A színészként már befutott amerikai Meghan Markle valószínűleg nem azzal töltötte az üres óráit – ha egyáltalán voltak neki ilyenek –, hogy a fehér lovon érkező hercegről álmodozzon. Saját blogot indított The Tig néven (az elnevezés kedvenc vörös borára, a Tignanellóra utalt), amely nagyjából három éven át működött. Az oldalt 2017 áprilisában bezárták, valamennyi cikket és bejegyzést levettek az internetről, amit Markle akkor lényegében azzal indokolt, hogy kapcsolata Harry herceggel igen komolyra fordult. Az idén januárban pedig, két hónappal az eljegyzése után a közösségi médiában is törölte magát.

Pedig a The Tig igen népszerűvé kezdett válni. A színésznő szépségápolási, táplálkozási, öltözködési, gasztronómiai, utazási, valamint az élettel és a szeretettel kapcsolatos tanácsokat, tartalmakat közölt. Számos blogot saját maga írt, de kedvenc olvasmányaiból is örömmel osztott meg életvitelbeli okosságokat. Dietetikusoktól fitneszedzőkön át jógaoktatókig számos szakértőt is meghívott, hogy a honlapján osszák meg tapasztalataikat. Az idén januárban az Instagramon már 3 millió, a Facebookon 800 ezer, a Twitteren pedig 350 ezer követője volt.

A Technavio cég becslése szerint az internetes tartalommarketing közelít a 400 milliárd dolláros forgalomhoz, és ennek ötödét a wellness teszi ki, amely ráadásul az egyik leggyorsabban növekvő szegmens. Markle azonban a brit királyi családba történő beházasodása miatt felhagyott sikeres vállalkozásával, amelynek pénzügyi adatait homály fedi. Rajongói azonban szomorúak a The Tig megszüntetése és a mennyasszonynak a közösségi médiából való kivonulása miatt. Markle egyik brit rajongói oldalának alapítója ezt azzal magyarázta, hogy Meghan valóban pozitív üzeneteket közvetített, naponta erősítve a követői önbizalmát.