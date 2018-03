Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8b57efc-ad5d-45b2-9032-0d52e3899da4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU megmarad, Magyarország sorsa kérdéses.","shortLead":"A CEU megmarad, Magyarország sorsa kérdéses.","id":"20180323_Hirunk_a_vilagban_a_Daily_Beast_is_a_Soroskampanyrol_ir","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8b57efc-ad5d-45b2-9032-0d52e3899da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b693c7a-8e3a-4472-b8e4-94aa6c683767","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Hirunk_a_vilagban_a_Daily_Beast_is_a_Soroskampanyrol_ir","timestamp":"2018. március. 23. 11:02","title":"Hírünk a világban: a Daily Beast is a Soros-kampányról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70fddbf6-7c44-4af5-97b9-670e0a59b23b","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"gazdasag","description":"Lassulni látszik Magyarországon a szolgáltató központok szaporodása, miután egyre nehezebben találnak nyelveket beszélő, az informatikához is értő fiatalokat. ","shortLead":"Lassulni látszik Magyarországon a szolgáltató központok szaporodása, miután egyre nehezebben találnak nyelveket...","id":"201807__toborzo_ssck__egzotikus_nyelvek__munkaerohiany__osztott_kozos","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70fddbf6-7c44-4af5-97b9-670e0a59b23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"568816fe-bf7d-4afc-98c0-e34aff801f71","keywords":null,"link":"/gazdasag/201807__toborzo_ssck__egzotikus_nyelvek__munkaerohiany__osztott_kozos","timestamp":"2018. március. 24. 13:30","title":"Úgy kell a dánul tudó ügyfélszolgálatos, mint egy falat kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ccfec6-3629-4c12-8e1a-d652eb02ab03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A piliscsabai gyerekek még külön az óvodaátadóra költött verset is szavaltak az államtitkáréknak.","shortLead":"A piliscsabai gyerekek még külön az óvodaátadóra költött verset is szavaltak az államtitkáréknak.","id":"20180323_retvari_bence_sem_tudja_magat_tavol_tartani_az_ovodasoktol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82ccfec6-3629-4c12-8e1a-d652eb02ab03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37218c76-361c-438f-81b5-cc23653b928d","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_retvari_bence_sem_tudja_magat_tavol_tartani_az_ovodasoktol","timestamp":"2018. március. 23. 17:41","title":"Rétvári Bence sem tudja magát távol tartani az óvodásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Konkrétumot nem említett, csak annyit, hogy „elkötelezettek” a béremelés mellett, viszont bírálta az ellenzéket.","shortLead":"Konkrétumot nem említett, csak annyit, hogy „elkötelezettek” a béremelés mellett, viszont bírálta az ellenzéket.","id":"20180324_Lazar_az_egeszsegugyieknek_hizeleg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3498ccbc-b1ca-472f-a355-547f77bc686b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15a923a-2902-4bb2-80d6-99387a622072","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Lazar_az_egeszsegugyieknek_hizeleg","timestamp":"2018. március. 24. 11:55","title":"Lázár az egészségügyieknek hízeleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73fd6b77-55c5-4b02-b2da-6dcedf2c9b23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Telepítés és fizetés nélkül, egyetlen gombnyomással lehet majd kipróbálni a nagyobb, nem ritkán 100 megabájtot is meghaladó játékokat, így még a letöltés előtt képet kaphatnak az androidosok arról, megéri-e időt szánni egy-egy appra.","shortLead":"Telepítés és fizetés nélkül, egyetlen gombnyomással lehet majd kipróbálni a nagyobb, nem ritkán 100 megabájtot is...","id":"20180323_android_instant_apps_azonnali_alkalmazasok_jatekok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73fd6b77-55c5-4b02-b2da-6dcedf2c9b23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f3ad7e3-d6e7-4df6-925a-fb902445b72a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_android_instant_apps_azonnali_alkalmazasok_jatekok","timestamp":"2018. március. 23. 11:03","title":"Remek dolog történik az androidosokkal: telepítés nélküli, ingyenes játékdemók jönnek a Play áruházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caaf8a9b-41c9-4e1e-8a18-67036da178d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki párt szerint a névleges bejelentkezéseket azért tűri a hatalom, hogy szavazókhoz jusson. ","shortLead":"Az ellenzéki párt szerint a névleges bejelentkezéseket azért tűri a hatalom, hogy szavazókhoz jusson. A kormány ezt...","id":"20180323_szabolcsi_ukranok_valasztasi_csalast_emleget_a_dk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=caaf8a9b-41c9-4e1e-8a18-67036da178d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc44b23-49ee-4141-809c-992bae06323c","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_szabolcsi_ukranok_valasztasi_csalast_emleget_a_dk","timestamp":"2018. március. 23. 21:00","title":"Szabolcsi ukránok: választási csalást emleget a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1d05d8-7020-4e81-b0af-37c94c3020a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hihetetlen műszaki eljárással oldja meg a Silversea hajótársaság egyik óceánjárójának, a Silver Spiritnek a megnagyobbítását. Középen beékel egy előre megépített 15 méteres darabot.","shortLead":"Hihetetlen műszaki eljárással oldja meg a Silversea hajótársaság egyik óceánjárójának, a Silver Spiritnek...","id":"20180324_Hogyan_bovitsunk_luxushajot_Vagjuk_kette_es_toldjuk_meg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab1d05d8-7020-4e81-b0af-37c94c3020a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4cf29d-9109-46a9-96fd-4371582d7ed9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Hogyan_bovitsunk_luxushajot_Vagjuk_kette_es_toldjuk_meg","timestamp":"2018. március. 24. 18:00","title":"Hogyan bővítsünk luxushajót? Vágjuk ketté, és toldjuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9313072-273d-4784-a248-9fb037e1152a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A trükkös büntetőrúgást Leo Tapia, egy argentin freestyle-focista mutatta be, és valóban nagyon látványos. Talán csak az lehet vele a gond, hogy könnyen kiismerhető, így túl sokszor nem lehet elsütni.","shortLead":"A trükkös büntetőrúgást Leo Tapia, egy argentin freestyle-focista mutatta be, és valóban nagyon látványos. Talán csak...","id":"20180323_Ennel_trukkosebb_11es_rugast_aligha_latott__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9313072-273d-4784-a248-9fb037e1152a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96016cec-bbed-484d-a650-aa852968c905","keywords":null,"link":"/sport/20180323_Ennel_trukkosebb_11es_rugast_aligha_latott__video","timestamp":"2018. március. 23. 13:09","title":"Ennél trükkösebb 11-es rúgást aligha látott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]