[{"available":true,"c_guid":"3a5e3459-f3c0-4067-8d25-7d155c6158fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Legalábbis a 19-essel és a 49-essel.","shortLead":"Legalábbis a 19-essel és a 49-essel.","id":"20180325_Vigyazzunk_a_9es_vegu_villamosokkal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a5e3459-f3c0-4067-8d25-7d155c6158fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10dd175c-25a6-4d6f-89d2-54de0d081074","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Vigyazzunk_a_9es_vegu_villamosokkal","timestamp":"2018. március. 25. 10:42","title":"Vigyázzunk a 9-es végű villamosokkal!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0e4e5cd-0267-45d8-abb7-014358490214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz hétvégén Budapesten minden, mi szem-szájnak ingere: útlezárás, állomáslezárás, óraátállítás. ","shortLead":"Lesz hétvégén Budapesten minden, mi szem-szájnak ingere: útlezárás, állomáslezárás, óraátállítás. ","id":"20180323_kapja_elo_a_menetrendet_mielott_hazaindul_most_hetvegen_a_szombati_bulibol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0e4e5cd-0267-45d8-abb7-014358490214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97bdb702-97ea-47a4-a6dc-9c2596c861d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180323_kapja_elo_a_menetrendet_mielott_hazaindul_most_hetvegen_a_szombati_bulibol","timestamp":"2018. március. 23. 16:20","title":"Kapja elő a menetrendet, mielőtt hazaindul most hétvégén a szombati buliból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11ba897b-45f4-42d3-8f0d-313217a43c28","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hiába mondja azt a kormány, hogy jelentősen emelte a béreket az egészségügyben, a valóságban a dolgozók még mindig túl sokat dolgoznak túl kevés pénzért és a szakma elhagyásán gondolkodnak - ezt mondták a felszólalók a Független Egészségügyi Szakszervezet Kossuth téri tüntetésén. A tüntetésre csak kevesen mentek el.","shortLead":"Hiába mondja azt a kormány, hogy jelentősen emelte a béreket az egészségügyben, a valóságban a dolgozók még mindig túl...","id":"20180324_Keveseket_tudott_utcara_vinni_a_a_Fuggetlen_Egeszsegugyi_Szakszervezet_a_tarca_egy_kozlemennyel_lerazta_oket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=11ba897b-45f4-42d3-8f0d-313217a43c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea40b6e1-219b-4b17-80e2-9e1801deff77","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Keveseket_tudott_utcara_vinni_a_a_Fuggetlen_Egeszsegugyi_Szakszervezet_a_tarca_egy_kozlemennyel_lerazta_oket","timestamp":"2018. március. 24. 18:08","title":"Keveseket tudott utcára vinni a a Független Egészségügyi Szakszervezet, a tárca egy közleménnyel lerázta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Személygépkocsi gázolt gyalogost.","shortLead":"Személygépkocsi gázolt gyalogost.","id":"20180324_halalos_baleset_gazolas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920e93d8-101d-4337-b91e-b249f2bb4d26","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180324_halalos_baleset_gazolas","timestamp":"2018. március. 24. 23:51","title":"Halálos baleset történt Gemzsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab1d05d8-7020-4e81-b0af-37c94c3020a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hihetetlen műszaki eljárással oldja meg a Silversea hajótársaság egyik óceánjárójának, a Silver Spiritnek a megnagyobbítását. Középen beékel egy előre megépített 15 méteres darabot.","shortLead":"Hihetetlen műszaki eljárással oldja meg a Silversea hajótársaság egyik óceánjárójának, a Silver Spiritnek...","id":"20180324_Hogyan_bovitsunk_luxushajot_Vagjuk_kette_es_toldjuk_meg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab1d05d8-7020-4e81-b0af-37c94c3020a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f4cf29d-9109-46a9-96fd-4371582d7ed9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Hogyan_bovitsunk_luxushajot_Vagjuk_kette_es_toldjuk_meg","timestamp":"2018. március. 24. 18:00","title":"Hogyan bővítsünk luxushajót? Vágjuk ketté, és toldjuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06df4da-dcc3-4e14-9676-e1b501952083","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Több sebből is vérzik a magyar válogatott – derül ki Böde Dániel, a Kazahsztán ellen elvesztett meccs csereként beállt játékosának nyilatkozatából.","shortLead":"Több sebből is vérzik a magyar válogatott – derül ki Böde Dániel, a Kazahsztán ellen elvesztett meccs csereként beállt...","id":"20180324_Nem_csak_a_foci_nem_megy_az_angol_sem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f06df4da-dcc3-4e14-9676-e1b501952083&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94385f57-eb42-424a-91b8-a1abe0315c48","keywords":null,"link":"/sport/20180324_Nem_csak_a_foci_nem_megy_az_angol_sem","timestamp":"2018. március. 24. 15:23","title":"Nem csak a foci nem megy, az angol sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ecc29d7-9f68-4e31-ab3f-6e97b39118ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kerítést húznának fel a lengyelek a keleti határon, az 1200 kilométeres, két méter magas „határzár” lenne a világ leghosszabb kerítése. A lengyelek a sertéspestis megállítása miatt tervezik az építkezést, de még vitatkoznak rajta","shortLead":"Kerítést húznának fel a lengyelek a keleti határon, az 1200 kilométeres, két méter magas „határzár” lenne a világ...","id":"20180325_A_lengyelek_is_keritest_epitenenek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ecc29d7-9f68-4e31-ab3f-6e97b39118ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0efc3be-67ad-4507-ae1c-77f2a9e3d320","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_A_lengyelek_is_keritest_epitenenek","timestamp":"2018. március. 25. 09:40","title":"A lengyelek is kerítést építenének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b606c7f2-a670-4168-8198-bb3e2610c389","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kkv","description":"Óbudán hozna létre új bulinegyedet Tiborcz István egykori üzlettársa, Erdei Bálint, miután a Belvárosban mostanában lassan jönnek össze a dolgai. Tervéhez egy helyi hamburgeressel társult.","shortLead":"Óbudán hozna létre új bulinegyedet Tiborcz István egykori üzlettársa, Erdei Bálint, miután a Belvárosban mostanában...","id":"201812__uj_bulinegyed__tiborcz_meszaros_lorince__promenad__kocsmakereso","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b606c7f2-a670-4168-8198-bb3e2610c389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317d1573-3f0e-4375-a5bf-a0fdd94efd9e","keywords":null,"link":"/kkv/201812__uj_bulinegyed__tiborcz_meszaros_lorince__promenad__kocsmakereso","timestamp":"2018. március. 25. 10:30","title":"Tiborcz volt üzlettársa beindult a leendő Kolosy téri bulinegyedért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]