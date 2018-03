Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"85f0b973-6649-47f0-8257-aa0255f45a89","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Martina Navratilova, a wimbledoni teniszbajnokság egyik szakértője méltánytalannak tartja a fizetésbeli különbséget.","shortLead":"Martina Navratilova, a wimbledoni teniszbajnokság egyik szakértője méltánytalannak tartja a fizetésbeli különbséget.","id":"20180319_navratilova_mcenroe_fizetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85f0b973-6649-47f0-8257-aa0255f45a89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30416d95-bdd6-42e8-8f70-6251596d4a9f","keywords":null,"link":"/sport/20180319_navratilova_mcenroe_fizetes","timestamp":"2018. március. 19. 14:43","title":"Kiakadt Navratilova, hogy McEnroe tízszer többet keres nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356f8f4a-3102-4321-91b8-2dadc7bf6389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter rendkívüli hírként jelentette be, hogy pár nappal korábban átadják a hódmezővásárhelyi elkerülőutat.","shortLead":"A miniszter rendkívüli hírként jelentette be, hogy pár nappal korábban átadják a hódmezővásárhelyi elkerülőutat.","id":"20180319_Az_ut_szelerol_szidta_ellenfelet_Lazar_Janos","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=356f8f4a-3102-4321-91b8-2dadc7bf6389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a351e4dc-3b91-4605-bb35-8ed5b8d9aa92","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_Az_ut_szelerol_szidta_ellenfelet_Lazar_Janos","timestamp":"2018. március. 19. 09:06","title":"Az út széléről szidta ellenfelét Lázár János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5cc265d-ba55-474a-8339-d3486165e844","c_author":"MTI","category":"cegauto.autoshirek","description":"Jelentősen nőttek a menetidők Kelet-Magyarország vasútvonalain","shortLead":"Jelentősen nőttek a menetidők Kelet-Magyarország vasútvonalain","id":"20180318_havazas_mav_vonat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5cc265d-ba55-474a-8339-d3486165e844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8cb9b3-007b-434f-8a5b-d870d064fe9a","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180318_havazas_mav_vonat","timestamp":"2018. március. 18. 08:29","title":"Aki vonattal utazna, tájékozódjon a hó helyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bffb52f-b52a-44e3-9686-bc7bdc94f983","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tudja, miért jó, hogy a mozdonyokra szerelt GPS-követők és internet korában élünk? Például azért, mert egy átlagos állampolgár is két kattintással olyan információkat szerezhet magának, amellyel egy kicsit átláthat a szitán.","shortLead":"Tudja, miért jó, hogy a mozdonyokra szerelt GPS-követők és internet korában élünk? Például azért, mert egy átlagos...","id":"20180318_mav_vonatok_keses_kelet_nyugat_havazas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bffb52f-b52a-44e3-9686-bc7bdc94f983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ad2cb1-8093-4b06-9680-32a4825a0d15","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_mav_vonatok_keses_kelet_nyugat_havazas","timestamp":"2018. március. 18. 09:33","title":"Ennél a térképnél jobban semmi nem foglalja össze a Kelet- és Nyugat-Magyarország közti különbséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e46808-232f-4b36-ab02-01e6f47069af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai Facebook-univerzum egyik legfajsúlyosabb képviselője a választás előtti hetekben úgy érezte, nem hallgathat tovább. A kormányváltást szorgalmazó bejegyzésének hozzászólásaiból szemezgettünk – vannak érdekesek.","shortLead":"A hazai Facebook-univerzum egyik legfajsúlyosabb képviselője a választás előtti hetekben úgy érezte, nem hallgathat...","id":"20180318_tibi_atya_facebook_orban_viktor_soros_gyors_valasztasok_hozzaszolasok_kommentek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6e46808-232f-4b36-ab02-01e6f47069af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a401ab7d-8a9b-4b17-860a-b74ba7233531","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_tibi_atya_facebook_orban_viktor_soros_gyors_valasztasok_hozzaszolasok_kommentek","timestamp":"2018. március. 18. 08:03","title":"Besokallt Tibi atya, aki most már nem csak a \"diktátor Orbán\" ellen megy, hanem \"rühelli Sorost, mint a szart\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az amerikai filmakadémia elnöke, John Bailey néhány hete még a zaklatások ellen kampányolt. ","shortLead":"Az amerikai filmakadémia elnöke, John Bailey néhány hete még a zaklatások ellen kampányolt. ","id":"20180318_john_bailey_zaklatas_oscar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a0c111-1cc3-43a3-b0e7-c1fd4fdb2778","keywords":null,"link":"/elet/20180318_john_bailey_zaklatas_oscar","timestamp":"2018. március. 18. 15:49","title":"Szexuális zaklatással vádolják az Oscar-bizottság fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c328c13-5148-4c76-a978-c62ed24f1c22","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Négy beszélő robot segít a matematika és a nyelv tanításában tamperei általános iskolákban – jelentette a helyi Yle.","shortLead":"Négy beszélő robot segít a matematika és a nyelv tanításában tamperei általános iskolákban – jelentette a helyi Yle.","id":"20180318_finnorszag_iskolai_robotok_smart_tampere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c328c13-5148-4c76-a978-c62ed24f1c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d937c0cb-7a13-4141-af2a-eb1a85f251f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_finnorszag_iskolai_robotok_smart_tampere","timestamp":"2018. március. 18. 07:02","title":"Az \"elmaradott\" finn oktatási rendszer már ott tart, hogy robotok is tanítanak az órákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbda99f1-8b23-4ede-97eb-b741032f85f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egy új reményben felcsendülő kocsmazenét valószínűleg még a Csillagok háborúját csak tisztes távolságból követők is ismerik. Egy rajongó most soha nem látott módon igyekezett előadni: tollal, papírral, matematikai egyenlet felírásával. ","shortLead":"Az Egy új reményben felcsendülő kocsmazenét valószínűleg még a Csillagok háborúját csak tisztes távolságból követők is...","id":"20180318_star_wars_cantina_theme_toll_papir_matekpelda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbda99f1-8b23-4ede-97eb-b741032f85f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5670d504-bbc8-4ae2-94a4-3acf72aa2b6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_star_wars_cantina_theme_toll_papir_matekpelda","timestamp":"2018. március. 18. 11:03","title":"Méghogy a matematika nem gyönyörű: indítsa el a videót, kapcsolja be a hangot és halljon csodát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]