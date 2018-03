Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester United labdarúgóklub kérvényezte, hogy női csapatot indíthasson az angol másodosztályban.","shortLead":"A Manchester United labdarúgóklub kérvényezte, hogy női csapatot indíthasson az angol másodosztályban.","id":"20180322_Noi_csapatot_inditana_a_Manchester_United","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9572c068-abb5-40c7-af88-42f1f99c3e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbb3e087-6994-4570-8246-3a6cc5388c6e","keywords":null,"link":"/sport/20180322_Noi_csapatot_inditana_a_Manchester_United","timestamp":"2018. március. 22. 14:25","title":"Női csapatot indítana a Manchester United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"234d017a-9354-4eac-9fbd-63d60b504bcb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyűjteni fog azoknak a diákoknak és érintetteknek a bírságára a Diákparlament és a Diákvagyok Mozgalom, akiket a rendőrség a február 23-i diáktüntetés utáni vonulás miatt kezdett el megbírságolni.\r

\r

","shortLead":"Gyűjteni fog azoknak a diákoknak és érintetteknek a bírságára a Diákparlament és a Diákvagyok Mozgalom, akiket...","id":"20180322_Gyujtest_szerveznek_rendorseg_altal_megbirsagolt_diakoknak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=234d017a-9354-4eac-9fbd-63d60b504bcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694c3828-5b66-4351-a8d1-c7cca006f161","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_Gyujtest_szerveznek_rendorseg_altal_megbirsagolt_diakoknak","timestamp":"2018. március. 22. 14:43","title":"Gyűjtést szerveznek rendőrség által megbírságolt diákoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6857a89-1028-4e05-86df-1501e1e1fd54","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ellenzéki pártok gőzerővel keresik és képzik ki az önkénteseket, hogy legalább egy olyan ellenzéki delegált legyen minden körzetben, aki ügyelni tud a választások tisztaságára – írja a HVG e heti száma.","shortLead":"Az ellenzéki pártok gőzerővel keresik és képzik ki az önkénteseket, hogy legalább egy olyan ellenzéki delegált legyen...","id":"20180321_Felkeszultunk_a_legrosszabbra__igy_varjak_a_szavazatszamlalast_az_ellenzeki_partok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6857a89-1028-4e05-86df-1501e1e1fd54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa732a9e-d33c-4956-a33a-9e08960adccc","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Felkeszultunk_a_legrosszabbra__igy_varjak_a_szavazatszamlalast_az_ellenzeki_partok","timestamp":"2018. március. 21. 16:22","title":"\"Felkészültünk a legrosszabbra\" – így várják a szavazatszámlálást az ellenzéki pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f441ce-8cb2-42aa-8110-12793252eecb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába értetlenkednek az érintettek. A DK az adatvédelmi hatóság elnökének vizsgálatát kéri.","shortLead":"Hiába értetlenkednek az érintettek. A DK az adatvédelmi hatóság elnökének vizsgálatát kéri.","id":"20180322_A_Fidesz_szerint_csak_azoknak_ir_Bakondi_akik_felhatalmazast_adtak_erre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3f441ce-8cb2-42aa-8110-12793252eecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff849159-c2ca-46ff-8d86-aa780e1fad7a","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_A_Fidesz_szerint_csak_azoknak_ir_Bakondi_akik_felhatalmazast_adtak_erre","timestamp":"2018. március. 22. 12:41","title":"A Fidesz szerint csak azoknak ír Bakondi, akik felhatalmazást adtak erre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c6e328f-4d6e-47fb-9996-f7e8785a7c2c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lezárult a tranzakció.","shortLead":"Lezárult a tranzakció.","id":"20180322_Meszaros_Lorince_lett_a_Matrai_Eromu","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c6e328f-4d6e-47fb-9996-f7e8785a7c2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9d7ccc-f7a1-4ff8-a7ab-8a01418e6257","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_Meszaros_Lorince_lett_a_Matrai_Eromu","timestamp":"2018. március. 22. 10:39","title":"Mészáros Lőrincé lett a Mátrai Erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae73277c-e250-40d3-926c-e3fe80c1f6f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Politikai lejárató kampányokhoz biztosíthatott adatokat a Cambridge Analytica – derül ki egy, a vezérigazgatóval folytatott rejtett kamerás beszélgetés felvételéből. A vezetőt felfüggesztették állásából.","shortLead":"Politikai lejárató kampányokhoz biztosíthatott adatokat a Cambridge Analytica – derül ki egy, a vezérigazgatóval...","id":"20180320_facebook_adatgyujtes_cambridge_analytica_igazgatoja_felfuggesztettek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae73277c-e250-40d3-926c-e3fe80c1f6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410759f2-f0b6-4491-852a-45dd42318eea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_adatgyujtes_cambridge_analytica_igazgatoja_felfuggesztettek","timestamp":"2018. március. 20. 22:03","title":"Előkerült egy rejtett kamerás videó, felfüggesztették az 50 millió facebookozó adatait begyűjtő cég igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ababfb9b-dab1-4de5-84b9-6c922d4940c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mongooz and the Magnet és a 30Y-os Beck Zoli egy két nyelven megszólaló dalban beszélnek arról az érzésről, amikor az ember elhagyja korábbi életét. A klipet először a hvg.hu-n láthatják.\r

\r

","shortLead":"A Mongooz and the Magnet és a 30Y-os Beck Zoli egy két nyelven megszólaló dalban beszélnek arról az érzésről, amikor...","id":"20180322_Beck_Zoli_is_beszallt_a_Mongoozba__Elkoltozo_klippremier","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ababfb9b-dab1-4de5-84b9-6c922d4940c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8801d9ed-0cc9-43b2-8c01-3b074f4c1056","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Beck_Zoli_is_beszallt_a_Mongoozba__Elkoltozo_klippremier","timestamp":"2018. március. 22. 14:00","title":"Beck Zoli is beszállt a Mongoozba – Elköltöző klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e05435-9f89-48d9-8ef3-e9f6d534cd85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy továbbálltunk az iWiW-ről a Facebookra, ugyanúgy továbbállhatunk a Facebookról is. Az amerikai vállalat biztonsági főnöke már belebukott abba, hogy a legnagyobb közösségi oldalon az álhírek és a személyes adataink is nyugodtan terjedhetnek. Egyre több felhasználó dönt úgy: a biztonsági főnök után ő maga is elhagyja a Facebookot. Azt is megmutatjuk, hogy ha nem törölné magát, akkor milyen beállításokat végezzen el feltétlenül.","shortLead":"Ahogy továbbálltunk az iWiW-ről a Facebookra, ugyanúgy továbbállhatunk a Facebookról is. Az amerikai vállalat...","id":"20180321_facebook_hogyan_torolhetem_magam_a_facebookrol_hogyan_torolhetem_a_facebook_fiokomat_profilomat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22e05435-9f89-48d9-8ef3-e9f6d534cd85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61404de9-7556-49d4-94de-098f91c6ea73","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_facebook_hogyan_torolhetem_magam_a_facebookrol_hogyan_torolhetem_a_facebook_fiokomat_profilomat","timestamp":"2018. március. 21. 07:02","title":"Dagad a Facebook-botrány: így törölheti le magát teljesen a Facebookról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]