Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A moszkvai külügyminisztérium szóvivője szerint soha nem is fejlesztettek olyan anyagot Oroszországban, amelyik megölte a volt kémet.","shortLead":"A moszkvai külügyminisztérium szóvivője szerint soha nem is fejlesztettek olyan anyagot Oroszországban, amelyik megölte...","id":"20180317_Visszavagtak_a_csehek_az_orosz_kormanynak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5cf93bbc-365e-48c8-9219-215f568999e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41fbc1ba-d969-41db-b98c-8172f3e454ab","keywords":null,"link":"/vilag/20180317_Visszavagtak_a_csehek_az_orosz_kormanynak","timestamp":"2018. március. 17. 21:17","title":"Visszavágtak a csehek az orosz kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a03a724-451a-457f-945c-d24071302b76","c_author":"Balázs Zsuzsanna","category":"tudomany","description":"Sok tudós szerint például a valódi placenta a tápláléknak és egyéb fontos anyagoknak korántsem állandó összetételű, hanem a magzat pillanatnyi igényeihez igazodó elegyét szállítja, ezt pedig nemigen lehet helyettesíteni.","shortLead":"Sok tudós szerint például a valódi placenta a tápláléknak és egyéb fontos anyagoknak korántsem állandó összetételű...","id":"201804__mesterseges_anyameh__embriokeltetes__magzat_agepben__a_biologusok_baranykai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a03a724-451a-457f-945c-d24071302b76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41e4dda-77be-4a0c-ba42-5fafa9651f15","keywords":null,"link":"/tudomany/201804__mesterseges_anyameh__embriokeltetes__magzat_agepben__a_biologusok_baranykai","timestamp":"2018. március. 18. 17:30","title":"Nagyon dolgoznak a mesterséges anyaméhen, de van ezzel egy-két komoly probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b636a76-249a-41d4-b15f-f3fa640b148d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legalábbis egy geopolitikai rizikókat elemző mutató szerint.","shortLead":"Legalábbis egy geopolitikai rizikókat elemző mutató szerint.","id":"20180317_Trump_nagyobb_kockazat_mint_az_Iszlam_Allam_vagy_EszakKorea","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b636a76-249a-41d4-b15f-f3fa640b148d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4337db21-efec-4d54-923f-72a1d2ec6aff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180317_Trump_nagyobb_kockazat_mint_az_Iszlam_Allam_vagy_EszakKorea","timestamp":"2018. március. 17. 15:43","title":"Trump nagyobb kockázat, mint az Iszlám Állam vagy Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7453656-1896-4c1e-b7b9-e47d694da683","c_author":"MTI","category":"elet","description":" Azonnali hatállyal leállították pénteken az Egyesült Államokban a nyitott ajtajú városnéző helikoptertúrákat a New Yorkban pár napja történt baleset okán.","shortLead":" Azonnali hatállyal leállították pénteken az Egyesült Államokban a nyitott ajtajú városnéző helikoptertúrákat a New...","id":"20180317_Nem_lehet_mar_nyitott_ajtaju_helikopterturakat_tartani_New_Yorkban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7453656-1896-4c1e-b7b9-e47d694da683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4a51ee-33b5-4abb-b759-3a42707188f4","keywords":null,"link":"/elet/20180317_Nem_lehet_mar_nyitott_ajtaju_helikopterturakat_tartani_New_Yorkban","timestamp":"2018. március. 17. 14:58","title":"Nem lehet már nyitott ajtajú helikoptertúrákat tartani New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4e1e7c-13c3-4db7-8bbe-4c937d6a9272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újra járnak minden vonalon a villamosok Debrecenben, de a trolihálózat jégmentesítését még nem fejezték be.\r

","shortLead":"Újra járnak minden vonalon a villamosok Debrecenben, de a trolihálózat jégmentesítését még nem fejezték be.\r

","id":"20180319_a_2es_villamost_is_sikerult_felszabaditani_debrecenben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df4e1e7c-13c3-4db7-8bbe-4c937d6a9272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ca5710-ede7-4b58-99ad-e27cc495aaed","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_a_2es_villamost_is_sikerult_felszabaditani_debrecenben","timestamp":"2018. március. 19. 07:32","title":"A 2-es villamost is sikerült felszabadítani Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4706fce9-924b-41d4-b103-8577d784c72c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többfelé lassan halad a forgalom a Budapestre vezető utakon. ","shortLead":"Többfelé lassan halad a forgalom a Budapestre vezető utakon. ","id":"20180319_itt_vannak_a_friss_utinfok_tobb_helyen_tortent_baleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4706fce9-924b-41d4-b103-8577d784c72c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741520a0-019c-4fce-8022-00a2e46fe1f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_itt_vannak_a_friss_utinfok_tobb_helyen_tortent_baleset","timestamp":"2018. március. 19. 06:59","title":"Itt vannak a friss útinfók, több helyen történt baleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18186644-2d3c-4578-9f9d-497a6871e9a0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Debrecenben nem jár a villamos sem, és több út is járhatatlan a rendkívüli időjárás miatt.","shortLead":"Debrecenben nem jár a villamos sem, és több út is járhatatlan a rendkívüli időjárás miatt.","id":"20180318_Kozel_20_ezer_embernel_nincs_aram_a_ho_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18186644-2d3c-4578-9f9d-497a6871e9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e175972a-b322-4651-99c6-ee9bb7a7e54c","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Kozel_20_ezer_embernel_nincs_aram_a_ho_miatt","timestamp":"2018. március. 18. 11:10","title":"Közel 20 ezer embernél nincs áram az időjárás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Utolsó MusicFM-es adását arra használta, hogy kiossza televíziós kolléganőit.\r

\r

","shortLead":"Utolsó MusicFM-es adását arra használta, hogy kiossza televíziós kolléganőit.\r

\r

","id":"20180319_Friderikusz_bucsuadasaban_durvan_beszolt_Lilunak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c4965fe-3e0b-43eb-976b-be0d4662c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a8b74db-9688-4992-9e15-da332ccc0510","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Friderikusz_bucsuadasaban_durvan_beszolt_Lilunak","timestamp":"2018. március. 19. 10:05","title":"\"Mindenki, akit megszólaltatnak, csak ürügy ahhoz, hogy önmagukat kellessék\" – Friderikusz búcsúadásában alázott tévéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]