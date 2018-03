Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"21348de5-955f-4f21-a745-c7c4316fa65f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Leváltották Klapka György lányát az ügyvezetői tisztségről, helyette a testvére vette át az üzletház vezetését, és az ideiglenes bezárás mellett döntött.","shortLead":"Leváltották Klapka György lányát az ügyvezetői tisztségről, helyette a testvére vette át az üzletház vezetését, és...","id":"20180320_Bezart_a_Klapka_Uzlethaz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21348de5-955f-4f21-a745-c7c4316fa65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13eaa2e-294c-438e-b35d-acf6c8b06524","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_Bezart_a_Klapka_Uzlethaz","timestamp":"2018. március. 20. 13:51","title":"Bezárt a Klapka Üzletház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 7 milliárdot terveztek adni a Bátonyterenyén építendő csokigyár építésére, de végül \"csak\" 3,3 milliárd forinttal segítik a beruházást. A gyár 2019 végén kezdi meg működését. ","shortLead":"Több mint 7 milliárdot terveztek adni a Bátonyterenyén építendő csokigyár építésére, de végül \"csak\" 3,3 milliárd...","id":"20180321_Milliardokat_adnak_Orbanek_egy_hazai_csokigyar_epitesere","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84c8327-98c6-41f0-93fd-14667af3c018","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180321_Milliardokat_adnak_Orbanek_egy_hazai_csokigyar_epitesere","timestamp":"2018. március. 21. 16:20","title":"Milliárdokat adnak Orbánék egy hazai csokigyár építésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök bevette ügyvédi csapatába az ismert washingtoni ügyvédet Joseph diGenovát, aki egy korábbi tv-nyilatkozatában azt állította, hogy az FBI és az igazságügyi minisztérium csapdát állított az elnöknek. Trump közben tárgyal azzal az Emmet T. Flooddal is, aki még Bill Clintont segítette az ellene indított impeachment-eljárás idején.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök bevette ügyvédi csapatába az ismert washingtoni ügyvédet Joseph diGenovát, aki egy korábbi...","id":"20180320_Trump_a_legrosszabbra_is_keszul","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=08035a3c-a48b-4268-859e-cc7de738fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0640eba4-3872-4445-8936-dd853b70cb15","keywords":null,"link":"/vilag/20180320_Trump_a_legrosszabbra_is_keszul","timestamp":"2018. március. 20. 15:16","title":"Trump a legrosszabbra is készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5de9cc0-99ef-47f2-9afe-8cfe4836b716","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Heti fél óra a parkban életet menthet.","shortLead":"Heti fél óra a parkban életet menthet.","id":"20180320_Egeszsegugyi_megelozes_es_megtakaritas_ezert_se_vagassa_ki_egy_varos_a_fait","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5de9cc0-99ef-47f2-9afe-8cfe4836b716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32dad895-7d57-4bfd-8f1b-e04b925f74f3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180320_Egeszsegugyi_megelozes_es_megtakaritas_ezert_se_vagassa_ki_egy_varos_a_fait","timestamp":"2018. március. 20. 12:15","title":"Egészségügyi megelőzés és spórolás: ezért se vágassa ki egy város a fáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fac67b5-cf83-4223-91fb-36751451740a","c_author":"MTI","category":"enesacegem","description":"Húsvétig megkapják elmaradt munkabérüket a szombathelyi Styl Fashion Kft. dolgozói, a tulajdonosok pedig mindent megtesznek azért, hogy a ruhagyár tovább működhessen – közölte a társaság taggyűlése után a cég ügyvezetője.","shortLead":"Húsvétig megkapják elmaradt munkabérüket a szombathelyi Styl Fashion Kft. dolgozói, a tulajdonosok pedig mindent...","id":"20180321_husvetig_megkapjak_elmaradt_fizetesuket_a_ruhagyari_dolgozok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fac67b5-cf83-4223-91fb-36751451740a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1c3401-b6d3-4a41-b1a7-4cb3d60ee77a","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180321_husvetig_megkapjak_elmaradt_fizetesuket_a_ruhagyari_dolgozok","timestamp":"2018. március. 21. 17:27","title":"Húsvétig megkapják elmaradt fizetésüket a ruhagyári dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétszámjegyű növekedést mértek a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáiban és az árbevételben is.","shortLead":"Kétszámjegyű növekedést mértek a kereskedelmi szálláshelyek vendégéjszakáiban és az árbevételben is.","id":"20180320_Megrohamoztak_a_magyarok_a_szallodakat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d54d5912-d34b-4f86-9a82-85c3f1840fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9db8558-988f-487d-ae0b-632ff88ce20f","keywords":null,"link":"/kkv/20180320_Megrohamoztak_a_magyarok_a_szallodakat","timestamp":"2018. március. 20. 09:19","title":"Megrohamozták a magyarok a szállodákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d6834d7-371f-4444-ba04-ace6feeebef9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igazán nincs mit szégyellnie a képviselőasszonynak egy ilyen BMW-n, főleg, hogy nem is lopott.","shortLead":"Igazán nincs mit szégyellnie a képviselőasszonynak egy ilyen BMW-n, főleg, hogy nem is lopott.","id":"20180321_bmw_x5_selmeczi","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d6834d7-371f-4444-ba04-ace6feeebef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd2efc49-72a0-4021-9881-3a0d9712f990","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_bmw_x5_selmeczi","timestamp":"2018. március. 21. 17:57","title":"300 paripát tart kézben Selmeczi Gabriella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f56edfa-4203-4a34-8793-cf458a1b1055","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jobbikos, MSZP-s és LMP-s jelöltek javára léptek vissza a Momentum jelöltjei.\r

\r

","shortLead":"Jobbikos, MSZP-s és LMP-s jelöltek javára léptek vissza a Momentum jelöltjei.\r

\r

","id":"20180320_Harom_helyen_visszalepteti_jeloltjeit_a_Momentum","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f56edfa-4203-4a34-8793-cf458a1b1055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fd6782-9200-4095-b674-d61ed23baa0d","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Harom_helyen_visszalepteti_jeloltjeit_a_Momentum","timestamp":"2018. március. 20. 13:29","title":"Három helyen visszalépteti jelöltjeit a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]