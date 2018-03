Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f201d0f2-1928-4fda-9976-dee2b28f26fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 24.hu-nak a családjához közeli források azt mondták, nyolc-kilenc évesen került oda, anyjával lakást, segélyt kaptak a svéd államtól. ","shortLead":"A 24.hu-nak a családjához közeli források azt mondták, nyolc-kilenc évesen került oda, anyjával lakást, segélyt kaptak...","id":"20180320_menekultkent_kerult_svedorszagba_az_onnan_hazamenekulo_no","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f201d0f2-1928-4fda-9976-dee2b28f26fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796df6d7-c53e-4010-859e-14d4a78f847a","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_menekultkent_kerult_svedorszagba_az_onnan_hazamenekulo_no","timestamp":"2018. március. 20. 13:33","title":"Kislány korában, menekültként került Svédországba a migránsoktól rettegő nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b8b02cb-4a7a-4553-836c-e36dfe22212d","c_author":"Bisnode","category":"brandchannel","description":"Hetedével kevesebb nemfizetési eljárást kezdeményeztek 2017-ben Magyarországon, és csökkent a felszámolások és a kényszertörlések száma is. Ez mind nagyszerű hír, ám a cégeknek most kell igazán odafigyelniük a partnereikre, mert a pozitív eredmények ellenére a fizetési morál nem változott.","shortLead":"Hetedével kevesebb nemfizetési eljárást kezdeményeztek 2017-ben Magyarországon, és csökkent a felszámolások és...","id":"bchbisnode_20180320_Most_kell_igazan_korultekintoen_uzleti_partnert_valasztani","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b8b02cb-4a7a-4553-836c-e36dfe22212d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29613014-503b-44b3-bd42-757ca1101fe7","keywords":null,"link":"/brandchannel/bchbisnode_20180320_Most_kell_igazan_korultekintoen_uzleti_partnert_valasztani","timestamp":"2018. március. 22. 12:10","title":"Most kell igazán körültekintően üzleti partnert választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Bisnode Magyarország Kft.","c_partnerlogo":"9479191e-2aab-46ea-913f-f219e8dbead4","c_partnertag":"bchbisnode"},{"available":true,"c_guid":"adf5ee5d-b0b4-475e-8d8c-ad4f138f93a3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 23 éves Mark Conditt – aki munkanélküliként élt az Austin melletti Pflugerville városkában –, a mobiltelefonján rögzítette mondandóját. Részletezte, hogyan készített összesen hét robbanószerkezetet, amelyek közül öt fel is robbant, egyet a rendőrök hatástalanítottak, a hetedikkel pedig önmagát robbantotta fel, amikor a rendőrök körülvették őt.","shortLead":"A 23 éves Mark Conditt – aki munkanélküliként élt az Austin melletti Pflugerville városkában –, a mobiltelefonján...","id":"20180322_ongyilkossaga_elott_videora_vette_vallomasat_a_texasi_sorozatrobbanto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=adf5ee5d-b0b4-475e-8d8c-ad4f138f93a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3531aa07-8c77-4953-b480-7b8ca050a0c8","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_ongyilkossaga_elott_videora_vette_vallomasat_a_texasi_sorozatrobbanto","timestamp":"2018. március. 22. 06:38","title":"Öngyilkossága előtt videóra vette vallomását a texasi sorozatrobbantó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77aebfe2-417d-4ee8-be97-0e1790fcdd86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kis odafigyeléssel magunk is tehetünk annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb információt raktározza el rólunk a közösségi oldal. Ehhez mutatunk most öt beállítást, amiket elvégezve ön is nagyobb biztonságban tudhatja a személyére vonatkozó kényes adatokat.","shortLead":"Kis odafigyeléssel magunk is tehetünk annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb információt raktározza el rólunk...","id":"20180322_biztonsagos_facebook_beallitasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77aebfe2-417d-4ee8-be97-0e1790fcdd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f6b175-4061-4a3b-8693-6c6f1d205c82","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_biztonsagos_facebook_beallitasok","timestamp":"2018. március. 22. 08:03","title":"Azonnal állítsa be ezt az 5 dolgot a Facebook-fiókjában, ha jót akar magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd1f66d-039b-4299-9038-8d1f50d6041a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német kancellár szerint azoknak, akik nehezen barátkoznak meg ezzel a gondolattal, minden joguk megvan ahhoz, hogy elutasítsák.","shortLead":"A német kancellár szerint azoknak, akik nehezen barátkoznak meg ezzel a gondolattal, minden joguk megvan ahhoz...","id":"20180321_merkel_az_iszlam_nemetorszag_resze","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd1f66d-039b-4299-9038-8d1f50d6041a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d925d3-9901-470f-949d-8e129970835c","keywords":null,"link":"/vilag/20180321_merkel_az_iszlam_nemetorszag_resze","timestamp":"2018. március. 21. 15:08","title":"Merkel: Az iszlám Németország része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865135a3-7c9b-46eb-a172-b46907f166c6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Lufthansát igyekeznének megszorítani a Niki Lauda alapította flyNikivel.","shortLead":"A Lufthansát igyekeznének megszorítani a Niki Lauda alapította flyNikivel.","id":"20180320_A_Ryanairhez_kerul_az_egykori_F1vilagbajnok_legitarsasaga","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=865135a3-7c9b-46eb-a172-b46907f166c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728629e5-a301-432d-b6e6-5587e8feb566","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180320_A_Ryanairhez_kerul_az_egykori_F1vilagbajnok_legitarsasaga","timestamp":"2018. március. 20. 15:12","title":"A Ryanairhez kerül az egykori F1-világbajnok légitársasága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20","c_author":"","category":"itthon","description":"Tárgyalásra hívta az Együtt és a Momentum vezetőit Karácsony Gergely, miután az LMP vezetői bejelentették: befejezték a tárgyalásokat az ellenzéki koordinációról.","shortLead":"Tárgyalásra hívta az Együtt és a Momentum vezetőit Karácsony Gergely, miután az LMP vezetői bejelentették: befejezték...","id":"20180320_Karacsony_Erdemi_ajanlatom_van_Momentumnak_es_az_Egyuttnek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4238677-1562-4452-996d-86e625510f7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180320_Karacsony_Erdemi_ajanlatom_van_Momentumnak_es_az_Egyuttnek","timestamp":"2018. március. 20. 19:15","title":"Karácsony: Érdemi ajánlatom van Momentumnak és az Együttnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae73277c-e250-40d3-926c-e3fe80c1f6f7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Politikai lejárató kampányokhoz biztosíthatott adatokat a Cambridge Analytica – derül ki egy, a vezérigazgatóval folytatott rejtett kamerás beszélgetés felvételéből. A vezetőt felfüggesztették állásából.","shortLead":"Politikai lejárató kampányokhoz biztosíthatott adatokat a Cambridge Analytica – derül ki egy, a vezérigazgatóval...","id":"20180320_facebook_adatgyujtes_cambridge_analytica_igazgatoja_felfuggesztettek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae73277c-e250-40d3-926c-e3fe80c1f6f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"410759f2-f0b6-4491-852a-45dd42318eea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180320_facebook_adatgyujtes_cambridge_analytica_igazgatoja_felfuggesztettek","timestamp":"2018. március. 20. 22:03","title":"Előkerült egy rejtett kamerás videó, felfüggesztették az 50 millió facebookozó adatait begyűjtő cég igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]