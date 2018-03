Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbdc95b2-1b8e-4d13-a7a0-2862ed145814","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csaknem 111 millió orosz választópolgár adhatja le voksait a nap folyamán.","shortLead":"Csaknem 111 millió orosz választópolgár adhatja le voksait a nap folyamán.","id":"20180318_orosz_valasztas_putyin","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbdc95b2-1b8e-4d13-a7a0-2862ed145814&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71f147bc-8327-4eec-be6e-adf865ad9356","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_orosz_valasztas_putyin","timestamp":"2018. március. 18. 11:03","title":"Felpörögtek az oroszok: minden rekordot megdöntött a választási részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15bfbb8-db5b-43d0-9f4c-bbee2893bdb3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Továbbra is érdemes tájékozódni, ha valakinek mindenképpen muszáj ma autóba ülnie.","shortLead":"Továbbra is érdemes tájékozódni, ha valakinek mindenképpen muszáj ma autóba ülnie.","id":"20180319_sokfele_havazik_meg_tobb_autopalyan_vannak_latyakos_szakaszok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d15bfbb8-db5b-43d0-9f4c-bbee2893bdb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1879ace-e0e0-4199-8a77-a82ec7907989","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_sokfele_havazik_meg_tobb_autopalyan_vannak_latyakos_szakaszok","timestamp":"2018. március. 19. 09:58","title":"Sokfelé havazik még, több autópályán vannak latyakos szakaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca061f1-a0f3-4d7c-8605-8b40e0d24e05","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Fél év alatt nem volt honvágya, Washington épületei és az amerikai sportélet lenyűgözte, négy amerikai egyetemre is beadta a felvételijét – így lelkendezett Szijjártó Péter gimnazistaként arról az időszakról, amit a Soros Alapítványnak köszönhetően diákként az Egyesült Államokban tölthetett. Megszereztük annak az 1995-ös cikknek a folytatását, amiben jelenlegi külügyminiszterünk még egészen más véleménnyel volt a Soros-szervezetekről.","shortLead":"Fél év alatt nem volt honvágya, Washington épületei és az amerikai sportélet lenyűgözte, négy amerikai egyetemre is...","id":"20180319_Itt_a_folytatas_a_kis_Szijjarto_igy_elvezte_a_Sorostol_kapott_osztondijat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bca061f1-a0f3-4d7c-8605-8b40e0d24e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f963352-74a5-4222-8e9d-d03ae0a3a485","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Itt_a_folytatas_a_kis_Szijjarto_igy_elvezte_a_Sorostol_kapott_osztondijat","timestamp":"2018. március. 19. 12:04","title":"Itt a folytatás: a kis Szijjártó így élvezte a Soros-ösztöndíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e070c7-ab30-4007-b8ae-7decc77621ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Might and Magic szinte valláshoz hasonló rajongást váltott ki a sorozat kedvelőiből, miután olyan elemeket hozott be, amelyeket sehol máshol nem láthattak még a játékosok. Némileg más formában, de a PC után most mobilra is megjelenik a ’90-es évek egyik legnépszerűbb programja. ","shortLead":"A Might and Magic szinte valláshoz hasonló rajongást váltott ki a sorozat kedvelőiből, miután olyan elemeket hozott be...","id":"20180317_might_and_magic_elemental_guardians_jatek_android_ios_megjelenes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81e070c7-ab30-4007-b8ae-7decc77621ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3e15c03-d928-4419-9cf2-5c62a1fb3fcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180317_might_and_magic_elemental_guardians_jatek_android_ios_megjelenes","timestamp":"2018. március. 17. 19:43","title":"Az ön telefonjára is jön minden idők egyik legjobb számítógépes játéka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b7f066-b232-4f17-bd21-0ee258f1905b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sós Csaba szövetségi kapitány szerint a háromszoros olimpiai bajnok a március végi országos bajnokságon versenyez majd.","shortLead":"Sós Csaba szövetségi kapitány szerint a háromszoros olimpiai bajnok a március végi országos bajnokságon versenyez majd.","id":"20180319_hosszu_katinka_uszo_orszagos_bajnoksag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0b7f066-b232-4f17-bd21-0ee258f1905b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37790913-18d0-40ab-9643-99f27709af1d","keywords":null,"link":"/sport/20180319_hosszu_katinka_uszo_orszagos_bajnoksag","timestamp":"2018. március. 19. 15:10","title":"Jövő héten térhet vissza Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1429ac2-0d27-4c1e-b2ab-10c9cbd72369","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP elnöke szerint teljesíthetetlen feltételek hangzottak el a vasárnapi, a választási együttműködésről tartott ellenzéki megbeszélésen. Molnár Gyula álláspontja átgondolására kéri az LMP-t, és hétfőn az MTI-nek azt mondta, ezeken a mindenkinek feltételeket szabó tárgyalásokon \"nem nagyon\" kívánnak részt venni, nyitottak ugyan, de bizonyos határokat nem tudnak átlépni.","shortLead":"Az MSZP elnöke szerint teljesíthetetlen feltételek hangzottak el a vasárnapi, a választási együttműködésről tartott...","id":"20180319_Molnar_Gyula_azt_uzente_az_LMPnek_gondoljak_at_allaspontjukat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1429ac2-0d27-4c1e-b2ab-10c9cbd72369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1a0b890-3baf-4485-8875-f60919be72d5","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Molnar_Gyula_azt_uzente_az_LMPnek_gondoljak_at_allaspontjukat","timestamp":"2018. március. 19. 16:04","title":"Molnár Gyula azt üzente az LMP-nek, gondolják át álláspontjukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff72c135-6b12-433e-9fc7-ee8ca1ca1247","c_author":"Telenor","category":"brandchannel","description":"Tavaly nyáron hirdette meg a Telenor második Accelerate programját, amelyen keresztül a legígéretesebb magyar startupoknak nyújt támogatást, hogy a cégek minél előbb kiléphessenek a nemzetközi piacra. Az idei „évfolyam” három nyertesével beszélgettünk arról, hogyan segítette őket a nemzetközi telekommunikációs cég kezdeményezése. ","shortLead":"Tavaly nyáron hirdette meg a Telenor második Accelerate programját, amelyen keresztül a legígéretesebb magyar...","id":"telenorhungary_20180314_Mibol_lesz_a_cserebogar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff72c135-6b12-433e-9fc7-ee8ca1ca1247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b2f620-d7f4-4dab-a313-c2df6e4fa7b9","keywords":null,"link":"/brandchannel/telenorhungary_20180314_Mibol_lesz_a_cserebogar","timestamp":"2018. március. 18. 20:02","title":"Miből lesz a cserebogár? – 3 magyar startup útja a világpiacig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Telenor Magyarország","c_partnerlogo":"ea78c81e-eaf0-4806-b925-322078ceeaef","c_partnertag":"telenorhungary"},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő héten már majdnem egymilliárd forintot ér majd egy telitalálatos szelvény.","shortLead":"Jövő héten már majdnem egymilliárd forintot ér majd egy telitalálatos szelvény.","id":"20180318_Nem_volt_teliltalalatos_szelveny_a_hatos_lotton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab76d6e-ed90-4400-b99b-b9f5c147b907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180318_Nem_volt_teliltalalatos_szelveny_a_hatos_lotton","timestamp":"2018. március. 18. 16:51","title":"Nem volt teliltalálatos szelvény a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]