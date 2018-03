Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Passzív korrupció, törvénytelen kampányfinanszírozás és líbiai közpénzzel történő csalás gyanúja miatt eljárás indult szerda este Nicolas Sarkozy volt francia államfő ellen a 2007-es győztes elnökválasztási kampányához Moammer Kadhafi néhai líbiai vezetőtől érkezett állítólagos támogatás ügyében – közölték igazságügyi források. Az exelnök – aki tagadja a vádakat – rendőri felügyelet alá került.","shortLead":"Passzív korrupció, törvénytelen kampányfinanszírozás és líbiai közpénzzel történő csalás gyanúja miatt eljárás indult...","id":"20180322_eljaras_nicolas_sarkozy_ellen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=684dda4b-7993-4cf0-a3b0-973325afa854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0880d9c3-e091-4648-91be-aa4d488ac1dc","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_eljaras_nicolas_sarkozy_ellen","timestamp":"2018. március. 22. 06:03","title":"Kemény vádak miatt indult eljárás Nicolas Sarkozy ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b395c816-1b6d-4440-9994-05510dfd030e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyoma sincs a Fidesz választási programjának, ezért egy választási fórum után megkérdeztük az ellenzéket a programhiány miatt ekéző egykori szóvivőt, mit terveznek.","shortLead":"Nyoma sincs a Fidesz választási programjának, ezért egy választási fórum után megkérdeztük az ellenzéket a programhiány...","id":"20180321_Selmeczi_Gabriella_elarulta_mi_a_Fidesz_programja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b395c816-1b6d-4440-9994-05510dfd030e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b26346df-aba2-438e-908e-52d7cc781c30","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Selmeczi_Gabriella_elarulta_mi_a_Fidesz_programja","timestamp":"2018. március. 21. 09:40","title":"Selmeczi Gabriella elárulta, mi a Fidesz programja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új módon igyekszik szórakoztatóvá tenni a facebookos élő videókat Mark Zuckerberg és csapata: hamarosan különféle videójátékok küzdelmei is követhetők lesznek a közösségi oldalon.","shortLead":"Új módon igyekszik szórakoztatóvá tenni a facebookos élő videókat Mark Zuckerberg és csapata: hamarosan különféle...","id":"20180320_facebook_videojatek_kozvetites_facebook_live","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2ea13cf-6539-4724-9b0e-01d8fe8dc7bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a3d6143-a7f5-4e67-9a4c-87f6f44dee6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_videojatek_kozvetites_facebook_live","timestamp":"2018. március. 20. 18:03","title":"Újít az élő videóknál a Facebook, jönnek a pénzkeresős játékközvetítések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8647302a-53c5-4ac0-bf23-47872b6f68ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, nem elszólás volt Rogánék minisztériumától a délelőtti közlemény. ","shortLead":"Kiderült, nem elszólás volt Rogánék minisztériumától a délelőtti közlemény. ","id":"20180321_Itt_a_valasz_a_Stop_Soros_torvenycsomag_alapjan_fogjak_betiltani_a_Sorosszervezeteket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8647302a-53c5-4ac0-bf23-47872b6f68ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1246ac-0b9a-4f23-9e9b-01b9884db725","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_Itt_a_valasz_a_Stop_Soros_torvenycsomag_alapjan_fogjak_betiltani_a_Sorosszervezeteket","timestamp":"2018. március. 21. 17:40","title":"Itt a válasz Rogánéktól: a Stop Soros-törvénycsomag alapján fogják betiltani a \"Soros-szervezeteket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbd2e46-d807-4c95-8420-8e24b0adda18","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédők szerint az autista fiú édesanyja akár személyiségi jogi pert is indíthatna a kórházzal szemben. Az intézményben viszont úgy látják, hogy betartották a jogszabályokat.","shortLead":"A jogvédők szerint az autista fiú édesanyja akár személyiségi jogi pert is indíthatna a kórházzal szemben...","id":"20180320_kikotozott_fiu_a_kaposvari_korhazban_ugy_gondoljak_nem_hibaztak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fbd2e46-d807-4c95-8420-8e24b0adda18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05fe955-07be-4ff6-a4b6-6738e1731c0d","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_kikotozott_fiu_a_kaposvari_korhazban_ugy_gondoljak_nem_hibaztak","timestamp":"2018. március. 20. 17:37","title":"Kikötözött fiú: a kaposvári kórházban úgy gondolják, nem hibáztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f30b165-b066-451f-800d-3d0b0c28dc7d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ringo Starrr, vagyis valódi nevén Richard Starkey-t a brit zenei életben kifejtett tevékenységéért ütötték lovaggá. ","shortLead":"Ringo Starrr, vagyis valódi nevén Richard Starkey-t a brit zenei életben kifejtett tevékenységéért ütötték lovaggá. ","id":"20180320_Lovagga_utottek_a_Beatles_egykori_dobosat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f30b165-b066-451f-800d-3d0b0c28dc7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7e8dde-2dfa-4beb-8743-4304f0ef89bc","keywords":null,"link":"/elet/20180320_Lovagga_utottek_a_Beatles_egykori_dobosat","timestamp":"2018. március. 20. 18:14","title":"Ringo Starr mostantól reggelizni is talpig lovagi díszben fog ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságírók a XVI. kerületi fórum előtt értesültek róla, hogy a miniszter nem jön el.","shortLead":"Az újságírók a XVI. kerületi fórum előtt értesültek róla, hogy a miniszter nem jön el.","id":"20180320_kosa_lajos_xvi_kerulet_forum","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5856bac7-77aa-4bbc-bddc-f951fdad4d7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_kosa_lajos_xvi_kerulet_forum","timestamp":"2018. március. 20. 18:03","title":"Ma tartott volna kampányrendezvényt Kósa Lajos, de inkább lefújták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae73277c-e250-40d3-926c-e3fe80c1f6f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Politikai lejárató kampányokhoz biztosíthatott adatokat a Cambridge Analytica – derül ki egy, a vezérigazgatóval folytatott rejtett kamerás beszélgetés felvételéből. A vezetőt felfüggesztették állásából.","shortLead":"Politikai lejárató kampányokhoz biztosíthatott adatokat a Cambridge Analytica – derül ki egy, a vezérigazgatóval...","id":"20180320_facebook_adatgyujtes_cambridge_analytica_igazgatoja_felfuggesztettek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae73277c-e250-40d3-926c-e3fe80c1f6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410759f2-f0b6-4491-852a-45dd42318eea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_adatgyujtes_cambridge_analytica_igazgatoja_felfuggesztettek","timestamp":"2018. március. 20. 22:03","title":"Előkerült egy rejtett kamerás videó, felfüggesztették az 50 millió facebookozó adatait begyűjtő cég igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]