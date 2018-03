Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4e6f550-85c9-485c-b6c9-e6c5f7045424","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi fél év előzetes letartóztatás után most szabadlábon védekezhet.","shortLead":"A férfi fél év előzetes letartóztatás után most szabadlábon védekezhet.","id":"20180323_Negy_fiu_vadolja_zaklatassal_a_budapesti_fociakademia_tanarat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4e6f550-85c9-485c-b6c9-e6c5f7045424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59014ac6-0284-4df9-9cc8-61486e9414a4","keywords":null,"link":"/elet/20180323_Negy_fiu_vadolja_zaklatassal_a_budapesti_fociakademia_tanarat","timestamp":"2018. március. 23. 06:01","title":"Négy fiú vádolja zaklatással a budapesti fociakadémia tanárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f8253ef-6c7e-4244-ac56-7020e64f0388","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 13,4 kilométeres útszakasz 38 milliárd forintból, uniós és hazai források felhasználásával épült. ","shortLead":"A 13,4 kilométeres útszakasz 38 milliárd forintból, uniós és hazai források felhasználásával épült. ","id":"20180322_Uj_ut_nyilt_Hodmezovasarhelyen_csaknem_3_milliardba_fajt_kilometerenkent","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f8253ef-6c7e-4244-ac56-7020e64f0388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f067622b-4211-4de2-a595-952587cbe4ce","keywords":null,"link":"/kkv/20180322_Uj_ut_nyilt_Hodmezovasarhelyen_csaknem_3_milliardba_fajt_kilometerenkent","timestamp":"2018. március. 22. 11:33","title":"Új út nyílt Hódmezővásárhelyen, csaknem 3 milliárdba fájt kilométerenként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2b5550-f24a-4e9e-a56f-5aa9fd1f17a1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több ország is mentesül az amerikai importvámok alól, legalábbis egyelőre. Az EU is köztük van. ","shortLead":"Több ország is mentesül az amerikai importvámok alól, legalábbis egyelőre. Az EU is köztük van. ","id":"20180322_Trump_az_utolso_pillanatban_megkonyorult_Europan_es_hat_masik_orszagon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e2b5550-f24a-4e9e-a56f-5aa9fd1f17a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35957a61-ee42-4e5d-9cf2-8572abdf12de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180322_Trump_az_utolso_pillanatban_megkonyorult_Europan_es_hat_masik_orszagon","timestamp":"2018. március. 22. 19:04","title":"Trump az utolsó pillanatban megkönyörült Európán és hat másik országon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Zoom.hu információi a fővárosi kormányhivatal több munkatársa is különös találkozón vett részt a napokban, a téma pedig az volt, hogyan nyomnák meg a Fidesz kampányát még a választások előtt.","shortLead":"A Zoom.hu információi a fővárosi kormányhivatal több munkatársa is különös találkozón vett részt a napokban, a téma...","id":"20180323_Allitolag_kormanyhivatalnokokat_mozgosit_a_Fidesz_a_kampanyhajraban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20fe0147-39bd-4ffd-b3d8-c61c8b2ad4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae5ef8c-a2c0-402d-8116-c735556fc8eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_Allitolag_kormanyhivatalnokokat_mozgosit_a_Fidesz_a_kampanyhajraban","timestamp":"2018. március. 23. 14:05","title":"Állítólag kormányhivatalnokokat mozgósít a Fidesz a kampányhajrában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszokat tartják felelősnek Szergej Szkripal és lánya megmérgezése miatt.","shortLead":"Az oroszokat tartják felelősnek Szergej Szkripal és lánya megmérgezése miatt.","id":"20180323_Kemenyen_odaszolt_Moszkvanak_az_EU","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75b4717-1062-4408-8025-05efff580c34","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Kemenyen_odaszolt_Moszkvanak_az_EU","timestamp":"2018. március. 23. 00:18","title":"Keményen odaszólt Moszkvának az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccfc06e-1889-47a2-8a35-0e39dec3d771","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A kazahok elleni debütál a magyar válogatott kispadján a belga szövetségi kapitány. ","shortLead":"A kazahok elleni debütál a magyar válogatott kispadján a belga szövetségi kapitány. ","id":"20180323_magyarorszag_kazahsztan_felkeszulesi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eccfc06e-1889-47a2-8a35-0e39dec3d771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5869cbe-2b51-4fb3-a5bd-836d22909d39","keywords":null,"link":"/sport/20180323_magyarorszag_kazahsztan_felkeszulesi","timestamp":"2018. március. 23. 19:02","title":"Leekens kapitány bemutatkozik: Magyarország-Kazahsztán 2-3 (ÉLŐ)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95770e1-0453-4dfb-8f4e-f8eaecccada4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum némi átragasztással segít \"az igazmondásban\".","shortLead":"A Momentum némi átragasztással segít \"az igazmondásban\".","id":"20180323_fideszes_plakatokat_javit_a_momentum","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f95770e1-0453-4dfb-8f4e-f8eaecccada4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e155f38c-ca65-44a9-abc5-178a806280cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_fideszes_plakatokat_javit_a_momentum","timestamp":"2018. március. 23. 19:43","title":"„Nekünk a vejem az első”: fideszes plakátokat „javít” a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6495c72f-bf68-4c4d-b14b-52c077d135ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legfrissebb felmérés szerint 2017-ben a vajas-sonkás szendvics átlagára 2,94 euró volt. Mármint a franciáknál, akik megtörnék a világban elterjedt, az életszínvonal összehasonlítására szolgáló amerikai index egyeduralmát.","shortLead":"A legfrissebb felmérés szerint 2017-ben a vajas-sonkás szendvics átlagára 2,94 euró volt. Mármint a franciáknál, akik...","id":"20180324_Kikukaznak_a_franciak_a_Big_Macindexet_de_mi_magyarok_ennek_aligha_orulhetunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6495c72f-bf68-4c4d-b14b-52c077d135ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501224d9-0175-45b1-84c8-27a34e671d5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Kikukaznak_a_franciak_a_Big_Macindexet_de_mi_magyarok_ennek_aligha_orulhetunk","timestamp":"2018. március. 24. 09:02","title":"Kikukáznák a franciák a Big Mac-indexet, de mi, magyarok ennek aligha örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]