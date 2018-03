Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de2ccd54-c9cb-4c9e-9ba8-f8dd8c3fa868","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A modern iroda ismérve, hogy mindenki megtalálja a helyét: azt az asztalt, széket, pamlagot vagy jógaszőnyeget, ahol a legjobban tud dolgozni. Egyre több eszközünk van emellett az időpazarlás megakadályozására is. ","shortLead":"A modern iroda ismérve, hogy mindenki megtalálja a helyét: azt az asztalt, széket, pamlagot vagy jógaszőnyeget, ahol...","id":"20180320_Milyen_egy_modern_iroda","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de2ccd54-c9cb-4c9e-9ba8-f8dd8c3fa868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b781cd73-fda6-48b7-a963-056e6abf017c","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180320_Milyen_egy_modern_iroda","timestamp":"2018. március. 20. 13:15","title":"Milyen egy modern iroda? Neon és elkülönülés helyett napfény és mobilitás jellemzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5694d0-eb1d-460a-bacd-bc90901a62b7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A menekülő sofőr az egyik kanyarban megcsúszott, majd futva próbált eltűnni a helyszínről.","shortLead":"A menekülő sofőr az egyik kanyarban megcsúszott, majd futva próbált eltűnni a helyszínről.","id":"20180321_autos_uldozes_bmw_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f5694d0-eb1d-460a-bacd-bc90901a62b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63cdb7a-3085-49f9-bbcc-a77320ebb3e4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180321_autos_uldozes_bmw_video","timestamp":"2018. március. 21. 04:01","title":"Havas úton akart meglépni a rendőrök elől a szlovák BMW-s – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a943361-59f9-455d-bbc2-f655b7112e18","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyarországon még nem készült adatokkal alátámasztható gyűjtés a kínai telefonok elterjedtségéről. A kifejezetten az – itthoni képviselettel sokszor nem rendelkező – kínai mobilokra specializálódott szakszerviz kigyűjtött néhány érdekes statisztikai adatot. ","shortLead":"Magyarországon még nem készült adatokkal alátámasztható gyűjtés a kínai telefonok elterjedtségéről. A kifejezetten az –...","id":"20180322_kinai_okostelefon_mobil_velemenyek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a943361-59f9-455d-bbc2-f655b7112e18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa08bd6e-4cab-493e-9889-4832cbb4db61","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_kinai_okostelefon_mobil_velemenyek","timestamp":"2018. március. 22. 09:03","title":"Új mobilon gondolkodik? Ezek a kínai telefonok a legkedveltebbek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892","c_author":"","category":"elet","description":"A Tévelygőkért Alapítványt a Feldmár Intézet szerint mondvacsinált indokokkal lehetetlenítették el.","shortLead":"A Tévelygőkért Alapítványt a Feldmár Intézet szerint mondvacsinált indokokkal lehetetlenítették el.","id":"20180321_Kitiltottak_Feldmarek_programjat_a_bortonbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a126f732-a2c3-4b06-9fd4-8e893ca50892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40b6bef-3bfb-4e59-9eb0-a8effedc66b2","keywords":null,"link":"/elet/20180321_Kitiltottak_Feldmarek_programjat_a_bortonbol","timestamp":"2018. március. 21. 06:52","title":"Kitiltották Feldmárék programját a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd2a747-742e-4ea2-9df1-69966cc87992","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Wintermantel Zsolt minden jelöltnek, ellenzékieknek és függetleneknek is levelet írt. Szerinte azok a választók is, akik aláírásukkal támogatták a képviselőjelöltek elindulását, azt akarják, hogy senki ne bontsa le a kerítést.","shortLead":"Wintermantel Zsolt minden jelöltnek, ellenzékieknek és függetleneknek is levelet írt. Szerinte azok a választók is...","id":"20180320_Ujpest_fideszes_polgarmestere_irasbeli_garanciat_ker_a_kepviselojeloltektol_hogy_nem_visznek_bevandorlokat_a_keruletbe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbd2a747-742e-4ea2-9df1-69966cc87992&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422d467f-9dbf-4215-baa8-63301c41d9b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Ujpest_fideszes_polgarmestere_irasbeli_garanciat_ker_a_kepviselojeloltektol_hogy_nem_visznek_bevandorlokat_a_keruletbe","timestamp":"2018. március. 20. 15:43","title":"Újpest fideszes polgármestere írásbeli garanciát kér a képviselőjelöltektől, hogy nem visznek bevándorlókat a kerületbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f596133-8f47-42fa-8089-1cdd412e6b69","c_author":"Kaufmann Balázs - Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Salgótarjánban 33 jelölt indul, hogy megszerezze a képviselői széket, ez országos rekord. Itt nem kevés olyan formáció is versenybe szállt, amelyet a köznyelv az egyszerűség kedvéért csak kamupártnak hív. Vajon hallottak már a választók a Rend és Elszámoltatás Párt vagy a Szegényekért Párt helyi jelöltjéről? És tudják, mit várhatnak tőlük? Videó.","shortLead":"Salgótarjánban 33 jelölt indul, hogy megszerezze a képviselői széket, ez országos rekord. Itt nem kevés olyan formáció...","id":"20180321_Hiaba_indul_egy_rakas_a_politikusok_Nogradban_alig_ismerik_oket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f596133-8f47-42fa-8089-1cdd412e6b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818de59a-ee73-42ee-9f97-429c0b433394","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Hiaba_indul_egy_rakas_a_politikusok_Nogradban_alig_ismerik_oket","timestamp":"2018. március. 21. 06:35","title":"Rekordszámú jelölt indul Nógrádban, de a legtöbb ismeretlen maradt a kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalábbis a svédországi lappok helyi szervezete szerint.","shortLead":"Legalábbis a svédországi lappok helyi szervezete szerint.","id":"20180321_Illegalis_lehetett_Semjen_Zsolt_svedorszagi_vadaszata","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d930d52e-16a1-4ddf-9492-72c34b4982d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67028402-7e1f-42fd-be42-fc93d0d717fe","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_Illegalis_lehetett_Semjen_Zsolt_svedorszagi_vadaszata","timestamp":"2018. március. 21. 12:54","title":"Illegális lehetett Semjén Zsolt svédországi vadászata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hülyének lehet lenni, de 800 milliót utaltatni az anyjának már bűncselekménygyanús - mondja az MSZP.","shortLead":"Hülyének lehet lenni, de 800 milliót utaltatni az anyjának már bűncselekménygyanús - mondja az MSZP.","id":"20180321_Kosa_Lajos_vagy_lemond_vagy_feljelentik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e2bfcd4-e516-4558-8045-82be5d02e3b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32034239-cfb8-4c8f-a850-84e4e63dc1ed","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Kosa_Lajos_vagy_lemond_vagy_feljelentik","timestamp":"2018. március. 21. 15:10","title":"Az MSZP feljelentést tett Kósa anyjának 800 milliója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]