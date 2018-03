Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c1d7264-7ce4-4f0d-ba3a-a72abee00dad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A merényletet iszlamista szélsőségesek követették el. ","shortLead":"A merényletet iszlamista szélsőségesek követették el. ","id":"20180322_Pokolgep_robbant_egy_szalloda_kozeleben_Szomaliaban_14_halott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c1d7264-7ce4-4f0d-ba3a-a72abee00dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b5ab0d-cf88-4fe2-84d1-158ebf9f2270","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_Pokolgep_robbant_egy_szalloda_kozeleben_Szomaliaban_14_halott","timestamp":"2018. március. 22. 21:08","title":"Pokolgép robbant egy szálloda közelében Szomáliában, 14 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szombaton egész nap felsővezeték-karbantartást végeznek a Budapest-Nyugati pályaudvarra vezető vágányok felett. Emiatt az egész pályaudvart lezárják. A váci, a veresegyházi, az esztergomi, a debreceni, a szegedi és a lajosmizsei vonalakat érinti a változás.","shortLead":"Szombaton egész nap felsővezeték-karbantartást végeznek a Budapest-Nyugati pályaudvarra vezető vágányok felett. Emiatt...","id":"20180324_A_Nyugati_palyudvarrol_indulna_el_vonattal_Ma_biztosan_nem_fog","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f4126b-3b67-4301-979e-d62882d04a7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_A_Nyugati_palyudvarrol_indulna_el_vonattal_Ma_biztosan_nem_fog","timestamp":"2018. március. 24. 12:05","title":"A Nyugati pályudvarról indulna el vonattal? Ma biztosan nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az LMP az alapvető jogok biztosához fordul a fideszes politikusok gyermekekkel kapcsolatos folyamatos jogsértései miatt. A kormánypárt a tiltás ellenére óvodákban és iskolákban is politikai tevékenységet folytat.","shortLead":"Az LMP az alapvető jogok biztosához fordul a fideszes politikusok gyermekekkel kapcsolatos folyamatos jogsértései...","id":"20180324_LMP_az_ovodasoknal_is_kampanyolnak_a_fideszesek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f231de53-7e7d-49ea-b6e2-a703a78dd10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f027ac-d15d-400a-b343-dec03522bd95","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_LMP_az_ovodasoknal_is_kampanyolnak_a_fideszesek","timestamp":"2018. március. 24. 16:35","title":"LMP: az óvodásoknál is kampányolnak a fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megállapodás szerint Idlíb tartományba szállítanak át felkelőket és családtagjaikat.","shortLead":"A megállapodás szerint Idlíb tartományba szállítanak át felkelőket és családtagjaikat.","id":"20180323_szombat_reggel_allitolag_kimentenek_hetezer_embert_a_szetlott_kelet_gutabol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64961340-421d-466b-a846-60e283318ade","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_szombat_reggel_allitolag_kimentenek_hetezer_embert_a_szetlott_kelet_gutabol","timestamp":"2018. március. 23. 17:13","title":"Szombat reggel állítólag kimentenek hétezer embert a szétlőtt Kelet-Gútából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"844a2f0a-838a-41e8-8d81-cc77c6aca24b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznő extravagáns punkvezért játszik John Cameron Mitchell, Így csajozz egy földönkívülivel című vígjátékában.","shortLead":"A színésznő extravagáns punkvezért játszik John Cameron Mitchell, Így csajozz egy földönkívülivel című vígjátékában.","id":"20180323_Majusban_lathatjuk_Nicole_Kidmant_punkvezerkent","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=844a2f0a-838a-41e8-8d81-cc77c6aca24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36093774-7830-4440-a4a9-249c18e26738","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_Majusban_lathatjuk_Nicole_Kidmant_punkvezerkent","timestamp":"2018. március. 23. 12:25","title":"Májusban láthatjuk Nicole Kidmant punkvezérként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elszabadulni látszik a Facebook által sokáig komolytalanul, majd agresszívan kezelt adatgyűjtési botrány. Napjaink egyik legfontosabb technológiai befektetője és véleményvezére, Elon Musk lényegében minden fronton törölte magát és vállalatait a közösségi oldalról.","shortLead":"Elszabadulni látszik a Facebook által sokáig komolytalanul, majd agresszívan kezelt adatgyűjtési botrány. Napjaink...","id":"20180323_elon_musk_tesla_spacex_facebook_deletefacebook_torles_adatvedelmi_botrany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6094c-232c-4144-8a5f-523322088bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a10ac1c-9748-4134-849e-4355afddc4f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180323_elon_musk_tesla_spacex_facebook_deletefacebook_torles_adatvedelmi_botrany","timestamp":"2018. március. 23. 19:03","title":"Elon Musk is döntött: letörölte a Facebookról magát, a Teslát és SpaceX-et is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A DK-Szolidaritás pályázatot hirdet az informatika korrupció-ellenes alkalmazására, mert Magyarország az EU második legkorruptabb országa – áll a DK közleményében.","shortLead":"A DK-Szolidaritás pályázatot hirdet az informatika korrupció-ellenes alkalmazására, mert Magyarország az EU második...","id":"20180324_Informatika_a_korrupcio_visszaszoritasara_DKpalyazat_aprilis_15ig","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92f73edf-b02c-4431-a93d-23bccc68863d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6793d5-b7ab-4046-a997-fdaad3c776fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Informatika_a_korrupcio_visszaszoritasara_DKpalyazat_aprilis_15ig","timestamp":"2018. március. 24. 17:32","title":"Informatika a korrupció visszaszorítására. DK-pályázat április 15-ig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aca2d24-7783-4c4e-acd4-ad592cc91807","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hárommillió forintot a gyermekszegénység elleni küzdelemre fordítják.","shortLead":"A hárommillió forintot a gyermekszegénység elleni küzdelemre fordítják.","id":"20180323_Emberi_jogi_dijat_kapott_Soros_Gyorgy__az_Igazgyongynek_ajanlotta_fel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9aca2d24-7783-4c4e-acd4-ad592cc91807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"decdcfcb-86e8-4433-b9af-4bc1efdfd284","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Emberi_jogi_dijat_kapott_Soros_Gyorgy__az_Igazgyongynek_ajanlotta_fel","timestamp":"2018. március. 23. 10:07","title":"Emberi jogi díjat kapott Soros György – az Igazgyöngynek ajánlotta fel a díjjal járó pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]