[{"available":true,"c_guid":"88833b51-69fb-4e0b-abb2-0c38cfabb4e9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia államfő hősnek nevezte az elhunytat. ","shortLead":"A francia államfő hősnek nevezte az elhunytat. ","id":"20180324_Meghalt_a_penteki_franciaorszagi_tuszdramaban_megsebesult_csendor","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88833b51-69fb-4e0b-abb2-0c38cfabb4e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094fb4af-7407-45a5-aefd-19b023c25bbb","keywords":null,"link":"/vilag/20180324_Meghalt_a_penteki_franciaorszagi_tuszdramaban_megsebesult_csendor","timestamp":"2018. március. 24. 08:40","title":"Meghalt a pénteki franciaországi túszdrámában megsebesült csendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95214177-5d6b-4c89-b143-a285c3ad4ef2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai autópályán szenvedett halálos balesetet egy Tesla-sofőr, az autó pillanatok alatt lángra kapott.","shortLead":"A kaliforniai autópályán szenvedett halálos balesetet egy Tesla-sofőr, az autó pillanatok alatt lángra kapott.","id":"20180325_tesla_model_x_elektromos_auto_baleset","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95214177-5d6b-4c89-b143-a285c3ad4ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f84f1fe-64f8-416b-a4c5-0779ae421e35","keywords":null,"link":"/cegauto/20180325_tesla_model_x_elektromos_auto_baleset","timestamp":"2018. március. 25. 09:21","title":"Kettészakadt a balesetben a Tesla Model X, meghalt a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nemrég megjelent tanulmány szerzői maguk is azt gondolják, hogy némileg felülbecsülhetik a romák létszámát, de a kutatást a korábban is alkalmazott módszertan szerint végezték.","shortLead":"A nemrég megjelent tanulmány szerzői maguk is azt gondolják, hogy némileg felülbecsülhetik a romák létszámát, de...","id":"201808_roma_nepesseg_megduplazodott_negyed_evszazad_alatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c7ce46-4d77-46e8-8daf-b085b20a16d5","keywords":null,"link":"/itthon/201808_roma_nepesseg_megduplazodott_negyed_evszazad_alatt","timestamp":"2018. március. 25. 10:10","title":"Az elmúlt negyed évszázad alatt megduplázódott idehaza a roma népesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szombaton egész nap felsővezeték-karbantartást végeznek a Budapest-Nyugati pályaudvarra vezető vágányok felett. Emiatt az egész pályaudvart lezárják. A váci, a veresegyházi, az esztergomi, a debreceni, a szegedi és a lajosmizsei vonalakat érinti a változás.","shortLead":"Szombaton egész nap felsővezeték-karbantartást végeznek a Budapest-Nyugati pályaudvarra vezető vágányok felett. Emiatt...","id":"20180324_A_Nyugati_palyudvarrol_indulna_el_vonattal_Ma_biztosan_nem_fog","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f4126b-3b67-4301-979e-d62882d04a7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_A_Nyugati_palyudvarrol_indulna_el_vonattal_Ma_biztosan_nem_fog","timestamp":"2018. március. 24. 12:05","title":"A Nyugati pályudvarról indulna el vonattal? Ma biztosan nem ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Most csak ötös volt a hatoson.","shortLead":"Most csak ötös volt a hatoson.","id":"20180325_Elo_a_szelvenyekkel_itt_vannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e031718-4da6-4fae-8b85-3bd2ae083f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"323b2ca8-e88e-486e-9d5b-3ab55567d779","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Elo_a_szelvenyekkel_itt_vannak_a_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2018. március. 25. 16:41","title":"Elő a szelvényekkel, itt vannak a hatos lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc5ca3b-2782-4906-bdd7-d4708bdbc82d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint, aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is – tudósít az MTI Dunakesziről.","shortLead":"A külügyminiszter szerint, aki beengedi a bevándorlókat, azt kockáztatja, hogy beengedi a terroristákat is – tudósít...","id":"20180324_Szijjarto_ismet_terrorizmussal_riogat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc5ca3b-2782-4906-bdd7-d4708bdbc82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6561ad8c-87e0-43b3-968f-cc9c8e2b8be3","keywords":null,"link":"/itthon/20180324_Szijjarto_ismet_terrorizmussal_riogat","timestamp":"2018. március. 24. 12:10","title":"Szijjártó ismét terrorizmussal riogat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az itt élők tiltakoznak a tervezett kavicsbánya létesítése ellen, amely az erőművi beruházáshoz termelné az építőanyagot. Az aláírásgyűjtési akciót követően pénteken döntött a helyi választási bizottság, lehet voksolni.","shortLead":"Az itt élők tiltakoznak a tervezett kavicsbánya létesítése ellen, amely az erőművi beruházáshoz termelné...","id":"20180324_Nem_kell_a_Paks_2_epiteset_kiszolgalo_kavicsbanya_Madocsan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c13597d0-c500-4dbe-aad0-bbe9c9fcab60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1eecab8-0c24-4325-b623-3184e5a8a8aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Nem_kell_a_Paks_2_epiteset_kiszolgalo_kavicsbanya_Madocsan","timestamp":"2018. március. 24. 16:24","title":"Helyi népszavazást tarthatnak Madocsán a Paks II. miatt tervezett kavicsbányáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207b6985-f181-4240-846d-242883a5b99b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amíg nem közelítünk az eurót használó országok gazdasági teljesítményének átlagához, vagy a német gazdaság teljesítményéhez, addig nem kell erőltetni az euró bevezetését - mondta nemzetgazdasági miniszter a Magyar Hírlapnak.","shortLead":"Amíg nem közelítünk az eurót használó országok gazdasági teljesítményének átlagához, vagy a német gazdaság...","id":"20180324_Varga_Mihaly_ugy_beszelt_az_eurorol_hogy_migransozott_es_riogatott_is_egy_kicsit_mellette","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=207b6985-f181-4240-846d-242883a5b99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb7e1107-7112-47b4-84f4-a9617be04c7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180324_Varga_Mihaly_ugy_beszelt_az_eurorol_hogy_migransozott_es_riogatott_is_egy_kicsit_mellette","timestamp":"2018. március. 24. 07:43","title":"Varga Mihály úgy beszélt az euróról, hogy migránsozott és riogatott is egy kicsit mellette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]