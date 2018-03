Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c255b0db-aa32-49ed-8afe-ed6bf096e0ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Panasszal keresték meg az adatvédelmi biztost amiatt, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester diktafonra veszi a beszélgetéseket. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálatot indít.","shortLead":"Panasszal keresték meg az adatvédelmi biztost amiatt, hogy a hódmezővásárhelyi polgármester diktafonra veszi...","id":"20180324_Vizsgalat_indul_Marki_Zay_Peter_ellen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c255b0db-aa32-49ed-8afe-ed6bf096e0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da587781-1456-4d30-ba6e-98b6a2bcf183","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Vizsgalat_indul_Marki_Zay_Peter_ellen","timestamp":"2018. március. 24. 19:07","title":"Vizsgálat indul Márki-Zay Péter ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe230f1-db46-4e07-8056-d4539a5d2f02","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legnagyobb vesztes Mark Zuckerberg volt, akinek a magánvagyona 10,3 milliárd dollárral esett vissza egy hét leforgása alatt, miután botrányba keveredett cégével, a Facebookkal.","shortLead":"A legnagyobb vesztes Mark Zuckerberg volt, akinek a magánvagyona 10,3 milliárd dollárral esett vissza egy hét leforgása...","id":"20180324_Ezt_a_hetet_biztosan_szivesen_kitorolnek_a_csucsgazdagok_a_naptarbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ebe230f1-db46-4e07-8056-d4539a5d2f02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90cc72d3-7fd1-40bf-b33b-68a034bef9ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Ezt_a_hetet_biztosan_szivesen_kitorolnek_a_csucsgazdagok_a_naptarbol","timestamp":"2018. március. 24. 19:01","title":"Ezt a hetet biztosan szívesen kitörölnék a csúcsgazdagok a naptárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb616f9a-8442-4215-80be-7fd33cff6989","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Laura Huhtasaari mindenben más állásponton van, mint a finn politikai fősodort képviselő pártok. Nem akar migránsokat, elvenné a homoszexuális párok jogát a házassághoz, ellenzi, hogy a melegek gyermekeket fogadjanak örökbe és megszüntetné a svéd nyelv kötelező oktatását a finn iskolákban, miközben az 5,5 millió finn állampolgár közül 300 ezernek a svéd az anyanyelve.","shortLead":"Laura Huhtasaari mindenben más állásponton van, mint a finn politikai fősodort képviselő pártok. Nem akar migránsokat...","id":"201807_laura_huhtasaari_afinn_marine_le_pen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb616f9a-8442-4215-80be-7fd33cff6989&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e679549-1566-4b28-9a92-1639b8ceeac4","keywords":null,"link":"/vilag/201807_laura_huhtasaari_afinn_marine_le_pen","timestamp":"2018. március. 24. 11:00","title":"Hibátlanul felmondja a szélsőjobb szlogenjeit a finn Marine Le Pen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521c7969-b281-4a26-8f72-50b341b0eeb8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A CDU új főtitkárát, Annegret Kramp-Karrenbauert már Mini-Merkelként emlegetik, mások szerint olyan, mint egy kedves kolléganő a könyvelésből, farsangi mulatságokon pedig bebizonyította, előadóművésznek sem utolsó. ","shortLead":"A CDU új főtitkárát, Annegret Kramp-Karrenbauert már Mini-Merkelként emlegetik, mások szerint olyan, mint egy kedves...","id":"201809_annegret_krampkarrenbauer_merkel_kiszemelt_utodja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=521c7969-b281-4a26-8f72-50b341b0eeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15b0eb7-d371-4482-820f-bd4ce8cd2c5a","keywords":null,"link":"/vilag/201809_annegret_krampkarrenbauer_merkel_kiszemelt_utodja","timestamp":"2018. március. 24. 14:30","title":"Mostantól nem adja elő takarítónős magánszámát Merkel kiszemelt utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95616ac4-39ad-40f4-a493-3fc1cec6e704","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az óraátállítás 1980-as bevezetése óta egyszer sem voltunk még olyan közel a nyári időszámítás eltörléséhez, mint most. De egyáltalán nem biztos, hogy jól járnánk, ha soha többet nem kéne átállítanunk az óráinkat.","shortLead":"Az óraátállítás 1980-as bevezetése óta egyszer sem voltunk még olyan közel a nyári időszámítás eltörléséhez, mint most...","id":"20180324_Eltorolhetik_az_oraatallitast_de_Magyarorszag_veszitene_vele","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95616ac4-39ad-40f4-a493-3fc1cec6e704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f67333-4cf9-4c54-b22f-151be4d7d260","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Eltorolhetik_az_oraatallitast_de_Magyarorszag_veszitene_vele","timestamp":"2018. március. 24. 10:00","title":"Eltörölhetik az óraátállítást, de Magyarország veszítene ezzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74e3e9c8-ca87-48b5-a1a4-3d0ad687d7db","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"201812_giant_hungary_vedett_szavak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74e3e9c8-ca87-48b5-a1a4-3d0ad687d7db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0750bbf-9a55-4a8b-b6bf-891ff7e7da17","keywords":null,"link":"/gazdasag/201812_giant_hungary_vedett_szavak","timestamp":"2018. március. 25. 11:30","title":"A NER-barát ukrán üzletember most szó szerint sütögeti a pecsenyéjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6495c72f-bf68-4c4d-b14b-52c077d135ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legfrissebb felmérés szerint 2017-ben a vajas-sonkás szendvics átlagára 2,94 euró volt. Mármint a franciáknál, akik megtörnék a világban elterjedt, az életszínvonal összehasonlítására szolgáló amerikai index egyeduralmát.","shortLead":"A legfrissebb felmérés szerint 2017-ben a vajas-sonkás szendvics átlagára 2,94 euró volt. Mármint a franciáknál, akik...","id":"20180324_Kikukaznak_a_franciak_a_Big_Macindexet_de_mi_magyarok_ennek_aligha_orulhetunk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6495c72f-bf68-4c4d-b14b-52c077d135ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"501224d9-0175-45b1-84c8-27a34e671d5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Kikukaznak_a_franciak_a_Big_Macindexet_de_mi_magyarok_ennek_aligha_orulhetunk","timestamp":"2018. március. 24. 09:02","title":"Kikukáznák a franciák a Big Mac-indexet, de mi, magyarok ennek aligha örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000a5110-edd4-4466-ba01-cdc5d429b20c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az esten nem lehetett forgatni, most maga a színész-rendező töltött fel egy részletet a hivatalos csatornájára. ","shortLead":"Az esten nem lehetett forgatni, most maga a színész-rendező töltött fel egy részletet a hivatalos csatornájára. ","id":"20180325_Felkerult_a_tegnapi_Alfoldibeszelgetes_egy_reszlete_a_YouTubera","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=000a5110-edd4-4466-ba01-cdc5d429b20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a494cf4-aaa3-4300-aa33-6e010b682019","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Felkerult_a_tegnapi_Alfoldibeszelgetes_egy_reszlete_a_YouTubera","timestamp":"2018. március. 25. 16:30","title":"Felkerült a tegnapi Alföldi-beszélgetés egy részlete a YouTube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]