[{"available":true,"c_guid":"48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8","c_author":"","category":"vilag","description":"A voksok negyedének összeszámlálása után hivatalosan is egyértelművé vált Vlagyimir Putyin győzelme az oroszországi elnökválasztáson: a hivatalban lévő államfő a voksok 72,5 százalékát kapta, ezzel minden korábbinál nagyobb támogatást szerzett.","shortLead":"A voksok negyedének összeszámlálása után hivatalosan is egyértelművé vált Vlagyimir Putyin győzelme az oroszországi...","id":"20180318_Orosz_valasztasok_25_szazalek_utan__Putyincsucs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48dae639-3ff6-4059-8cab-659ceaf98ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f676036-5d68-4c01-9bdd-cba4f624ad7f","keywords":null,"link":"/vilag/20180318_Orosz_valasztasok_25_szazalek_utan__Putyincsucs","timestamp":"2018. március. 18. 20:04","title":"Orosz választások 25 százalék után – Putyin-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b8c07d8-8a2f-46ba-8904-83d641b2160d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 270 000 felhasználó adatát kezelte nem megfelelően korrekt módon az a vállalat, amelynek szolgáltatásait az amerikai sajtójelentések szerint Donald Trump és más republikánus politikusok is igénybe vették. 