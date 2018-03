Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"47a568d2-42cc-4bd2-85ef-a51645d47f33","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hosszan tartó, súlyos betegség után, szerdán, 73 éves korában elhunyt Szöllősi Zoltán József Attila-díjas költő, műfordító – tudatta családja.","shortLead":"Hosszan tartó, súlyos betegség után, szerdán, 73 éves korában elhunyt Szöllősi Zoltán József Attila-díjas költő...","id":"20180322_meghalt_Szollosi_Zoltan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47a568d2-42cc-4bd2-85ef-a51645d47f33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37990501-1334-49ad-a202-091e5a4fbbb1","keywords":null,"link":"/kultura/20180322_meghalt_Szollosi_Zoltan","timestamp":"2018. március. 22. 10:02","title":"Meghalt Szöllősi Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányközeli lap szerint a férfi cége hitelre felvett pénzt adott kölcsön a ZTE focicsapatának, ez pedig jogosulatlan pénzügyi tevékenységnek számít. ","shortLead":"A kormányközeli lap szerint a férfi cége hitelre felvett pénzt adott kölcsön a ZTE focicsapatának, ez pedig...","id":"20180323_Magyar_Idok_Czegledy_Csaba_egy_masik_ugyben_is_saros_lehet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7511dd68-2e31-4368-8028-b6a12ed1cfd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Magyar_Idok_Czegledy_Csaba_egy_masik_ugyben_is_saros_lehet","timestamp":"2018. március. 23. 06:15","title":"Magyar Idők: Czeglédy Csaba egy másik ügyben is sáros lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1c40040-5929-448c-bbf1-da6320be3171","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sőt, néha meztelenül jelent meg a forgatáson. Egy új életrajzból kiderül az is, hogy miért úszta meg.","shortLead":"Sőt, néha meztelenül jelent meg a forgatáson. Egy új életrajzból kiderül az is, hogy miért úszta meg.","id":"20180322_Robin_Williams_imadta_fogdosni_a_partnereit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1c40040-5929-448c-bbf1-da6320be3171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a84a08d2-355c-4e0e-a470-1ead273ae796","keywords":null,"link":"/elet/20180322_Robin_Williams_imadta_fogdosni_a_partnereit","timestamp":"2018. március. 22. 09:16","title":"Robin Williams imádta fogdosni a partnereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"870dd223-39d4-46c7-842d-17140b2f5f74","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Sajtóértesülések szerint három embert lőtt agyon, hármat pedig megsebesítették. A túszejtésért az Iszlám Állam vállalta a felelősséget. A francia miniszterelnök terrortámadásnak minősítette az esetet. ","shortLead":"Sajtóértesülések szerint három embert lőtt agyon, hármat pedig megsebesítették. A túszejtésért az Iszlám Állam vállalta...","id":"20180323_Fegyveres_rablo_ejtett_tuszokat_egy_francia_szupermarketben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=870dd223-39d4-46c7-842d-17140b2f5f74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"116fb0b1-8263-4933-9911-e796efcd7098","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Fegyveres_rablo_ejtett_tuszokat_egy_francia_szupermarketben","timestamp":"2018. március. 23. 12:15","title":"Lelőtték a túszejtőt a francia szupermarketben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b555cc-7426-4f90-a517-8930e4570dba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Választási Bizottsághoz fordul az LMP társelnöke azután, hogy a kormányfő kampánykörútján óvodásokat és kisiskolásokat látogatott meg.","shortLead":"A Nemzeti Választási Bizottsághoz fordul az LMP társelnöke azután, hogy a kormányfő kampánykörútján óvodásokat és...","id":"20180321_szel_bepanaszolja_az_ovodat_latogato_orbant","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99b555cc-7426-4f90-a517-8930e4570dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b82c215-1c43-40b3-942c-d1a75e170a6b","keywords":null,"link":"/itthon/20180321_szel_bepanaszolja_az_ovodat_latogato_orbant","timestamp":"2018. március. 21. 22:01","title":"Szél bepanaszolja az óvodát látogató Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73fd6b77-55c5-4b02-b2da-6dcedf2c9b23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Telepítés és fizetés nélkül, egyetlen gombnyomással lehet majd kipróbálni a nagyobb, nem ritkán 100 megabájtot is meghaladó játékokat, így még a letöltés előtt képet kaphatnak az androidosok arról, megéri-e időt szánni egy-egy appra.","shortLead":"Telepítés és fizetés nélkül, egyetlen gombnyomással lehet majd kipróbálni a nagyobb, nem ritkán 100 megabájtot is...","id":"20180323_android_instant_apps_azonnali_alkalmazasok_jatekok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73fd6b77-55c5-4b02-b2da-6dcedf2c9b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3ad7e3-d6e7-4df6-925a-fb902445b72a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_android_instant_apps_azonnali_alkalmazasok_jatekok","timestamp":"2018. március. 23. 11:03","title":"Remek dolog történik az androidosokkal: telepítés nélküli, ingyenes játékdemók jönnek a Play áruházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d26827ad-0b36-4853-9ef2-c29e70266c96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videón látható kamion sofőrjénél elpattanhatott valami, mert igen veszélyes manővert hajtott végre.","shortLead":"A videón látható kamion sofőrjénél elpattanhatott valami, mert igen veszélyes manővert hajtott végre.","id":"20180322_kamion_elozes_autos_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d26827ad-0b36-4853-9ef2-c29e70266c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff097f4e-a2a9-4c04-85fa-94d2328adafd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_kamion_elozes_autos_video","timestamp":"2018. március. 22. 04:01","title":"Minden szabályt megszegve előzött a dán kamionos – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dff4e80-c78f-4869-8e3c-4036d938f486","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Peking jelezte, hogy Washington ellenlépésekre számíthat.","shortLead":"Peking jelezte, hogy Washington ellenlépésekre számíthat.","id":"20180322_Trump_alairja_a_kinai_importtermekek_vamjarol_szolo_rendeletet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dff4e80-c78f-4869-8e3c-4036d938f486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0871dcd-9b4d-489f-8e69-c585c5288299","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Trump_alairja_a_kinai_importtermekek_vamjarol_szolo_rendeletet","timestamp":"2018. március. 22. 08:56","title":"Trump aláírja a kínai importtermékek vámjáról szóló rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]