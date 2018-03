Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2df553b-8a12-40fa-811f-5b3ae3206e2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elizabeth Holmes találmánya megreformálta volna az orvosi diagnosztikát, a startup cége viszont csupán egy átverés volt.","shortLead":"Elizabeth Holmes találmánya megreformálta volna az orvosi diagnosztikát, a startup cége viszont csupán egy átverés volt.","id":"20180319_elizabeth_holmes_theranos_csalas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2df553b-8a12-40fa-811f-5b3ae3206e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d060dd18-ebfe-4dae-be6b-0c8fe5ddc290","keywords":null,"link":"/tudomany/20180319_elizabeth_holmes_theranos_csalas","timestamp":"2018. március. 19. 10:03","title":"Azt mondták, ő lesz a következő Steve Jobs – most bebizonyosodott, hogy átverte az egész világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15bfbb8-db5b-43d0-9f4c-bbee2893bdb3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Továbbra is érdemes tájékozódni, ha valakinek mindenképpen muszáj ma autóba ülnie.","shortLead":"Továbbra is érdemes tájékozódni, ha valakinek mindenképpen muszáj ma autóba ülnie.","id":"20180319_sokfele_havazik_meg_tobb_autopalyan_vannak_latyakos_szakaszok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d15bfbb8-db5b-43d0-9f4c-bbee2893bdb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1879ace-e0e0-4199-8a77-a82ec7907989","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_sokfele_havazik_meg_tobb_autopalyan_vannak_latyakos_szakaszok","timestamp":"2018. március. 19. 09:58","title":"Sokfelé havazik még, több autópályán vannak latyakos szakaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df4e1e7c-13c3-4db7-8bbe-4c937d6a9272","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újra járnak minden vonalon a villamosok Debrecenben, de a trolihálózat jégmentesítését még nem fejezték be.\r

","shortLead":"Újra járnak minden vonalon a villamosok Debrecenben, de a trolihálózat jégmentesítését még nem fejezték be.\r

","id":"20180319_a_2es_villamost_is_sikerult_felszabaditani_debrecenben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df4e1e7c-13c3-4db7-8bbe-4c937d6a9272&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3ca5710-ede7-4b58-99ad-e27cc495aaed","keywords":null,"link":"/itthon/20180319_a_2es_villamost_is_sikerult_felszabaditani_debrecenben","timestamp":"2018. március. 19. 07:32","title":"A 2-es villamost is sikerült felszabadítani Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad43a87-d9ed-4a36-9354-856055f4ee63","c_author":"ELTE ÁJK","category":"brandchannel","description":"Szülőnek lenni elsősorban kötelesség, és másodsorban jog, ami azt jelenti, hogy a szülő akkor hivatkozhat a jogaira, ha már minden kötelezettségét teljesítette. Ehhez képest nagyon keveset tudunk a gyerekek jogairól – állítja az ELTE ÁJK gyermekjogi képzésének vezetője, Szeibert Orsolya. Interjú. ","shortLead":"Szülőnek lenni elsősorban kötelesség, és másodsorban jog, ami azt jelenti, hogy a szülő akkor hivatkozhat a jogaira, ha...","id":"elteajk_20180319_A_gyereknek_joga_van_a_sajat_velemenyehez","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ad43a87-d9ed-4a36-9354-856055f4ee63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03295fe-5460-41de-8a61-84edd0413201","keywords":null,"link":"/brandchannel/elteajk_20180319_A_gyereknek_joga_van_a_sajat_velemenyehez","timestamp":"2018. március. 20. 12:10","title":"„A gyereknek joga van a saját véleményéhez”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"ELTE Állam- és Jogtudományi Kar","c_partnerlogo":"05cd6e4f-53ed-4d15-8570-be783ae74000","c_partnertag":"elteajk"},{"available":true,"c_guid":"5688989a-2c00-40e7-ae5a-202d37b5c3bf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás gyártó hamarosan egy minden korábbinál kisebb divatterepjáró-újdonsággal fog előrukkolni.","shortLead":"A négykarikás gyártó hamarosan egy minden korábbinál kisebb divatterepjáró-újdonsággal fog előrukkolni.","id":"20180320_audi_q1_sokat_kesik_de_biztosan_jon_a_divatos_aprosag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5688989a-2c00-40e7-ae5a-202d37b5c3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea500a8-0435-41d6-a83d-cecbb734a8bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_audi_q1_sokat_kesik_de_biztosan_jon_a_divatos_aprosag","timestamp":"2018. március. 20. 08:21","title":"Audi Q1: sokat késik, de biztosan jön a divatos apróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d37a9c3-19cf-4af1-a863-6082f749f152","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nano nevű eszközt egy gödöllői startup cég készítette. Képes egy egész család napi vízszükségletét megtisztítani.","shortLead":"A Nano nevű eszközt egy gödöllői startup cég készítette. Képes egy egész család napi vízszükségletét megtisztítani.","id":"20180320_qc_nano_vizadagolo_magyar_viztisztito_berendezes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d37a9c3-19cf-4af1-a863-6082f749f152&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d92749-4c1c-4543-9d86-e4f000c7a386","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_qc_nano_vizadagolo_magyar_viztisztito_berendezes","timestamp":"2018. március. 20. 08:03","title":"Felkerült a netre egy remek magyar találmány: dőlnek a milliók a különleges víztisztítóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Karcag és Tiszafüred között valószínűleg csak hajnalban indulnak útnak a vonatok. A többi érintett vonalon késésekre számíthatnak az utasok. ","shortLead":"Karcag és Tiszafüred között valószínűleg csak hajnalban indulnak útnak a vonatok. A többi érintett vonalon késésekre...","id":"20180318_hofuvas_sokat_kesnek_a_vonatok_csak_hetfon_allhat_helyre_teljesen_a_menetrend","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74be90b5-ce6c-4b96-909c-d5711c3ac0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8addb281-a020-45e9-9972-08e28e7db9f4","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_hofuvas_sokat_kesnek_a_vonatok_csak_hetfon_allhat_helyre_teljesen_a_menetrend","timestamp":"2018. március. 18. 18:54","title":"Hófúvás: sokat késnek a vonatok, csak hétfőn állhat helyre teljesen a menetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság országjelentésében pozitívumok is voltak a magyar egészségügyről, dicsérték például a kórházi ágyak számát és a vastagbélrák-szűrési programot.","shortLead":"Az Európai Bizottság országjelentésében pozitívumok is voltak a magyar egészségügyről, dicsérték például a kórházi...","id":"20180318_eu_ketszer_tobben_halnak_meg_itthon_kezelheto_betegsegben_az_unios_atlaghoz_kepest","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0168a365-319a-4b54-b178-ddb79d44172d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec8bced-3715-47db-8e6d-8f8ef17dceac","keywords":null,"link":"/itthon/20180318_eu_ketszer_tobben_halnak_meg_itthon_kezelheto_betegsegben_az_unios_atlaghoz_kepest","timestamp":"2018. március. 18. 21:45","title":"EU: Kétszer többen halnak meg itthon kezelhető betegségben az uniós átlaghoz képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]