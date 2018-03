Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az amerikai filmakadémia elnöke, John Bailey néhány hete még a zaklatások ellen kampányolt. ","shortLead":"Az amerikai filmakadémia elnöke, John Bailey néhány hete még a zaklatások ellen kampányolt. ","id":"20180318_john_bailey_zaklatas_oscar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92925ad2-b828-43aa-9e78-55f2f04fc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a0c111-1cc3-43a3-b0e7-c1fd4fdb2778","keywords":null,"link":"/elet/20180318_john_bailey_zaklatas_oscar","timestamp":"2018. március. 18. 15:49","title":"Szexuális zaklatással vádolják az Oscar-bizottság fejét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borsod, Szabolcs és Hajdú-Bihar megyében még másodfokú, narancssárga riasztás érvényes a hófúvás miatt.","shortLead":"Borsod, Szabolcs és Hajdú-Bihar megyében még másodfokú, narancssárga riasztás érvényes a hófúvás miatt.","id":"20180318_mar_sehol_sincs_voros_riasztas_vagy_figyelmeztetes_de_a_tel_meg_kitart","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa4eb6af-2309-496f-8f1e-1d0d8092633b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7b783dc-643e-4376-8c94-e1408ffbcdbc","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_mar_sehol_sincs_voros_riasztas_vagy_figyelmeztetes_de_a_tel_meg_kitart","timestamp":"2018. március. 18. 14:30","title":"Már sehol sincs vörös riasztás vagy figyelmeztetés, de a tél még kitart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendszeresen szállította a kézifegyvereket a Gázai övezet és az izraeli ellenőrzés alatt lévő Csiszjordánia között a jeruzsálemi francia konzulátus francia alkalmazottja. A 23 éves Romain Franck a pénzre hajtott.","shortLead":"Rendszeresen szállította a kézifegyvereket a Gázai övezet és az izraeli ellenőrzés alatt lévő Csiszjordánia között...","id":"20180319_Francia_konzulatusi_alkalmazott_vitt_fegyvereket_a_palesztinoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8856b001-bd38-4be8-a5cc-5ccc2d76da7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78dd3fdf-5d4c-4d8f-b2b8-40545968f35c","keywords":null,"link":"/vilag/20180319_Francia_konzulatusi_alkalmazott_vitt_fegyvereket_a_palesztinoknak","timestamp":"2018. március. 19. 17:41","title":"Francia konzulátusi alkalmazott vitt fegyvereket a palesztinoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99cba347-5486-4be6-8fd0-c541e957498d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-ra felkerült 10 perces animációs videóban az ősrobbanástól az ember megjelenéséig követhetjük nyomon a történéseket.","shortLead":"A YouTube-ra felkerült 10 perces animációs videóban az ősrobbanástól az ember megjelenéséig követhetjük nyomon...","id":"20180318_john_boswell_timelapse_video_vilagegyetem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99cba347-5486-4be6-8fd0-c541e957498d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af3a50b-7092-47a4-b9e0-04f0def23cc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_john_boswell_timelapse_video_vilagegyetem","timestamp":"2018. március. 18. 20:03","title":"Itt egy lenyűgöző timelapse videó a világegyetem kialakulásáról, 1 mp = 22 millió év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízezreknek okozott csalódást egy instagramos bejegyzés, ami azt állította: a képmegosztó újra időrend alapján fogja összeválogatni a hírfolyamában megjelenő fotókat. A kiírás azonban kacsa volt, a fejlesztők egyáltalán nem terveznek ilyet.","shortLead":"Tízezreknek okozott csalódást egy instagramos bejegyzés, ami azt állította: a képmegosztó újra időrend alapján fogja...","id":"20180319_instagram_hirfolyam_algoritmus_hoax","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=823fdcd9-569f-4d05-8386-fb7e8a5ee738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6a7eac0-aa45-4d5e-a546-9cad81255234","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_instagram_hirfolyam_algoritmus_hoax","timestamp":"2018. március. 19. 14:03","title":"Sajnos csak pletyka volt, hogy megszűnik az Instagram legidegesítőbb funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18186644-2d3c-4578-9f9d-497a6871e9a0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Debrecenben nem jár a villamos sem, és több út is járhatatlan a rendkívüli időjárás miatt.","shortLead":"Debrecenben nem jár a villamos sem, és több út is járhatatlan a rendkívüli időjárás miatt.","id":"20180318_Kozel_20_ezer_embernel_nincs_aram_a_ho_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18186644-2d3c-4578-9f9d-497a6871e9a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e175972a-b322-4651-99c6-ee9bb7a7e54c","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_Kozel_20_ezer_embernel_nincs_aram_a_ho_miatt","timestamp":"2018. március. 18. 11:10","title":"Közel 20 ezer embernél nincs áram az időjárás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbiaknál jóval többször egyezik meg az ügyfél a bankkal, vagy viszi sikerre az ügyét, ha a Pénzügyi Békéltető Testületnél tesz panaszt.","shortLead":"A korábbiaknál jóval többször egyezik meg az ügyfél a bankkal, vagy viszi sikerre az ügyét, ha a Pénzügyi Békéltető...","id":"20180319_Egyre_jobb_esellyel_indulhat_harcba_aki_panaszt_tesz_a_bankja_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18ceacb2-22f5-4640-ab0b-4188ec744414&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d7ec76c-d41b-477a-94ce-65eb60bf5d7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Egyre_jobb_esellyel_indulhat_harcba_aki_panaszt_tesz_a_bankja_ellen","timestamp":"2018. március. 19. 11:07","title":"Egyre jobb eséllyel indulhat harcba, aki panaszt tesz a bankja ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e46808-232f-4b36-ab02-01e6f47069af","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hazai Facebook-univerzum egyik legfajsúlyosabb képviselője a választás előtti hetekben úgy érezte, nem hallgathat tovább. A kormányváltást szorgalmazó bejegyzésének hozzászólásaiból szemezgettünk – vannak érdekesek.","shortLead":"A hazai Facebook-univerzum egyik legfajsúlyosabb képviselője a választás előtti hetekben úgy érezte, nem hallgathat...","id":"20180318_tibi_atya_facebook_orban_viktor_soros_gyors_valasztasok_hozzaszolasok_kommentek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6e46808-232f-4b36-ab02-01e6f47069af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a401ab7d-8a9b-4b17-860a-b74ba7233531","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_tibi_atya_facebook_orban_viktor_soros_gyors_valasztasok_hozzaszolasok_kommentek","timestamp":"2018. március. 18. 08:03","title":"Besokallt Tibi atya, aki most már nem csak a \"diktátor Orbán\" ellen megy, hanem \"rühelli Sorost, mint a szart\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]