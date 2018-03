Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eadadfa6-ed5b-4d8c-a724-684edcd50dff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az észt sofőr valószínűleg figyelmetlen volt, amikor a mentőautó megpróbált áthajtani a kereszteződésen.","shortLead":"Az észt sofőr valószínűleg figyelmetlen volt, amikor a mentőautó megpróbált áthajtani a kereszteződésen.","id":"20180320_mentoauto_audi_a6_baleset_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eadadfa6-ed5b-4d8c-a724-684edcd50dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a12f0f52-cf26-4e4c-996e-a4748a7524b6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180320_mentoauto_audi_a6_baleset_video","timestamp":"2018. március. 20. 04:01","title":"Mentőautóval ütközött az A6-os Audi, mindent felvett a kamera – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db93354-9aa2-4569-bc25-7e467e8453a6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Angus Young és a zenekar beugró énekese közösen írják az új számokat.","shortLead":"Angus Young és a zenekar beugró énekese közösen írják az új számokat.","id":"20180321_Uj_ACDC_lemez_keszul_raadasul_nem_is_akarhogyan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4db93354-9aa2-4569-bc25-7e467e8453a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b570190-a2fd-48ed-a97c-7bd6e8f2cee3","keywords":null,"link":"/kultura/20180321_Uj_ACDC_lemez_keszul_raadasul_nem_is_akarhogyan","timestamp":"2018. március. 21. 15:42","title":"Új AC/DC-lemez készül, ráadásul nem is akárhogyan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9efd04e-a225-4168-900f-0ca5e6aeec48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ungár Péter szerint megköszönik, ha más párt is hasonló gesztust tesz, de nyomasztani ilyen igénnyel senki sem fognak. ","shortLead":"Ungár Péter szerint megköszönik, ha más párt is hasonló gesztust tesz, de nyomasztani ilyen igénnyel senki sem fognak. ","id":"20180320_az_lmp_veszpremben_visszalep_a_jobbik_javara","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9efd04e-a225-4168-900f-0ca5e6aeec48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ddccba-7dd4-4756-b1e7-d4066ef7e061","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_az_lmp_veszpremben_visszalep_a_jobbik_javara","timestamp":"2018. március. 20. 21:55","title":"Az LMP Balatonfüreden visszalép a Jobbik javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddef293d-28c8-4a7b-a189-6a09cc812605","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem sokat kell sétálnia Matolcsy Györgynek, ha szeretné felkeresni a két fiának cégeit.","shortLead":"Nem sokat kell sétálnia Matolcsy Györgynek, ha szeretné felkeresni a két fiának cégeit.","id":"20180320_Ketszazmillios_hazat_vasarolt_Matolcsy_fia_par_sarokra_a_testvere_400_millios_luxushazatol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddef293d-28c8-4a7b-a189-6a09cc812605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7519a8d1-f959-4f5e-b630-2687a6e856cf","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_Ketszazmillios_hazat_vasarolt_Matolcsy_fia_par_sarokra_a_testvere_400_millios_luxushazatol","timestamp":"2018. március. 20. 10:04","title":"Házat vásárolt Matolcsy másik fia is, pár sarokra a testvére 400 milliós luxusházától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2269a2-afb1-4869-9435-d8b7a2878159","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hiába tiltották meg nekik a belépést, egy szerb ellenőrző ponton végül át tudtak menni. ","shortLead":"Hiába tiltották meg nekik a belépést, egy szerb ellenőrző ponton végül át tudtak menni. ","id":"20180321_csak_bejutottak_boszniaba_putyin_motorosai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce2269a2-afb1-4869-9435-d8b7a2878159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb6e84d-9ca8-4b06-a48c-c74bb2a24300","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_csak_bejutottak_boszniaba_putyin_motorosai","timestamp":"2018. március. 21. 06:23","title":"Csak bejutottak Boszniába Putyin motorosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f596133-8f47-42fa-8089-1cdd412e6b69","c_author":"Kaufmann Balázs - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Salgótarjánban 33 jelölt indul, hogy megszerezze a képviselői széket, ez országos rekord. Itt nem kevés olyan formáció is versenybe szállt, amelyet a köznyelv az egyszerűség kedvéért csak kamupártnak hív. Vajon hallottak már a választók a Rend és Elszámoltatás Párt vagy a Szegényekért Párt helyi jelöltjéről? És tudják, mit várhatnak tőlük? Videó.","shortLead":"Salgótarjánban 33 jelölt indul, hogy megszerezze a képviselői széket, ez országos rekord. Itt nem kevés olyan formáció...","id":"20180321_Hiaba_indul_egy_rakas_a_politikusok_Nogradban_alig_ismerik_oket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f596133-8f47-42fa-8089-1cdd412e6b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818de59a-ee73-42ee-9f97-429c0b433394","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Hiaba_indul_egy_rakas_a_politikusok_Nogradban_alig_ismerik_oket","timestamp":"2018. március. 21. 06:35","title":"Rekordszámú jelölt indul Nógrádban, de a legtöbb ismeretlen maradt a kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d95e47-b7c2-4456-abd2-dc8927928e78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leggyakrabban afgánok, irakiak és szírek kérnek menedékjogot Magyarországon.","shortLead":"A leggyakrabban afgánok, irakiak és szírek kérnek menedékjogot Magyarországon.","id":"20180320_Haromezer_menedekkerelmet_adtak_be_tavaly_Magyarorszagon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03d95e47-b7c2-4456-abd2-dc8927928e78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2f156e-965a-4937-856a-47af3e5e4876","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Haromezer_menedekkerelmet_adtak_be_tavaly_Magyarorszagon","timestamp":"2018. március. 20. 11:56","title":"Háromezer menedékkérelmet adtak be tavaly Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8afcbd-e6d0-400f-a727-96395d83580c","c_author":"BI","category":"elet","description":"Egy friss kutatás szerint a szülők 92,3 százaléka szerint az elmúlt 8 évben romlott az oktatás színvonala Magyarországon. Az állami intézményekből a szülők kétharmada kimenekítené a gyermekét, ha tehetné.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a szülők 92,3 százaléka szerint az elmúlt 8 évben romlott az oktatás színvonala...","id":"20180320_Ujabb_lesujto_bizonyitvany_a_magyar_iskolarol_a_szuloktol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c8afcbd-e6d0-400f-a727-96395d83580c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5660d590-7d59-47bf-b8db-e94d8a1acbc4","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Ujabb_lesujto_bizonyitvany_a_magyar_iskolarol_a_szuloktol","timestamp":"2018. március. 20. 09:41","title":"Újabb lesújtó bizonyítvány a magyar iskoláról a szülőktől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]