Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16492827-2f00-4a01-984c-08e6271a1da9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felvetés természetesen hipotetikus, de a Youtube-on rendszerint hasonló videókat posztoló Binkov's Battlegrounds csatornán most éppen ezzel játszottak el. Az eredményt nem áruljuk el, de kiderül. ","shortLead":"A felvetés természetesen hipotetikus, de a Youtube-on rendszerint hasonló videókat posztoló Binkov's Battlegrounds...","id":"20180323_Itt_az_itelet_ki_gyozne_ma_egy_osztrakmagyar_haboruban_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16492827-2f00-4a01-984c-08e6271a1da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1d82c5-3a22-4ef1-9164-049fb9df5c9e","keywords":null,"link":"/vilag/20180323_Itt_az_itelet_ki_gyozne_ma_egy_osztrakmagyar_haboruban_video","timestamp":"2018. március. 23. 20:45","title":"Itt az ítélet: ki győzne ma egy osztrák-magyar háborúban? (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc5ca3b-2782-4906-bdd7-d4708bdbc82d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint, aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is – tudósít az MTI Dunakesziről.","shortLead":"A külügyminiszter szerint, aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is – tudósít...","id":"20180324_Szijjarto_ismet_terrorizmussal_riogat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc5ca3b-2782-4906-bdd7-d4708bdbc82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6561ad8c-87e0-43b3-968f-cc9c8e2b8be3","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Szijjarto_ismet_terrorizmussal_riogat","timestamp":"2018. március. 24. 12:10","title":"Szijjártó ismét terrorizmussal riogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7700af77-93c4-422d-89ca-f5c80a30587c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180325_Tamad_a_belviz","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7700af77-93c4-422d-89ca-f5c80a30587c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581b23e2-0e44-44c0-90e3-d0afdee43c72","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Tamad_a_belviz","timestamp":"2018. március. 25. 12:40","title":"A Körösöknél már tíz szakaszon küzdenek a belvíz ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8d8d63-a6bb-44eb-b151-5f407efc38dc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Ford ikonikus sportkocsijának legújabb kiadása nem egy agysebész pontosságú Porsche, hanem sokkal inkább egy nehézsúlyú bokszoló. Nagyon erős, brutális a hangja, 10 fokozatú a váltója és még egy PlayStationt is beleépítettek.","shortLead":"A Ford ikonikus sportkocsijának legújabb kiadása nem egy agysebész pontosságú Porsche, hanem sokkal inkább...","id":"20180324_2018_ford_mustang_kiprobaltuk_menetproba_teszt_sportauto_sportkocsi_kupe_kabrio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb8d8d63-a6bb-44eb-b151-5f407efc38dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83711b16-1118-405e-9321-bb9097f0c3fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20180324_2018_ford_mustang_kiprobaltuk_menetproba_teszt_sportauto_sportkocsi_kupe_kabrio","timestamp":"2018. március. 24. 12:30","title":"Nem szike, bokszkesztyű: nagyot üt a 2018-as Ford Mustang, kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95616ac4-39ad-40f4-a493-3fc1cec6e704","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az óraátállítás 1980-as bevezetése óta egyszer sem voltunk még olyan közel a nyári időszámítás eltörléséhez, mint most. De egyáltalán nem biztos, hogy jól járnánk, ha soha többet nem kéne átállítanunk az óráinkat.","shortLead":"Az óraátállítás 1980-as bevezetése óta egyszer sem voltunk még olyan közel a nyári időszámítás eltörléséhez, mint most...","id":"20180324_Eltorolhetik_az_oraatallitast_de_Magyarorszag_veszitene_vele","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95616ac4-39ad-40f4-a493-3fc1cec6e704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f67333-4cf9-4c54-b22f-151be4d7d260","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Eltorolhetik_az_oraatallitast_de_Magyarorszag_veszitene_vele","timestamp":"2018. március. 24. 10:00","title":"Eltörölhetik az óraátállítást, de Magyarország veszítene ezzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d446c0ca-fa9f-4e28-80b4-0a8e8621c32a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit kormánynak elege van a légitársaságok extra díjaiból, és ezért új irányelveket tervez például a névváltoztatásért vagy a beszállókártya újbóli kiadásáért felszámolt díjakról.","shortLead":"A brit kormánynak elege van a légitársaságok extra díjaiból, és ezért új irányelveket tervez például...","id":"20180324_London_gorcso_ala_veszi_a_legitarsasagok_mellekes_beveteleit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d446c0ca-fa9f-4e28-80b4-0a8e8621c32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25524ad-fc3f-4bbd-8f31-5b8bd2c9a6b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_London_gorcso_ala_veszi_a_legitarsasagok_mellekes_beveteleit","timestamp":"2018. március. 24. 17:12","title":"London górcső alá veszi a légitársaságok mellékes bevételeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c15d1b5f-9b76-44dc-bc0d-41ab74655de6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint ezer, jellemzően kormánypárti híroldalakon megjelent cikket elemzett a CRB (Corruption Research Center Budapest), vagyis a budapesti korrupciókutató központ, és súlyos megállapításokra jutottak: a Fidesz-közeli szájtok által közölt hírek bizonyítottan orosz minta alapján születnek. A hazai közösségi felületeteken közben soha nem látott kormányoldali letámadás kezdődött, amely immár nem csak írásos anyagokban testesül meg: az új fegyver a gyakran hamis állításokat felvonultató YouTube-videók.","shortLead":"Több mint ezer, jellemzően kormánypárti híroldalakon megjelent cikket elemzett a CRB (Corruption Research Center...","id":"20180324_korrupciokutato_propaganda_magyar_kormanysajto_orosz_technika_magyar_idok_888","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c15d1b5f-9b76-44dc-bc0d-41ab74655de6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22a30c2-7fb5-42bc-a69c-cd786fa5912b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180324_korrupciokutato_propaganda_magyar_kormanysajto_orosz_technika_magyar_idok_888","timestamp":"2018. március. 24. 08:03","title":"Korrupciókutatók: A magyar kormánysajtó orosz technikával teríti a propagandát az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676dfa5b-1c60-441e-a3fc-e679ecae0ecd","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Többpárti vitára készültek az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban (AKG) az EU-ról, de a több hónapos szervezés ellenére pénteken a jobboldali meghívottak, azaz Morvai Krisztina és Deutsch Tamás lemondták a részvételt. Így maradt a három baloldali EP-képviselő. Így is volt azért gondjuk elég - politizálni például nem volt szabad, mert azt egy nevelési intézményben tilos.\r

\r

","shortLead":"Többpárti vitára készültek az Alternatív Közgazdasági Gimnáziumban (AKG) az EU-ról, de a több hónapos szervezés...","id":"20180324_ep_kepviselok_akg_vita","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=676dfa5b-1c60-441e-a3fc-e679ecae0ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948b3738-2442-4982-82c7-0dc9443b69cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_ep_kepviselok_akg_vita","timestamp":"2018. március. 24. 07:40","title":"Egy gimnáziumba hívták vitázni a politikusokat, sok jó nem sült ki belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]