[{"available":true,"c_guid":"27b9e197-b5be-42ad-9857-eeffd9721323","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Légicsapást hajtott végre a dél-líbiai Ubari városának közelében az amerikai légierő szombaton, a támadásban két terrorista életét vesztette - közölte az Egyesült Államok hadseregének afrikai parancsnoksága.","shortLead":"Légicsapást hajtott végre a dél-líbiai Ubari városának közelében az amerikai légierő szombaton, a támadásban két...","id":"20180324_Amerikai_legicsapas_Libiaban_terroristak_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27b9e197-b5be-42ad-9857-eeffd9721323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d7a11f-fcb5-41f7-874a-111dfea1bcc5","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Amerikai_legicsapas_Libiaban_terroristak_ellen","timestamp":"2018. március. 24. 21:47","title":"Amerikai légicsapás Líbiában terroristák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff58a560-1d90-4913-bac0-b8e31cc6385e","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Az illiberális rendszer megváltoztatásában, az oligarchák uralmának megtörésében teljesen egyetértenek az ellenzéki pártok. Az új világról vallott elképzeléseik skálája azonban meglehetősen széles, a feltétel nélküli alapjövedelemtől a multik és a bankok erős sanyargatásáig.","shortLead":"Az illiberális rendszer megváltoztatásában, az oligarchák uralmának megtörésében teljesen egyetértenek az ellenzéki...","id":"201811__valasztasi_igeretek__szocialis_fordulat__utelagazasok__szuroproba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff58a560-1d90-4913-bac0-b8e31cc6385e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add18b2d-3589-4d06-b979-7e018b58cff8","keywords":null,"link":"/gazdasag/201811__valasztasi_igeretek__szocialis_fordulat__utelagazasok__szuroproba","timestamp":"2018. március. 23. 13:02","title":"Tudja, mit kapna a mai ellenzéktől, ha az kormányra kerülne? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66375514-62e4-4f1b-9610-ea226b169360","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Inkább másokra mutogatnak.","shortLead":"Inkább másokra mutogatnak.","id":"20180323_Cafolja_a_kormany_hogy_Orban_megprobalta_megvedeni_Putyint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66375514-62e4-4f1b-9610-ea226b169360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb1a0bd-414d-4848-86e5-0c362cbe6eb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180323_Cafolja_a_kormany_hogy_Orban_megprobalta_megvedeni_Putyint","timestamp":"2018. március. 23. 14:46","title":"Tagadja a kormány, hogy Orbán megpróbálta megvédeni Putyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e19671-aec2-4946-b116-22ce6479c404","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Befolyással üzérkedés miatt indult büntetőügyben is felfüggesztette Szepessy Zsolt (Összefogás Párt) képviselőjelölt mentelmi jogát a Nemzeti Választási Bizottság. ","shortLead":"Befolyással üzérkedés miatt indult büntetőügyben is felfüggesztette Szepessy Zsolt (Összefogás Párt) képviselőjelölt...","id":"20180323_ujabb_ugyben_fuggesztettek_fel_szepessy_zsolt_mentelmi_jogat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8e19671-aec2-4946-b116-22ce6479c404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea1b9cb-0f0e-4ba1-8f18-c73974bc09b3","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_ujabb_ugyben_fuggesztettek_fel_szepessy_zsolt_mentelmi_jogat","timestamp":"2018. március. 23. 16:12","title":"Újabb ügyben függesztették fel Szepessy Zsolt mentelmi jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"521c7969-b281-4a26-8f72-50b341b0eeb8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A CDU új főtitkárát, Annegret Kramp-Karrenbauert már Mini-Merkelként emlegetik, mások szerint olyan, mint egy kedves kolléganő a könyvelésből, farsangi mulatságokon pedig bebizonyította, előadóművésznek sem utolsó. ","shortLead":"A CDU új főtitkárát, Annegret Kramp-Karrenbauert már Mini-Merkelként emlegetik, mások szerint olyan, mint egy kedves...","id":"201809_annegret_krampkarrenbauer_merkel_kiszemelt_utodja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=521c7969-b281-4a26-8f72-50b341b0eeb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15b0eb7-d371-4482-820f-bd4ce8cd2c5a","keywords":null,"link":"/vilag/201809_annegret_krampkarrenbauer_merkel_kiszemelt_utodja","timestamp":"2018. március. 24. 14:30","title":"Mostantól nem adja elő takarítónős magánszámát Merkel kiszemelt utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e41383a-9006-4abf-8363-aceed8fd541d","c_author":"Daczi Dóra","category":"enesacegem","description":"Rácz Judit, a legnagyobb magyar online kozmetikai közösség megalapítója és a cosmed mozgalom hazai úttörője a világ legkelendőbb krémjeiről, csodatevő vegyületekről és arról, hogyan lesz egy informatikusból beauty geek.","shortLead":"Rácz Judit, a legnagyobb magyar online kozmetikai közösség megalapítója és a cosmed mozgalom hazai úttörője a világ...","id":"20180324_Elkepeszto_indulatokat_kavartam__igy_edukal_a_hazai_cosmedmozgalom_uttoroje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e41383a-9006-4abf-8363-aceed8fd541d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3fd871-f84d-4b7b-aaf0-e7f4839f850d","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180324_Elkepeszto_indulatokat_kavartam__igy_edukal_a_hazai_cosmedmozgalom_uttoroje","timestamp":"2018. március. 24. 17:30","title":"\"Elképesztő indulatokat kavartam\" – egy krémmániás nő a bőrápolás titkairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1d05d8-7020-4e81-b0af-37c94c3020a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hihetetlen műszaki eljárással oldja meg a Silversea hajótársaság egyik óceánjárójának, a Silver Spiritnek a megnagyobbítását. Középen beékel egy előre megépített 15 méteres darabot.","shortLead":"Hihetetlen műszaki eljárással oldja meg a Silversea hajótársaság egyik óceánjárójának, a Silver Spiritnek...","id":"20180324_Hogyan_bovitsunk_luxushajot_Vagjuk_kette_es_toldjuk_meg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab1d05d8-7020-4e81-b0af-37c94c3020a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4cf29d-9109-46a9-96fd-4371582d7ed9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Hogyan_bovitsunk_luxushajot_Vagjuk_kette_es_toldjuk_meg","timestamp":"2018. március. 24. 18:00","title":"Hogyan bővítsünk luxushajót? Vágjuk ketté, és toldjuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84149841-5575-461e-a016-ae60f1bde31a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"32 esztendő nagy idő, ezen az orosz autón azonban nem igazán látszik meg a háromnál is több évtized.","shortLead":"32 esztendő nagy idő, ezen az orosz autón azonban nem igazán látszik meg a háromnál is több évtized.","id":"20180325_igazi_lada_illattal_25_millio_forint_ez_az_alig_hasznalt_kereklampas_zsiguli","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=84149841-5575-461e-a016-ae60f1bde31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27239e1d-ca13-4ecc-a17b-93f7fdd8d14b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_igazi_lada_illattal_25_millio_forint_ez_az_alig_hasznalt_kereklampas_zsiguli","timestamp":"2018. március. 25. 06:21","title":"Igazi Lada illattal: 2,5 millió forint ez az alig használt kereklámpás Zsiguli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]