettómilliomos és Trainspotting rendezőjéé a mozi.","id":"20180315_Mar_biztos_ki_rendezi_az_utolso_Daniel_Craig_fele_Bondfilmet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5911ecd7-179e-422a-826c-487ca8965934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e46b66-fbe9-4f88-9cb9-b548cc9679b6","keywords":null,"link":"/kultura/20180315_Mar_biztos_ki_rendezi_az_utolso_Daniel_Craig_fele_Bondfilmet","timestamp":"2018. március. 15. 18:15","title":"Már biztos, ki rendezi az utolsó Daniel Craig-féle Bond-filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9084a1a5-41d1-404a-b494-d3726155debf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemzetközi plágiumperre készül Végvári Ádám, miután egy kínai popsztár tarol a Karnevál című dalával.\r

\r

","shortLead":"Nemzetközi plágiumperre készül Végvári Ádám, miután egy kínai popsztár tarol a Karnevál című dalával.\r

\r

","id":"20180317_Guinnessrekordot_dontottek_egy_a_Neotontol_lenyult_slagerrel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9084a1a5-41d1-404a-b494-d3726155debf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df4cce23-1a0e-4878-aa96-2efd1ec2f900","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Guinnessrekordot_dontottek_egy_a_Neotontol_lenyult_slagerrel","timestamp":"2018. március. 17. 11:55","title":"Guinness-rekordot döntöttek egy a Neotontól lenyúlt slágerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c534f2-7636-4898-aaad-a7733b832d93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő hét elején összeül a brit nemzetbiztonsági tanács, hogy megfontolja, milyen további lépéseket tegyen a Szkripal-ügyben az Egyesült Királyság - közölte szombaton a brit külügyminisztérium, miután Oroszország 23 brit diplomatát utasított ki.\r

\r

","shortLead":"A jövő hét elején összeül a brit nemzetbiztonsági tanács, hogy megfontolja, milyen további lépéseket tegyen...","id":"20180317_Szkripalugy_a_britek_osszehivjak_a_nemzetbiztonsagi_tanacsot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53c534f2-7636-4898-aaad-a7733b832d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76627534-5e69-4b79-bc7c-2b091aa311b2","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Szkripalugy_a_britek_osszehivjak_a_nemzetbiztonsagi_tanacsot","timestamp":"2018. március. 17. 15:14","title":"Szkripal-ügy: a britek összehívják a nemzetbiztonsági tanácsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11f07e16-2f2a-4d22-bde0-41168c351fac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ellenzéki polgármester vezette Zalaszentgróton fog Alföldi Róbert fellépni március 24-én. Veiszer Alinda beszélget majd vele.","shortLead":"Az ellenzéki polgármester vezette Zalaszentgróton fog Alföldi Róbert fellépni március 24-én. Veiszer Alinda beszélget...","id":"20180317_Van_egy_varos_Zalaban_ahol_szivesen_latjak_Alfoldi_kicenzurazott_musorat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11f07e16-2f2a-4d22-bde0-41168c351fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ec8ac4-190f-489f-8145-eb8352353fbc","keywords":null,"link":"/kultura/20180317_Van_egy_varos_Zalaban_ahol_szivesen_latjak_Alfoldi_kicenzurazott_musorat","timestamp":"2018. március. 17. 11:53","title":"Van egy város Zalában, ahol szívesen látják Alföldi kicenzúrázott műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6849d2-122a-4682-b2b5-32ac5657a2e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely arról beszélt, hogy le kell dönteni Orbán bálványát, ehhez pedig akár az ördöggel is össze kell fogni, de úgy, hogy ne váljunk magunk is ördöggé. ","shortLead":"Karácsony Gergely arról beszélt, hogy le kell dönteni Orbán bálványát, ehhez pedig akár az ördöggel is össze kell...","id":"20180315_Karacsony_Akar_az_ordoggel_is_ossze_kell_fogni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea6849d2-122a-4682-b2b5-32ac5657a2e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11dfefa2-2775-4277-88c2-256636a21433","keywords":null,"link":"/itthon/20180315_Karacsony_Akar_az_ordoggel_is_ossze_kell_fogni","timestamp":"2018. március. 15. 17:11","title":"Karácsony: Akár az ördöggel is össze kell fogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb8a6d4-9290-4165-ba6e-6dfa8e81e1ac","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Zehra Dogan egy festménye miatt kapott két év kilenc hónap börtönt.","shortLead":"Zehra Dogan egy festménye miatt kapott két év kilenc hónap börtönt.","id":"20180316_oriasgraffitivel_hivja_fel_a_figyelmet_banksy","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bb8a6d4-9290-4165-ba6e-6dfa8e81e1ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23b3e3e-6407-4261-8391-ae899a2cac9b","keywords":null,"link":"/kultura/20180316_oriasgraffitivel_hivja_fel_a_figyelmet_banksy","timestamp":"2018. március. 16. 18:20","title":"Óriásgraffitivel hívja fel a figyelmet Banksy a bebörtönzött kurd festőnőre – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ef9ece-63b1-4fdd-94e7-ba48077dc16f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180316_Megvolt_a_BLsorsolas_elegtetelt_vesze_a_Juventus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2ef9ece-63b1-4fdd-94e7-ba48077dc16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e302d586-e1ef-4dc9-93ca-5a185b83ecba","keywords":null,"link":"/sport/20180316_Megvolt_a_BLsorsolas_elegtetelt_vesze_a_Juventus","timestamp":"2018. március. 16. 12:24","title":"Megvolt a BL-sorsolás: most elégtételt vesz a Juventus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]