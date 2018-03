Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A részvényesek és a felhasználók nevében is beperelték a Facebookot a hétvégén kirobbant adatgyűjtési botrány miatt.","shortLead":"A részvényesek és a felhasználók nevében is beperelték a Facebookot a hétvégén kirobbant adatgyűjtési botrány miatt.","id":"20180322_facebook_cambridge_analytica_botrany_per","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41178213-a6eb-47a9-a8a9-83779baa2954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a440b7a6-cdc4-4c80-904c-f0ce18043b05","keywords":null,"link":"/tudomany/20180322_facebook_cambridge_analytica_botrany_per","timestamp":"2018. március. 22. 07:02","title":"Ennek pofon is lehet a vége: csoportos perek indulnak a Facebook ellen az adatgyűjtési botrány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a5d813-2dd5-4c5a-9970-7c2a8c9c1643","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megvan a Libri irodalmi díj 10-es listája.","shortLead":"Megvan a Libri irodalmi díj 10-es listája.","id":"20180322_Nadas_Bodocs_Spiro_kie_lesz_a_Libridij","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a5d813-2dd5-4c5a-9970-7c2a8c9c1643&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a75ae4a-08b7-48f7-8773-58f3cf6a7bde","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_Nadas_Bodocs_Spiro_kie_lesz_a_Libridij","timestamp":"2018. március. 22. 14:02","title":"Nádas, Bödőcs, Spiró: kié lesz a Libri-díj?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de57d448-d533-4d16-90c9-d2d2b0024fc6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Drew Barrymore nagyon szeretné, ha békén hagynák.","shortLead":"Drew Barrymore nagyon szeretné, ha békén hagynák.","id":"20180323_Nem_terhes_csak_kover","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de57d448-d533-4d16-90c9-d2d2b0024fc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1f3028-a350-4537-a0e1-d12f81463881","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Nem_terhes_csak_kover","timestamp":"2018. március. 23. 09:15","title":"Nem terhes, csak kövér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caddab71-4194-4395-b106-6fa622ecef5c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az LMP-s Demeter Mártának nem adták ki, a Népszava azonban kiszámolta, mekkora lesz 2010-2020 között a stadionszámla.","shortLead":"Az LMP-s Demeter Mártának nem adták ki, a Népszava azonban kiszámolta, mekkora lesz 2010-2020 között a stadionszámla.","id":"20180322_Sokkolo_osszegbe_faj_nekunk_Orban_hobbija__ennyibe_kerul_fejenkent_a_fociorulet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caddab71-4194-4395-b106-6fa622ecef5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d650efc8-7f03-438e-874a-551e8f39fb96","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_Sokkolo_osszegbe_faj_nekunk_Orban_hobbija__ennyibe_kerul_fejenkent_a_fociorulet","timestamp":"2018. március. 22. 09:22","title":"Sokkoló összegbe fáj nekünk Orbán hobbija – ennyibe kerül fejenként a fociőrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a26c5ec6-4898-4e74-b177-a1c96de30673","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legrangosabb magyar irodalmi díjat és az azzal járó hárommillió forintot idén Nádas Péter Világló részletek című regénye érdemelte ki.\r

