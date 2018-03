Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c9ed9f8-a8c6-4d2b-a9c3-adece4228efc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Túszokat ejtett egy magányos támadó pénteken a dél-franciaországi Carcassonne közelében fekvő Trebes szupermarketjében, két embert életét kioltva. A rendőrök néhány órával később megölték a támadót.","shortLead":"Túszokat ejtett egy magányos támadó pénteken a dél-franciaországi Carcassonne közelében fekvő Trebes szupermarketjében...","id":"20180323_marokkoi_ferfi_ejtett_tuszokat_a_francia_szupermarketben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c9ed9f8-a8c6-4d2b-a9c3-adece4228efc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806af4f0-03dc-4c8b-84f1-378224a87e01","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_marokkoi_ferfi_ejtett_tuszokat_a_francia_szupermarketben","timestamp":"2018. március. 23. 20:22","title":"Marokkói férfi ejtett túszokat a francia szupermarketben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az LMP az alapvető jogok biztosához fordul a fideszes politikusok gyermekekkel kapcsolatos folyamatos jogsértései miatt. A kormánypárt a tiltás ellenére óvodákban és iskolákban is politikai tevékenységet folytat.","shortLead":"Az LMP az alapvető jogok biztosához fordul a fideszes politikusok gyermekekkel kapcsolatos folyamatos jogsértései...","id":"20180324_LMP_az_ovodasoknal_is_kampanyolnak_a_fideszesek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f027ac-d15d-400a-b343-dec03522bd95","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_LMP_az_ovodasoknal_is_kampanyolnak_a_fideszesek","timestamp":"2018. március. 24. 16:35","title":"LMP: az óvodásoknál is kampányolnak a fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányközeli lap szerint a férfi cége hitelre felvett pénzt adott kölcsön a ZTE focicsapatának, ez pedig jogosulatlan pénzügyi tevékenységnek számít. ","shortLead":"A kormányközeli lap szerint a férfi cége hitelre felvett pénzt adott kölcsön a ZTE focicsapatának, ez pedig...","id":"20180323_Magyar_Idok_Czegledy_Csaba_egy_masik_ugyben_is_saros_lehet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec937f6-884e-4e79-8f7a-d5141f8ba900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7511dd68-2e31-4368-8028-b6a12ed1cfd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Magyar_Idok_Czegledy_Csaba_egy_masik_ugyben_is_saros_lehet","timestamp":"2018. március. 23. 06:15","title":"Magyar Idők: Czeglédy Csaba egy másik ügyben is sáros lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c03d47-badc-434f-b7f6-851a3b0fec30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Az időt és a puszta anyagiakat tekintve nem mondható, hogy a tanári pálya sok jóval kecsegtetne” – jött ki a Veres Péter Gimnázium fizikatanára kis kutatásából.\r

\r

","shortLead":"„Az időt és a puszta anyagiakat tekintve nem mondható, hogy a tanári pálya sok jóval kecsegtetne” – jött ki a Veres...","id":"20180323_Egy_evig_jegyezte_a_bekasmegyeri_tanar_mennyit_dolgozott__nem_szivderito_az_eredmeny","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26c03d47-badc-434f-b7f6-851a3b0fec30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e85e3be-c24d-4962-89b8-0339b1b9da36","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Egy_evig_jegyezte_a_bekasmegyeri_tanar_mennyit_dolgozott__nem_szivderito_az_eredmeny","timestamp":"2018. március. 23. 14:26","title":"Egy évig jegyezte a békásmegyeri tanár, mennyit dolgozott – nem szívderítő az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f03c052-ae2e-4f45-9241-fbf6226509d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180323_Sikerult_egy_valasztasi_hirdetmennyel_letakarni_a_Momentum_plakatjat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f03c052-ae2e-4f45-9241-fbf6226509d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21cc7743-9f7f-42f4-bf23-6104ab63dc1f","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Sikerult_egy_valasztasi_hirdetmennyel_letakarni_a_Momentum_plakatjat","timestamp":"2018. március. 23. 09:39","title":"Sikerült egy választási hirdetménnyel letakarni a Momentum plakátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jó hír a villanyautók szerelmeseinek: már csak pár év, és ezek az autók a mostaninál jelentősen olcsóbbak lesznek.","shortLead":"Jó hír a villanyautók szerelmeseinek: már csak pár év, és ezek az autók a mostaninál jelentősen olcsóbbak lesznek.","id":"20180323_tamad_a_csend_az_elektromos_autok_olcsobbak_lesznek_benzines_tarsaiknal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d801d52-d874-4b2e-9a2e-6d80ee0e11de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02157e5-aa30-4d15-bfe5-4d0e4f3b3137","keywords":null,"link":"/cegauto/20180323_tamad_a_csend_az_elektromos_autok_olcsobbak_lesznek_benzines_tarsaiknal","timestamp":"2018. március. 23. 11:23","title":"Támad a csend: az elektromos autók olcsóbbak lesznek benzines társaiknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"462e9715-81e4-4e03-9deb-54fc1b8a5edc","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"És miért nem szürkemarha húsát főzik a nem kevésbé kultikus magyar gulyásba? Két hússzerető étteremtulajdonossal, Hlatky-Schlichter Huberttel és Riccardo Giraudival beszélgettünk arról, hogyan próbálják megismertetni a magyarokkal a minőségi marhát.","shortLead":"És miért nem szürkemarha húsát főzik a nem kevésbé kultikus magyar gulyásba? Két hússzerető étteremtulajdonossal...","id":"20180323_Ha_annyiba_kerul_egy_uveg_viz_mint_egy_kilo_hus_valami_felrement_a_vilagban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=462e9715-81e4-4e03-9deb-54fc1b8a5edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6906371-2038-4125-94f7-a77b722ff5dd","keywords":null,"link":"/kkv/20180323_Ha_annyiba_kerul_egy_uveg_viz_mint_egy_kilo_hus_valami_felrement_a_vilagban","timestamp":"2018. március. 23. 18:15","title":"Hogyan kerül Kobéból egy budai étterembe a kultikus japán marhahús?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ba897b-45f4-42d3-8f0d-313217a43c28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába mondja azt a kormány, hogy jelentősen emelte a béreket az egészségügyben, a valóságban a dolgozók még mindig túl sokat dolgoznak túl kevés pénzért és a szakma elhagyásán gondolkodnak - ezt mondták a felszólalók a Független Egészségügyi Szakszervezet Kossuth téri tüntetésén. A tüntetésre csak kevesen mentek el.","shortLead":"Hiába mondja azt a kormány, hogy jelentősen emelte a béreket az egészségügyben, a valóságban a dolgozók még mindig túl...","id":"20180324_Keveseket_tudott_utcara_vinni_a_a_Fuggetlen_Egeszsegugyi_Szakszervezet_a_tarca_egy_kozlemennyel_lerazta_oket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11ba897b-45f4-42d3-8f0d-313217a43c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea40b6e1-219b-4b17-80e2-9e1801deff77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Keveseket_tudott_utcara_vinni_a_a_Fuggetlen_Egeszsegugyi_Szakszervezet_a_tarca_egy_kozlemennyel_lerazta_oket","timestamp":"2018. március. 24. 18:08","title":"Keveseket tudott utcára vinni a a Független Egészségügyi Szakszervezet, a tárca egy közleménnyel lerázta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]