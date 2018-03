Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbda99f1-8b23-4ede-97eb-b741032f85f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egy új reményben felcsendülő kocsmazenét valószínűleg még a Csillagok háborúját csak tisztes távolságból követők is ismerik. Egy rajongó most soha nem látott módon igyekezett előadni: tollal, papírral, matematikai egyenlet felírásával. ","shortLead":"Az Egy új reményben felcsendülő kocsmazenét valószínűleg még a Csillagok háborúját csak tisztes távolságból követők is...","id":"20180318_star_wars_cantina_theme_toll_papir_matekpelda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbda99f1-8b23-4ede-97eb-b741032f85f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5670d504-bbc8-4ae2-94a4-3acf72aa2b6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_star_wars_cantina_theme_toll_papir_matekpelda","timestamp":"2018. március. 18. 11:03","title":"Méghogy a matematika nem gyönyörű: indítsa el a videót, kapcsolja be a hangot és halljon csodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb8e06d6-2556-450b-9555-a01ac3c178c4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180318_Konyvajanloval_jelentkezett_Orban_Viktor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb8e06d6-2556-450b-9555-a01ac3c178c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804c033c-4ca1-4577-b638-5d24eaafa067","keywords":null,"link":"/kultura/20180318_Konyvajanloval_jelentkezett_Orban_Viktor","timestamp":"2018. március. 18. 16:39","title":"Könyvajánlóval jelentkezett Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új tanulmány állítja: a felhasználók szívesebben osztják meg a kamuhíreket a Twitteren, mint azokat, amelyek valóban igazak.","shortLead":"Egy új tanulmány állítja: a felhasználók szívesebben osztják meg a kamuhíreket a Twitteren, mint azokat, amelyek...","id":"20180318_kamuhirek_terjedese_a_twitteren_mit_kutatas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7cde18a-9f95-444f-bdd3-1cc96e50262c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d60d2c8-758a-4298-9fea-3696c8526e99","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_kamuhirek_terjedese_a_twitteren_mit_kutatas","timestamp":"2018. március. 18. 15:03","title":"Feketén-fehéren kiderült: szívesen osztunk meg kamuhíreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Apró műanyagszemcséket mutattak ki a kutatók a világ legnépszerűbb palackozott ásványvizeiben egy kilenc országra kiterjedő nagyszabású tanulmány keretében, amely szerint a szennyeződés a palackozási eljárás közben kerül a termékekbe. A kutatásban több olyan márka termékei is elbuktak, melyeket itthon is sokan fogyasztanak.","shortLead":"Apró műanyagszemcséket mutattak ki a kutatók a világ legnépszerűbb palackozott ásványvizeiben egy kilenc országra...","id":"20180319_asvanyvizek_muanyagszemcsek_karos_markak_pet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e192496e-6c47-41d5-8a5f-c93564e59fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6386dc91-12df-48ce-b1c1-1139d8840973","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_asvanyvizek_muanyagszemcsek_karos_markak_pet","timestamp":"2018. március. 19. 09:03","title":"Ha szokott inni ásványvizet, erről tudjon: most derült ki, hogy sok víz tele van apró műanyagdarabokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4971ca04-92ef-4b06-9dd6-e4301db50376","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Itt fenyegeti a legkevésbé a szegénység azokat, akiknek legalább az egyik szülője külföldi állampolgár.","shortLead":"Itt fenyegeti a legkevésbé a szegénység azokat, akiknek legalább az egyik szülője külföldi állampolgár.","id":"20180319_Meglepo_listan_kerultunk_az_EU_elere_Magyarorszagon_elnek_legjobban_a_bevandorlok_gyerekei","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4971ca04-92ef-4b06-9dd6-e4301db50376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03566da1-8786-423f-98bf-5b4caf36ce2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Meglepo_listan_kerultunk_az_EU_elere_Magyarorszagon_elnek_legjobban_a_bevandorlok_gyerekei","timestamp":"2018. március. 19. 16:33","title":"Meglepő listán kerültünk az EU élére: Magyarországon élnek legjobban a bevándorlók gyerekei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d689ff1-22ef-44e9-bf9e-acaa888b9105","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Tervezett karbantartást végeznek a hétvégén, módosul a járatok menetrendje és útvonala is.","shortLead":"Tervezett karbantartást végeznek a hétvégén, módosul a járatok menetrendje és útvonala is.","id":"20180319_Szombaton_lezarjak_a_Nyugati_palyaudvart_igy_vonatozhat_majd","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d689ff1-22ef-44e9-bf9e-acaa888b9105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0258f682-98d9-405a-8ec3-701b0203af59","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180319_Szombaton_lezarjak_a_Nyugati_palyaudvart_igy_vonatozhat_majd","timestamp":"2018. március. 19. 07:45","title":"Szombaton lezárják a Nyugati pályaudvart, így vonatozhat majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0f26e53-6110-4667-bcb1-7d63f7037ee2","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A Salgótarján központú Nógrád 1-es számú egyéni választókerületben négy éve tíz százalékkal nyert a Fidesz és Becsó Zsolt. Most testvére, Becsó Károly indul, de visszalépésekkel és koordinációval közel lehet hozzá kerülni. A Közös Ország Mozgalom legújabb kutatását a hvg.hu ismerteti.","shortLead":"A Salgótarján központú Nógrád 1-es számú egyéni választókerületben négy éve tíz százalékkal nyert a Fidesz és Becsó...","id":"20180318_Domsodi_Gabor_szorongathatja_meg_a_Fideszt_Nogradban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0f26e53-6110-4667-bcb1-7d63f7037ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d545fb62-904b-4d5c-9b08-2bb20b5fcc0f","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Domsodi_Gabor_szorongathatja_meg_a_Fideszt_Nogradban","timestamp":"2018. március. 18. 07:30","title":"Dömsödi Gábor szorongathatja meg a Fideszt Nógrádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó papírok mindegyike esett, az Appeninn 6,4 százalékos mínuszban járt hétfő délután.","shortLead":"A felcsúti milliárdos érdekeltségébe tartozó papírok mindegyike esett, az Appeninn 6,4 százalékos mínuszban járt hétfő...","id":"20180319_Zuhanassal_inditotta_a_hetet_Meszaros_Lorinc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cd5a668-a3b2-43c3-8168-a75acdfc14cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343372d8-2897-4d5f-9f27-e35a146b1eb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Zuhanassal_inditotta_a_hetet_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. március. 19. 17:00","title":"Zuhanással indította a hetet Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]