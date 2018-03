Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"897468af-ff1b-41f5-8ab7-4f5366137d33","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Nem tudott részt venni Ed Sheeran egyetlen új-zélandi koncertjén sem Jacinda Ardern, a szigetország miniszterelnöke, ezért sütizésre és teára hívta a brit énekest.","shortLead":"Nem tudott részt venni Ed Sheeran egyetlen új-zélandi koncertjén sem Jacinda Ardern, a szigetország miniszterelnöke...","id":"20180325_Sutit_sutott_az_ujzelandi_kormanyfo_Ed_Sheerannek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=897468af-ff1b-41f5-8ab7-4f5366137d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de229c3e-8ed8-4211-bafb-c61d246107e1","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Sutit_sutott_az_ujzelandi_kormanyfo_Ed_Sheerannek","timestamp":"2018. március. 25. 17:13","title":"Sütit sütött az új-zélandi kormányfő Ed Sheerannek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb8e8da9-44c8-4c52-b9ba-5c63c2ece6a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És még egy árulkodó megjegyzés is elhangzott.","shortLead":"És még egy árulkodó megjegyzés is elhangzott.","id":"20180324_Mar_a_babaholmik_kozott_valogat_Meghan_Markle_es_Harry_herceg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb8e8da9-44c8-4c52-b9ba-5c63c2ece6a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b6f85ec-c1ee-4bb4-8999-95ce2c959162","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Mar_a_babaholmik_kozott_valogat_Meghan_Markle_es_Harry_herceg","timestamp":"2018. március. 24. 09:21","title":"Már a babaholmik között válogat Meghan Markle és Harry herceg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyre melegebb lesz a jövő héten, igazán jó időben azonban még nem érdemes reménykedni.","shortLead":"Egyre melegebb lesz a jövő héten, igazán jó időben azonban még nem érdemes reménykedni.","id":"20180325_Lassan_bekoszont_a_tavasz_Nagyon_lassan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab16eb6-3c92-4f5c-939e-c1749ef585e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180325_Lassan_bekoszont_a_tavasz_Nagyon_lassan","timestamp":"2018. március. 25. 15:51","title":"Lassan beköszönt a tavasz. Nagyon lassan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8187163-82f1-4b7d-b90c-c205a253aefb","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nem csitul az orosz propaganda, a Kreml üzeneteit egymást kiegészítő csatornákon küldözgetik a fősodorban lévő médiumok, illetve a közösségi oldalakon aktív trollgyárak. A fő célpont most ismét Ukrajna, de az USA, Közép-Európa és az EU is kiemelt figyelmet kap.","shortLead":"Nem csitul az orosz propaganda, a Kreml üzeneteit egymást kiegészítő csatornákon küldözgetik a fősodorban lévő...","id":"201809__orosz_trollgyarak__kozponti_megrendeles__jo_fizetes__ismetles_es_tudas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8187163-82f1-4b7d-b90c-c205a253aefb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3249c92-c6b0-4189-a70f-4636edde36e4","keywords":null,"link":"/vilag/201809__orosz_trollgyarak__kozponti_megrendeles__jo_fizetes__ismetles_es_tudas","timestamp":"2018. március. 25. 14:00","title":"Jó, ha tudja, hogy az orosz trollgyárakból a magyar választásra is lőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50defe3d-b46f-4944-8afc-60e37b022fbd","c_author":"RTL Hírek","category":"gazdasag","description":"Duplán kaphatják meg a rezsicsökkentést azok a családok, amelyek földgázt és távhőt is használnak. Az RTL Klub Híradójának több néző is jelezte, hogy mindkét szolgáltatótól értesítést kaptak arról, hogy 12 ezer forintot fognak jóváírni a számláin. A Fejlesztési Minisztérium a híradósok érdeklődésére annyit közölt, a téli rezsicsökkentés minden gázfogyasztónak és a távfűtéses háztartásoknak jár. ","shortLead":"Duplán kaphatják meg a rezsicsökkentést azok a családok, amelyek földgázt és távhőt is használnak. Az RTL Klub...","id":"20180325_Van_akinek_duplan_jar_a_12_ezer_forintos_rezsicsokkentes","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50defe3d-b46f-4944-8afc-60e37b022fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c45232-92eb-4109-af57-95e089114759","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Van_akinek_duplan_jar_a_12_ezer_forintos_rezsicsokkentes","timestamp":"2018. március. 25. 19:18","title":"Van, akinek duplán jár a 12 ezer forintos rezsicsökkentés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6477768-373b-4432-8cbb-6074a207b6c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Debütáltak a grid kidek a Forma–1-ben.","shortLead":"Debütáltak a grid kidek a Forma–1-ben.","id":"20180325_Ennyi_cukisag_talan_karpotol_a_felmeztelen_nok_hianyaert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6477768-373b-4432-8cbb-6074a207b6c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ee0512-b83e-4d4c-9bc3-809fc339d5ea","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Ennyi_cukisag_talan_karpotol_a_felmeztelen_nok_hianyaert","timestamp":"2018. március. 25. 07:30","title":"Ennyi cukiság talán kárpótol a félmeztelen nők hiányáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78535563-2dbf-4707-bd4e-5a24de53e794","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy álruhás formatervező, a gyermekét elveszítő írónő és egy téves telefonhívás nyomán az ősellenségben barátra lelő zsidó asszony is fontos szerepet játszott az empátia történetében. ","shortLead":"Egy álruhás formatervező, a gyermekét elveszítő írónő és egy téves telefonhívás nyomán az ősellenségben barátra lelő...","id":"20180325_Empatia_csakis_vele_johet_el_a_tarsadalmi_valtozas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78535563-2dbf-4707-bd4e-5a24de53e794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a942d1a-8fe6-4a6c-86f6-de457ebdffab","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180325_Empatia_csakis_vele_johet_el_a_tarsadalmi_valtozas","timestamp":"2018. március. 25. 20:15","title":"Empátia: csakis vele jöhet el a társadalmi változás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5e3459-f3c0-4067-8d25-7d155c6158fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Legalábbis a 19-essel és a 49-essel.","shortLead":"Legalábbis a 19-essel és a 49-essel.","id":"20180325_Vigyazzunk_a_9es_vegu_villamosokkal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a5e3459-f3c0-4067-8d25-7d155c6158fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dd175c-25a6-4d6f-89d2-54de0d081074","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Vigyazzunk_a_9es_vegu_villamosokkal","timestamp":"2018. március. 25. 10:42","title":"Vigyázzunk a 9-es végű villamosokkal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]