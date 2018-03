Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0625367b-9ca2-477a-8bd5-f51f2a18ef54","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy vers a kedvenc költőnktől, vagy esetleg a saját remekünk, amit most kivehetünk az asztalfiókból – bármelyik fizetőeszközzé válhat március 21-én, a költészet világnapján. Egy csésze gőzölgő kávé – amit Fizess Verssel! ","shortLead":"Egy vers a kedvenc költőnktől, vagy esetleg a saját remekünk, amit most kivehetünk az asztalfiókból – bármelyik...","id":"20180319_Kave_es_rigmus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0625367b-9ca2-477a-8bd5-f51f2a18ef54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a50c0791-02a6-49f1-930c-415a0951d2ae","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Kave_es_rigmus","timestamp":"2018. március. 19. 16:46","title":"Itt vannak a helyek, ahol verssel fizethetünk a kávéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc819faf-e711-4d3c-bab7-14b6dd9d6ce3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokan azt gondolnák, a körforgalom a leghatékonyabb megoldás a gyors áthaladásra egy kereszteződésben, de a valóság egészen mást mutat.","shortLead":"Sokan azt gondolnák, a körforgalom a leghatékonyabb megoldás a gyors áthaladásra egy kereszteződésben, de a valóság...","id":"20180319_keresztezodes_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc819faf-e711-4d3c-bab7-14b6dd9d6ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba791bc-82ca-42e2-9bdb-9166af317afc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180319_keresztezodes_video","timestamp":"2018. március. 19. 08:21","title":"Íme a világ leghatékonyabb kereszteződése – és még 29 másik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb840263-058b-4560-a2e8-6142b1699c44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A Megyeri utat a forgalom elől lezárták, csak az autóbuszok közlekedhetnek.","shortLead":"A Megyeri utat a forgalom elől lezárták, csak az autóbuszok közlekedhetnek.","id":"20180320_viragboltba_csapodott_egy_kukasauto_ujpesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb840263-058b-4560-a2e8-6142b1699c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23ad2b9-fb58-400b-825f-31e19825a592","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180320_viragboltba_csapodott_egy_kukasauto_ujpesten","timestamp":"2018. március. 20. 08:50","title":"Virágboltba csapódott egy kukásautó Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A közbeszerzésekért és az önkormányzat működéséért is felelhet a polgármester a jövőben, míg korábban a testületé volt a felelősség ezekben az ügyekben. A bevételek növelését jelentő előterjesztéseket nem szavazta meg a kormánypárti többségű testület, a csökkentéseket viszont támogatták. Lement az első rendes közgyűlés Hódmezővásárhelyen.","shortLead":"A közbeszerzésekért és az önkormányzat működéséért is felelhet a polgármester a jövőben, míg korábban a testületé volt...","id":"20180319_Elindult_a_lassu_szivatas_MarkiZay_Peter_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef443072-535f-4dc0-b541-6600130684d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17235f5c-0e2a-40d5-9962-043d6bc58541","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Elindult_a_lassu_szivatas_MarkiZay_Peter_ellen","timestamp":"2018. március. 19. 17:10","title":"Elindult Márki-Zay Péter lassú szívatása Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4042c39f-cdc5-4287-922c-f644798f1347","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nemzetközi Macaron Napot március 20-án Párizsban és New Yorkban több, mint 10 éve ünneplik, 2012 óta pedig Magyarországon is. Az édes bűnök elkövetésének tetthelye ezúttal a Tesla Budapest. ","shortLead":"A Nemzetközi Macaron Napot március 20-án Párizsban és New Yorkban több, mint 10 éve ünneplik, 2012 óta pedig...","id":"20180319_Mert_ez_macaron","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4042c39f-cdc5-4287-922c-f644798f1347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8ef6224-a087-4e34-ac42-fa09d84a3cff","keywords":null,"link":"/elet/20180319_Mert_ez_macaron","timestamp":"2018. március. 19. 20:22","title":"Mert ez macaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9bb0b42-3b6d-40ca-8597-8ce70c3962f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó eséllyel ott is marad.","shortLead":"Az internet egyik legjobb sajátossága más szempontból nézve éppen a legnagyobb baj vele: ami egyszer felkerül, az jó...","id":"20180318_fidesz_hu_internet_archive_wayback_machine_orban_viktor_elegedetlenseg_a_kormanyal_szemben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9bb0b42-3b6d-40ca-8597-8ce70c3962f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e127eae-44ad-499d-a77f-05ad1cff757b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180318_fidesz_hu_internet_archive_wayback_machine_orban_viktor_elegedetlenseg_a_kormanyal_szemben","timestamp":"2018. március. 18. 19:03","title":"Az internet nem felejt: alig fogja elhinni, hogy mi volt a vezető hír a Fidesz címlapján pontosan 10 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f56f3fe-e130-497d-8fdd-bfb7527c397c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az uniós támogatások feltételhez kötését talán még megúszhatja Magyarország, ám az agrártámogatások csökkentését aligha. Megnéztük, hogyan áll a 2020 utáni uniós büdzsé tervezése, és hol kell résen lennie a feleknek.","shortLead":"Az uniós támogatások feltételhez kötését talán még megúszhatja Magyarország, ám az agrártámogatások csökkentését...","id":"20180319_Indul_a_harc_az_EUtamogatasokert_sok_jora_nem_szamithat_Orban_Viktor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f56f3fe-e130-497d-8fdd-bfb7527c397c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a3fa8d2-fd29-4fe2-a130-4a11ab63a148","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180319_Indul_a_harc_az_EUtamogatasokert_sok_jora_nem_szamithat_Orban_Viktor","timestamp":"2018. március. 19. 11:21","title":"Indul a harc az EU-támogatásokért: sok jóra nem számíthat Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c735e53-e994-4b3b-9ada-78b763640f57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A ma már politikailag nem túl korrekt gigantikus benzinmotoroktól szépen lassan búcsút lehet venni a luxusautók piacán.","shortLead":"A ma már politikailag nem túl korrekt gigantikus benzinmotoroktól szépen lassan búcsút lehet venni a luxusautók piacán.","id":"20180320_lealdozott_a_dinoszauruszoknak_halallistan_a_12_hengeres_motorok__sirjunk_vagy_nevessunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c735e53-e994-4b3b-9ada-78b763640f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab413e82-79c5-450c-bf6a-f0a92ba5ad45","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_lealdozott_a_dinoszauruszoknak_halallistan_a_12_hengeres_motorok__sirjunk_vagy_nevessunk","timestamp":"2018. március. 20. 15:26","title":"Leáldozott a dinoszauruszoknak: halállistán a 12 hengeres motorok – sírjunk vagy nevessünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]