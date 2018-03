Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A megállapodás szerint Idlíb tartományba szállítanak át felkelőket és családtagjaikat.","shortLead":"A megállapodás szerint Idlíb tartományba szállítanak át felkelőket és családtagjaikat.","id":"20180323_szombat_reggel_allitolag_kimentenek_hetezer_embert_a_szetlott_kelet_gutabol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33408555-94cc-49d0-8c24-750a576f2f1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64961340-421d-466b-a846-60e283318ade","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_szombat_reggel_allitolag_kimentenek_hetezer_embert_a_szetlott_kelet_gutabol","timestamp":"2018. március. 23. 17:13","title":"Szombat reggel állítólag kimentenek hétezer embert a szétlőtt Kelet-Gútából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Százezrek tüntettek a fegyvertartásra vonatkozó szabályok szigorításáért Washingtonban és számos amerikai nagyvárosban szombaton. A megmozdulást a floridai ámokfutás túlélői szervezték.","shortLead":"Százezrek tüntettek a fegyvertartásra vonatkozó szabályok szigorításáért Washingtonban és számos amerikai nagyvárosban...","id":"20180324_Szazezrek_tuntettek_a_fegyvertartas_szigoritasaert_az_Egyesult_Allamokban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d512e44f-4d5f-4a10-937e-7450936cfcc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd05c17-25a6-4f8a-8b7b-54177ec6ac60","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Szazezrek_tuntettek_a_fegyvertartas_szigoritasaert_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2018. március. 24. 20:35","title":"Százezrek tüntettek a fegyvertartás szigorításáért az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194f9f81-4ae0-491a-af2e-1d04b98e4ba8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték pénteken a londoni metróban tavaly szeptemberben megkísérelt pokolgépes merénylet tettesét.","shortLead":"Életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték pénteken a londoni metróban tavaly szeptemberben megkísérelt pokolgépes...","id":"20180323_eletfogytiglant_kapott_a_londoni_metrorobbanto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=194f9f81-4ae0-491a-af2e-1d04b98e4ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08f1a845-83a5-46ce-8573-70d62fdeb29c","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_eletfogytiglant_kapott_a_londoni_metrorobbanto","timestamp":"2018. március. 23. 16:54","title":"Életfogytiglant kapott a londoni metrórobbantó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db7a4f7-0daf-4446-ae93-abfeea2dc261","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap terjedelmes cikket közöl a magyar kormány menekültellenes intézkedéseiről Európa szélsőjobboldala virágzik – kérdezzék csak Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét címmel.","shortLead":"A lap terjedelmes cikket közöl a magyar kormány menekültellenes intézkedéseiről Európa szélsőjobboldala virágzik –...","id":"20180323_orban_viktor_newsweek_cimlap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8db7a4f7-0daf-4446-ae93-abfeea2dc261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a126c3-8f3c-48a8-b78c-2cc0db17753b","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_orban_viktor_newsweek_cimlap","timestamp":"2018. március. 23. 19:47","title":"Mr. (Szélső)jobb: címlapra tette Orbánt a Newsweek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00c4f04e-a7ba-4b23-8366-aec6c9affb57","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"2018-ban negyedik alkalommal rendezik meg Johann Sebastian Bach születésnapja alkalmából a Bach Mindenkinek Fesztivált. Koncertek aluljárókban, tereken, templomokban, hangversenytermekben. Öt nap, amikor mindenhol Bach szól, mi elmentünk meghallgatni.","shortLead":"2018-ban negyedik alkalommal rendezik meg Johann Sebastian Bach születésnapja alkalmából a Bach Mindenkinek Fesztivált...","id":"20180324_Bach_fesztival_zene","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00c4f04e-a7ba-4b23-8366-aec6c9affb57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c97d15-bc76-4250-9c6c-2b2620b47409","keywords":null,"link":"/kultura/20180324_Bach_fesztival_zene","timestamp":"2018. március. 24. 13:24","title":"Unja, hogy a metróban is a politika ömlik az arcába? Hallgasson Bachot!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd8c62f-bc12-4906-a0c2-ea1049323634","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szakadár politikusokkal szembeni bírósági döntések ellen tiltakoztak

péntek éjjel Katalónia-szerte, miután a spanyol legfelsőbb bíróság ismét előzetes letartóztatásba helyezte Jordi Turull katalán elnökjelöltet négy katalán függetlenségi politikussal egyetemben, valamint újból európai elfogatóparancsot adott ki Carles Puigdemont leváltott katalán elnök és kormányának külföldön lévő négy tagja ellen.

","shortLead":"A szakadár politikusokkal szembeni bírósági döntések ellen tiltakoztak

péntek éjjel Katalónia-szerte, miután a spanyol...","id":"20180324_Ezrek_tuntettek_Kataloniaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dd8c62f-bc12-4906-a0c2-ea1049323634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2748ec-dc20-45ec-bfcb-0d434b2be201","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Ezrek_tuntettek_Kataloniaban","timestamp":"2018. március. 24. 13:10","title":"Ezrek tüntettek Katalóniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6495c72f-bf68-4c4d-b14b-52c077d135ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legfrissebb felmérés szerint 2017-ben a vajas-sonkás szendvics átlagára 2,94 euró volt. Mármint a franciáknál, akik megtörnék a világban elterjedt, az életszínvonal összehasonlítására szolgáló amerikai index egyeduralmát.","shortLead":"A legfrissebb felmérés szerint 2017-ben a vajas-sonkás szendvics átlagára 2,94 euró volt. Mármint a franciáknál, akik...","id":"20180324_Kikukaznak_a_franciak_a_Big_Macindexet_de_mi_magyarok_ennek_aligha_orulhetunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6495c72f-bf68-4c4d-b14b-52c077d135ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501224d9-0175-45b1-84c8-27a34e671d5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Kikukaznak_a_franciak_a_Big_Macindexet_de_mi_magyarok_ennek_aligha_orulhetunk","timestamp":"2018. március. 24. 09:02","title":"Kikukáznák a franciák a Big Mac-indexet, de mi, magyarok ennek aligha örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A péntek reggeli műsorban jelentették be, hogy április 9-ig szabira mennek. A tavaszi szünettel indokolták.\r

\r

","shortLead":"A péntek reggeli műsorban jelentették be, hogy április 9-ig szabira mennek. A tavaszi szünettel indokolták.\r

\r

","id":"20180323_Epp_a_valasztasokig_mennek_szabadsagra_Sebestyen_Balazsek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5c0f297-e87f-48eb-872b-db7b46e70b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1589eac1-374e-462d-aac1-7f72b7c58dbe","keywords":null,"link":"/kultura/20180323_Epp_a_valasztasokig_mennek_szabadsagra_Sebestyen_Balazsek","timestamp":"2018. március. 23. 13:45","title":"Épp a választásokig mennek szabadságra Sebestyén Balázsék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]