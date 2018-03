Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A péntek reggeli műsorban jelentették be, hogy április 9-ig szabira mennek. A tavaszi szünettel indokolták.\r

\r

","shortLead":"A péntek reggeli műsorban jelentették be, hogy április 9-ig szabira mennek. A tavaszi szünettel indokolták.\r

\r

","id":"20180323_Epp_a_valasztasokig_mennek_szabadsagra_Sebestyen_Balazsek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1589eac1-374e-462d-aac1-7f72b7c58dbe","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_Epp_a_valasztasokig_mennek_szabadsagra_Sebestyen_Balazsek","timestamp":"2018. március. 23. 13:45","title":"Épp a választásokig mennek szabadságra Sebestyén Balázsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa9604d-5aa2-4f29-ba07-076d49f195af","c_author":"Hercsel Adél","category":"vilag","description":"Elkeserítő realitás rajzolódik ki az észak-koreai hétköznapokról szóló, a diktatúrából kicsempészett írásokból összeállított kötetből. Interjú a fordítóval, Lengyel Miklóssal.","shortLead":"Elkeserítő realitás rajzolódik ki az észak-koreai hétköznapokról szóló, a diktatúrából kicsempészett írásokból...","id":"201808__lengyel_miklos_koreaszakerto__kommunista_monarchiarol__gombhaboru","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa9604d-5aa2-4f29-ba07-076d49f195af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f338650-5f9d-440b-9801-25cacb323ce6","keywords":null,"link":"/vilag/201808__lengyel_miklos_koreaszakerto__kommunista_monarchiarol__gombhaboru","timestamp":"2018. március. 24. 10:30","title":"\"Elmenekülsz, öngyilkos leszel, vagy elfogadod, és megpróbálod valahogy túlélni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dec961bc-3b6f-40c9-9d39-53ea22b54494","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök egy körözött BMW X6 gépkocsit foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen","shortLead":"A magyar rendőrök egy körözött BMW X6 gépkocsit foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen","id":"20180322_autotolvaj_csanadpalota_autolopas_bmw_x6","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dec961bc-3b6f-40c9-9d39-53ea22b54494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35bbc90d-129a-478e-8f4a-ac4f2651faac","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_autotolvaj_csanadpalota_autolopas_bmw_x6","timestamp":"2018. március. 22. 16:31","title":"Elég feltűnő volt a lopott X6-os BMW, a csanádpalotai rendőröknek is szemet szúrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fordulópontnak nevezte Orbán Viktor március 15-ei beszédét az Indexnek adott interjújában Szél Bernadett. Arról is beszélt, hogy szerinte fideszes győzelem esetén börtönbe zárja őt Orbán április 8. után, mert ráfogják, hogy amerikai kém. ","shortLead":"Fordulópontnak nevezte Orbán Viktor március 15-ei beszédét az Indexnek adott interjújában Szél Bernadett. Arról is...","id":"20180323_Szel_Bernadett_Orban_bortonbe_zar_ha_aprilisban_o_nyer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c8151ca-a8d0-45e4-bec1-4cd15a06b3e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Szel_Bernadett_Orban_bortonbe_zar_ha_aprilisban_o_nyer","timestamp":"2018. március. 23. 08:42","title":"Szél Bernadett: Orbán börtönbe zár, ha áprilisban ő nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e93e774-1507-4083-9552-20502dae4f40","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egy hónappal rövidebb kereséssel a nagyvárosokban a vételár majdnem 1 százalékát lehet megspórolni a folyamatosan emelkedő árak miatt. Ez pedig százezrekben mérhető megtakarítást is jelenthet.","shortLead":"Az egy hónappal rövidebb kereséssel a nagyvárosokban a vételár majdnem 1 százalékát lehet megspórolni a folyamatosan...","id":"20180323_Egy_szazalekot_sporolhat_a_vetelarral_ha_egy_honapon_belul_dont_a_lakasvasarlasrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e93e774-1507-4083-9552-20502dae4f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f0c6a2-938b-4854-8d40-bff177dd52fb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180323_Egy_szazalekot_sporolhat_a_vetelarral_ha_egy_honapon_belul_dont_a_lakasvasarlasrol","timestamp":"2018. március. 23. 09:34","title":"Egy százalékot spórolhat a vételárral, ha egy hónapon belül dönt a lakásvásárlásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e4e5cd-0267-45d8-abb7-014358490214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz hétvégén Budapesten minden, mi szem-szájnak ingere: útlezárás, állomáslezárás, óraátállítás. ","shortLead":"Lesz hétvégén Budapesten minden, mi szem-szájnak ingere: útlezárás, állomáslezárás, óraátállítás. ","id":"20180323_kapja_elo_a_menetrendet_mielott_hazaindul_most_hetvegen_a_szombati_bulibol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0e4e5cd-0267-45d8-abb7-014358490214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bdb702-97ea-47a4-a6dc-9c2596c861d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_kapja_elo_a_menetrendet_mielott_hazaindul_most_hetvegen_a_szombati_bulibol","timestamp":"2018. március. 23. 16:20","title":"Kapja elő a menetrendet, mielőtt hazaindul most hétvégén a szombati buliból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180323_Kormanybiztost_kapna_a_kivandorlas_ugye_ha_Karacsonyon_mulik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9955379c-e05d-478f-97fa-1072e67f8c20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d14099-c508-438f-910c-c8744803b591","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Kormanybiztost_kapna_a_kivandorlas_ugye_ha_Karacsonyon_mulik","timestamp":"2018. március. 23. 11:38","title":"Kormánybiztost kapna a kivándorlás ügye, ha Karácsonyon múlik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3857b85d-92e1-45ce-9786-a4ce494b7cc7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem vezetik be a teljes dohányzási tilalmat a vendéglőkben és bárokban.","shortLead":"Nem vezetik be a teljes dohányzási tilalmat a vendéglőkben és bárokban.","id":"20180322_A_dohanyosok_nyertek_Ausztriaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3857b85d-92e1-45ce-9786-a4ce494b7cc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413792aa-5b94-4ba0-9656-a862bfd42f50","keywords":null,"link":"/elet/20180322_A_dohanyosok_nyertek_Ausztriaban","timestamp":"2018. március. 22. 21:22","title":"A dohányosok nyertek Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]