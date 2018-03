Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3adc69a7-2285-489e-89c3-73ca9985cfdf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Metróért Egyesület szerint megszüntették, illetve megszüntetik a konnektorokat a 3-as metró felújított szerelvényein. \r

","shortLead":"A Metróért Egyesület szerint megszüntették, illetve megszüntetik a konnektorokat a 3-as metró felújított szerelvényein...","id":"20180323_ha_a_felujitott_metroban_akart_telefont_tolteni_mar_el_is_felejtheti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3adc69a7-2285-489e-89c3-73ca9985cfdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c897df5-eef9-44a2-9cbf-99342e9afd8e","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_ha_a_felujitott_metroban_akart_telefont_tolteni_mar_el_is_felejtheti","timestamp":"2018. március. 23. 15:35","title":"Ha a felújított metróban akart telefont tölteni, már el is felejtheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A mentők nagyon sokáig küzdöttek azért, hogy a nő egyáltalán szállítható állapotban legyen.","shortLead":"A mentők nagyon sokáig küzdöttek azért, hogy a nő egyáltalán szállítható állapotban legyen.","id":"20180324_Elethalal_kozott_van_a_ferihegyi_panikban_a_csuszdarol_kiesett_no","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40cce392-4fec-4b2a-bb16-9805dc6fdaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e740fc-c240-4653-874f-e95fcd22078d","keywords":null,"link":"/elet/20180324_Elethalal_kozott_van_a_ferihegyi_panikban_a_csuszdarol_kiesett_no","timestamp":"2018. március. 24. 12:32","title":"Élet-halál között van a ferihegyi pánikban megsérült nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d2f3950-110b-4cbf-a880-6c54483c91ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édesanyja állítása szerint lánya azután kapott tüdőembóliát, hogy a gyógyszertárban a felírt helyett egy azonos hatóanyagú, de másik készítményt kapott. ","shortLead":"Édesanyja állítása szerint lánya azután kapott tüdőembóliát, hogy a gyógyszertárban a felírt helyett egy azonos...","id":"20180323_fogamzasgatlotol_halhatott_meg_egy_18_eves_lany","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d2f3950-110b-4cbf-a880-6c54483c91ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b26eae-5b4d-441a-adfb-e2b0745abada","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_fogamzasgatlotol_halhatott_meg_egy_18_eves_lany","timestamp":"2018. március. 23. 21:40","title":"Fogamzásgátlótól halhatott meg egy 18 éves lány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"051b2575-d612-4240-bbbf-c19ac941a914","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez első példányokat már át is adták a honvédségnek. A buszok több funkciósak, mert kórházi, labor, illetve csapatszállítási feladatokat is el tudnak látni. ","shortLead":"Ez első példányokat már át is adták a honvédségnek. A buszok több funkciósak, mert kórházi, labor, illetve...","id":"20180324_ikarus_honvedseg_currus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=051b2575-d612-4240-bbbf-c19ac941a914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58280f2c-66d6-4aed-9a0b-b5b597d148b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180324_ikarus_honvedseg_currus","timestamp":"2018. március. 24. 14:46","title":"Speciális buszokat gyárt a katonaságnak az Ikarus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b9423e0-2b73-4395-8597-7f9e07495557","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már csak az előzmények miatt sem lett politikamentes Alföldi Róbert zalaszentgróti fellépése.","shortLead":"Már csak az előzmények miatt sem lett politikamentes Alföldi Róbert zalaszentgróti fellépése.","id":"20180325_Alfoldi_Robert_melyen_megveti_a_TV2hoz_leigazolt_Stohl_Andrast_de_nem_szereti_kevesbe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b9423e0-2b73-4395-8597-7f9e07495557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01cced63-205f-4558-b86d-1c251d9a9788","keywords":null,"link":"/kultura/20180325_Alfoldi_Robert_melyen_megveti_a_TV2hoz_leigazolt_Stohl_Andrast_de_nem_szereti_kevesbe","timestamp":"2018. március. 25. 07:48","title":"Alföldi Róbert mélyen megveti a TV2-höz leigazoló Stohl Andrást, de nem szereti kevésbé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06df4da-dcc3-4e14-9676-e1b501952083","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több sebből is vérzik a magyar válogatott – derül ki Böde Dániel, a Kazahsztán ellen elvesztett meccs csereként beállt játékosának nyilatkozatából.","shortLead":"Több sebből is vérzik a magyar válogatott – derül ki Böde Dániel, a Kazahsztán ellen elvesztett meccs csereként beállt...","id":"20180324_Nem_csak_a_foci_nem_megy_az_angol_sem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f06df4da-dcc3-4e14-9676-e1b501952083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94385f57-eb42-424a-91b8-a1abe0315c48","keywords":null,"link":"/sport/20180324_Nem_csak_a_foci_nem_megy_az_angol_sem","timestamp":"2018. március. 24. 15:23","title":"Nem csak a foci nem megy, az angol sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Személygépkocsi gázolt gyalogost.","shortLead":"Személygépkocsi gázolt gyalogost.","id":"20180324_halalos_baleset_gazolas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920e93d8-101d-4337-b91e-b249f2bb4d26","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180324_halalos_baleset_gazolas","timestamp":"2018. március. 24. 23:51","title":"Halálos baleset történt Gemzsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce38c3e3-22a6-4601-91e5-78982c2c2b6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180325_telenor_eladas_facebook_beallitasok_adategyeztetes_facebookos_atveres_word_ghanai_tanar_microsoft","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce38c3e3-22a6-4601-91e5-78982c2c2b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59ab2ba-0cd2-43da-a252-56f17ad0a33e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180325_telenor_eladas_facebook_beallitasok_adategyeztetes_facebookos_atveres_word_ghanai_tanar_microsoft","timestamp":"2018. március. 25. 12:00","title":"Ez történt: eladják a Telenort; megint adategyeztetésre szólítanak fel minden feltöltőkártyást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]