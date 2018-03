Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8366d1d-2a2c-4e84-92f3-2c00c533cadb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú, egyre nyugtalanítóbb hallgatás után megszólalt a Facebook alapító-vezérigazgatója a közösségi oldal történetének eddigi legnagyobb adatgyűjtési ügyében. Saját profiján közzétett bejegyzésében elismeri, hogy hibáztak, bocsánatot nem kér, de szigorítást ígér.","shortLead":"Hosszú, egyre nyugtalanítóbb hallgatás után megszólalt a Facebook alapító-vezérigazgatója a közösségi oldal...","id":"20180321_mark_zuckerberg_reagalas_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8366d1d-2a2c-4e84-92f3-2c00c533cadb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d90bac-1445-4ae0-8095-46d902fe543b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_mark_zuckerberg_reagalas_facebook_cambridge_analytica_adatgyujtes","timestamp":"2018. március. 21. 20:43","title":"Végre megszólalt Mark Zuckerberg: szigorítás jön a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65297e2f-5fc7-4e81-a0bf-adfa6363eae0","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Több százezer magyar hagyta el az országot 2010 óta. Ha valami igazán tragikus a hazai gazdaság szempontjából, ez az. A kormány válaszlépései még ennél is tragikusabbra sikerültek.","shortLead":"Több százezer magyar hagyta el az országot 2010 óta. Ha valami igazán tragikus a hazai gazdaság szempontjából, ez az...","id":"20180322_elvandorlas_migracio_orvoselvandorlas_kulfoldi_munkavallalas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65297e2f-5fc7-4e81-a0bf-adfa6363eae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7a291e-aa41-471a-9dfa-0460b5f6528b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_elvandorlas_migracio_orvoselvandorlas_kulfoldi_munkavallalas","timestamp":"2018. március. 22. 06:30","title":"Így lettünk Orbánék alatt a gazdasági kivándorlók országa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c201bfd1-ebf1-42c4-bc4d-58854fef60d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szabó Zsolt államtitkár Belize-ben parkoltat 1,2 milliárd forintot.","shortLead":"Szabó Zsolt államtitkár Belize-ben parkoltat 1,2 milliárd forintot.","id":"20180323_MN_dollarmillios_offshoreszamlaja_van_a_hatvani_fideszes_kiskiralynak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c201bfd1-ebf1-42c4-bc4d-58854fef60d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b452067c-2108-4c0d-a4d6-1bc7465d8c76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_MN_dollarmillios_offshoreszamlaja_van_a_hatvani_fideszes_kiskiralynak","timestamp":"2018. március. 23. 06:43","title":"MN: dollármilliós offshore-számlája van a hatvani fideszes kiskirálynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3857b85d-92e1-45ce-9786-a4ce494b7cc7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem vezetik be a teljes dohányzási tilalmat a vendéglőkben és bárokban.","shortLead":"Nem vezetik be a teljes dohányzási tilalmat a vendéglőkben és bárokban.","id":"20180322_A_dohanyosok_nyertek_Ausztriaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3857b85d-92e1-45ce-9786-a4ce494b7cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413792aa-5b94-4ba0-9656-a862bfd42f50","keywords":null,"link":"/elet/20180322_A_dohanyosok_nyertek_Ausztriaban","timestamp":"2018. március. 22. 21:22","title":"A dohányosok nyertek Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d04a8f4-bb5d-4ff3-9a75-7877bb930c08","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A gleccserek további olvadását ebben az évszázadban csak egyetlen esetben lehet feltartóztatni, ha azonnal leállítjuk az összes üvegházhatású gáz kibocsátását – erre a következtetésre jutottak a Brémai és az Innsbrucki Egyetem kutatói a Nature Climate Change című tudományos folyóiratban közzétett tanulmányukban.","shortLead":"A gleccserek további olvadását ebben az évszázadban csak egyetlen esetben lehet feltartóztatni, ha azonnal leállítjuk...","id":"20180321_gyakorlatilag_menthetetlenek_a_gleccserek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d04a8f4-bb5d-4ff3-9a75-7877bb930c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c337f6-d0de-4fd2-a483-9866b4b10c58","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_gyakorlatilag_menthetetlenek_a_gleccserek","timestamp":"2018. március. 21. 21:32","title":"Gyakorlatilag menthetetlenek a gleccserek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e95653-442f-4492-96e0-ea31e30e4132","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dán miniszterelnök szerint az elosztás hosszabb távon működésképtelen, ezért inkább a külső határ védelmére, valamint a gondok helyi kezelésére kell összpontosítani. ","shortLead":"A dán miniszterelnök szerint az elosztás hosszabb távon működésképtelen, ezért inkább a külső határ védelmére, valamint...","id":"20180322_Dania_nemet_mond_a_menekultkvotara_es_felszamolja_a_gettokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25e95653-442f-4492-96e0-ea31e30e4132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b94b87-131d-4b1d-aead-fa348a3e07c3","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_Dania_nemet_mond_a_menekultkvotara_es_felszamolja_a_gettokat","timestamp":"2018. március. 22. 19:12","title":"Dánia nemet mond a menekültkvótára, és felszámolja a \"gettókat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180322_A_HirCsarda_megmutatja_Orban_mit_gondol_a_brusszeli_csucsrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5898e00d-53c8-4e3b-827b-bd262331a4ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"954f29b2-7c27-4aaf-80da-aadb8478ad43","keywords":null,"link":"/itthon/20180322_A_HirCsarda_megmutatja_Orban_mit_gondol_a_brusszeli_csucsrol","timestamp":"2018. március. 22. 15:03","title":"A HírCsárda megmutatja, mit gondol Orbán a brüsszeli csúcsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527c2684-d1cc-4262-a29d-b5502a33a752","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai légierő az idén nyáron megkezdi egy lézerfegyver tesztelését – jelentette be hétfőn Jeff Stanley, a légierő tudományos és technológiai fejlesztéseiért felelős helyettes államtitkár a Pentagonban. A helyettes államtitkár azt is közölte újságírókkal, hogy a lézerfegyverrel felszerelt F-15-ös harci bombázó kísérleti repülései pedig a jövő nyáron kezdődnek.","shortLead":"Az amerikai légierő az idén nyáron megkezdi egy lézerfegyver tesztelését – jelentette be hétfőn Jeff Stanley, a légierő...","id":"20180321_amerikai_legiero_lezerfegyver_teszteles_usaf","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=527c2684-d1cc-4262-a29d-b5502a33a752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6c4fe0-e654-4dd6-bd86-baf449da029a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180321_amerikai_legiero_lezerfegyver_teszteles_usaf","timestamp":"2018. március. 21. 15:03","title":"Lézerfegyvert szerel fel katonai repülőgépeire az USA – videón mutatjuk, hogyan működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]