[{"available":true,"c_guid":"52b1c592-4e62-4824-b2ee-4a9da50162e8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Mahathir Mohamad tette \"kistigrissé\" Malajziát, 2003-ban visszavonult, de most megdöntené valamikori pártfogoltja, Nadzsib Razak hatalmát. ","shortLead":"Mahathir Mohamad tette \"kistigrissé\" Malajziát, 2003-ban visszavonult, de most megdöntené valamikori pártfogoltja...","id":"201812_mahathir_mohamad_megtert_malaj_exkormanyfo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52b1c592-4e62-4824-b2ee-4a9da50162e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae8d46e-a94f-4e40-b514-855167963c05","keywords":null,"link":"/vilag/201812_mahathir_mohamad_megtert_malaj_exkormanyfo","timestamp":"2018. március. 24. 09:00","title":"92 évesen reaktiválta magát az egykor sorosozó maláj exkormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A hírek szerint kétéves szerződést kötött a Los Angeles Galaxy-val. ","shortLead":"A hírek szerint kétéves szerződést kötött a Los Angeles Galaxy-val. ","id":"20180322_Ennyi_volt_Ibrahimovic_a_Manchester_United","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc13dfae-70f8-406e-bbdc-4cb145a04db4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a693d4e-3cb5-458a-8279-49f6431c50dc","keywords":null,"link":"/sport/20180322_Ennyi_volt_Ibrahimovic_a_Manchester_United","timestamp":"2018. március. 22. 18:06","title":"Ennyi volt Ibrahimovicnak a Manchester United","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6de9642-d3ce-4f37-bbf6-186061771687","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerint hétfő hajnalban 3 óra és 3 óra 30 között vitték el egy cég telephelyéről az autódarut. Azóta állítólag Németország keleti részén, Erfurtban látták felbukkanni. ","shortLead":"A rendőrség szerint hétfő hajnalban 3 óra és 3 óra 30 között vitték el egy cég telephelyéről az autódarut. Azóta...","id":"20180322_egy_48_tonnas_autodarut_is_siman_el_lehet_lopni_stuttgartban_megtettek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6de9642-d3ce-4f37-bbf6-186061771687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"175ad615-b6ac-458d-b710-f90ac0ac4232","keywords":null,"link":"/cegauto/20180322_egy_48_tonnas_autodarut_is_siman_el_lehet_lopni_stuttgartban_megtettek","timestamp":"2018. március. 22. 19:07","title":"Egy 48 tonnás autódarut is simán el lehet lopni, Stuttgartban megtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ccfec6-3629-4c12-8e1a-d652eb02ab03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A piliscsabai gyerekek még külön az óvodaátadóra költött verset is szavaltak az államtitkáréknak.","shortLead":"A piliscsabai gyerekek még külön az óvodaátadóra költött verset is szavaltak az államtitkáréknak.","id":"20180323_retvari_bence_sem_tudja_magat_tavol_tartani_az_ovodasoktol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82ccfec6-3629-4c12-8e1a-d652eb02ab03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37218c76-361c-438f-81b5-cc23653b928d","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_retvari_bence_sem_tudja_magat_tavol_tartani_az_ovodasoktol","timestamp":"2018. március. 23. 17:41","title":"Rétvári Bence sem tudja magát távol tartani az óvodásoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfae770e-7fcd-4af7-b0af-51050d89e1f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Orbán Viktornak azt nyilatkozta, hogy március 10-én Gödöllőn járt, és megtekintette azt a szántóföldet, ahol az uszodát szeretnék megépíteni. A helyieknek szórt fideszes kampányanyagon viszont az elért eredmények között szerepel az uszoda.","shortLead":"Orbán Viktornak azt nyilatkozta, hogy március 10-én Gödöllőn járt, és megtekintette azt a szántóföldet, ahol az uszodát...","id":"20180323_Itt_a_Fidesz_szerint_egy_uszoda_all_Micsoda_hogy_nem_latja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfae770e-7fcd-4af7-b0af-51050d89e1f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0206c4-1f4e-4ebf-9d98-3c9c2160184c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180323_Itt_a_Fidesz_szerint_egy_uszoda_all_Micsoda_hogy_nem_latja","timestamp":"2018. március. 23. 12:59","title":"Itt a Fidesz szerint egy uszoda áll. Micsoda, hogy nem látja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A londoni felsőbíróság csütörtökön ismertetett végzéséből derült ki, hogy az egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya stabil állapotban van ugyan, de sérülhettek mentális képességeik. Ennek mértékéről azonban nem tudni semmit, mint ahogy arról sem, fel fognak-e épülni.","shortLead":"A londoni felsőbíróság csütörtökön ismertetett végzéséből derült ki, hogy az egykori orosz-brit kettős ügynök és lánya...","id":"20180322_mentalis_serulest_szenvedhetett_az_idegmeregtol_szkripal_es_a_lanya","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=841d9ce3-4878-4419-8335-15bcb0fbe237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bccac1a-4070-49ae-9f55-4a1dde276d4a","keywords":null,"link":"/vilag/20180322_mentalis_serulest_szenvedhetett_az_idegmeregtol_szkripal_es_a_lanya","timestamp":"2018. március. 22. 19:50","title":"Mentális sérülést szenvedhetett az idegméregtől Szkripal és a lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"042c0737-e9cd-4753-b861-3360aa7c5d39","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az egykori SZDSZ-es politikus szerint csak Kecskeméten négyezer ember munkáját veszélyezteti a „Soros-hálózat”","shortLead":"Az egykori SZDSZ-es politikus szerint csak Kecskeméten négyezer ember munkáját veszélyezteti a „Soros-hálózat”","id":"20180324_Halasz_Janos_ezuttal_a_Soros_altal_veszelyeztetett_Mercedesert_remeg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=042c0737-e9cd-4753-b861-3360aa7c5d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59836b5-d7cd-420e-bf90-eeb8b273cbf5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Halasz_Janos_ezuttal_a_Soros_altal_veszelyeztetett_Mercedesert_remeg","timestamp":"2018. március. 24. 13:55","title":"Halász János ezúttal a Soros által veszélyeztetett Mercedesért remeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok több mint fele egyáltalán nem mozog.","shortLead":"A magyarok több mint fele egyáltalán nem mozog.","id":"20180323_Hiaba_a_propaganda_a_magyarok_tobb_mint_fele_egyaltalan_nem_mozog","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1baa140-a799-4bb3-8734-c081ff45960d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f03435-a0e9-468d-8b9d-9d92e2f8b28a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Hiaba_a_propaganda_a_magyarok_tobb_mint_fele_egyaltalan_nem_mozog","timestamp":"2018. március. 23. 06:45","title":"Hiába a propaganda, egyre kevesebb magyar sportol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]