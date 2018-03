Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hidat építenek Kecskemét határában.","shortLead":"Hidat építenek Kecskemét határában.","id":"20180325_Tereles_az_M5oson","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4558d9-ac19-470c-a65a-a207715e01b8","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Tereles_az_M5oson","timestamp":"2018. március. 25. 10:09","title":"Terelés az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdasági kivándorlók országa lettünk; eladják a magyarországi Telenort is, és még mindig nem kizárt, hogy Mészáros Lőrinchez kerül a cég; mérföldkőhöz érkeztek a Brexit-tárgyalások.","shortLead":"A gazdasági kivándorlók országa lettünk; eladják a magyarországi Telenort is, és még mindig nem kizárt, hogy Mészáros...","id":"20180325_Es_akkor_Meszaros_Lorincet_zsebre_tette_egy_cseh_milliardos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9de7c6-33c5-4a45-b1c3-715f214b5b9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Es_akkor_Meszaros_Lorincet_zsebre_tette_egy_cseh_milliardos","timestamp":"2018. március. 25. 07:00","title":"És akkor Mészáros Lőrincet zsebre tette egy cseh milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország legalább hatvan amerikai diplomatát fog kiutasítani válaszként arra, hogy Washington hatvan orosz követségi és ENSZ-diplomatát küld haza – idézte a RIA hírügynökség Vlagyimir Dzsabarovot, az orosz parlament felső házában működő külügyi bizottság alelnökét.","shortLead":"Oroszország legalább hatvan amerikai diplomatát fog kiutasítani válaszként arra, hogy Washington hatvan orosz követségi...","id":"20180326_Amerikai_kiutasitasok__gyors_orosz_valasz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1eb94eef-7571-4a2a-bc1d-85121b56787c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b399db1c-f897-4674-a9a7-1f1573ca4cd3","keywords":null,"link":"/vilag/20180326_Amerikai_kiutasitasok__gyors_orosz_valasz","timestamp":"2018. március. 26. 16:25","title":"Az amerikai kiutasításokra érkezett a gyors orosz válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rekordkísérletről szólva azt mondta, történelmet szeretne írni és dicsőséget akar szerezni a serpa közösségnek és a hazájának is. ","shortLead":"A rekordkísérletről szólva azt mondta, történelmet szeretne írni és dicsőséget akar szerezni a serpa közösségnek és...","id":"20180326_Huszonkettedszer_is_megmaszna_a_Mount_Everestet_egy_nepali_serpa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cd29bf-cce3-42f0-bfed-ad055278c697","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Huszonkettedszer_is_megmaszna_a_Mount_Everestet_egy_nepali_serpa","timestamp":"2018. március. 26. 19:35","title":"Huszonkettedszer is megmászná a Mount Everestet egy nepáli serpa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d755eafc-5b64-422d-994c-e8deed15d264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerrel tesztelték Los Angeles nemzetközi repülőterén az automata boardingot. Nincs szükség útlevélre, beszállókártyára, az utasokat saját arcuk azonosítja.","shortLead":"Sikerrel tesztelték Los Angeles nemzetközi repülőterén az automata boardingot. Nincs szükség útlevélre...","id":"20180325_arcfelismeres_utlevel_es_beszallokartya_helyett_lufthansa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d755eafc-5b64-422d-994c-e8deed15d264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a36f9ebd-3fe4-4244-b547-fa9864a56b54","keywords":null,"link":"/tudomany/20180325_arcfelismeres_utlevel_es_beszallokartya_helyett_lufthansa","timestamp":"2018. március. 25. 08:03","title":"Sikeres volt a Lufthansa tesztje: arcfelismerés jöhet útlevél és beszállókártya helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b262f304-4c71-4b54-8319-fdf23e6a9354","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András Momentum-elnök közvélemény-kutatótól kért ajánlatot, a másik két jelölt kifarolt, és azt állítja, a korábbi mérés alapján ő a legesélyesebb.","shortLead":"Fekete-Győr András Momentum-elnök közvélemény-kutatótól kért ajánlatot, a másik két jelölt kifarolt, és azt állítja...","id":"20180326_Hamar_lelohadt_a_lendulet_a_Belvarosban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b262f304-4c71-4b54-8319-fdf23e6a9354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4429dbed-7f0d-4a0b-ac5d-462686ba705d","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Hamar_lelohadt_a_lendulet_a_Belvarosban","timestamp":"2018. március. 26. 12:12","title":"Hamar lelohadt az ellenzék koordinációs lelkesedése a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea114948-bad2-434d-bdd4-9d4cbaab1e90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A főváros egyes kerületeiben csak egy minigarzonra futja ennyiből. ","shortLead":"A főváros egyes kerületeiben csak egy minigarzonra futja ennyiből. ","id":"20180326_Milyen_lakasra_eleg_ma_20_millio_forint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea114948-bad2-434d-bdd4-9d4cbaab1e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3459a9-7d6d-4fef-90bc-3c60d1c49fc1","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180326_Milyen_lakasra_eleg_ma_20_millio_forint","timestamp":"2018. március. 26. 10:51","title":"Milyen lakásra elég ma 20 millió forint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09d26795-b511-4f9b-a72a-f8a450afe54f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Miközben az egy-két napra szállást keresők számára olcsó szolgáltatást kínál, a lakástulajdonosoknak busásan megtérül az Airbnb használata. Rosszul \"csupán\" az járhat, aki hosszabb távon, hagyományos formában venne ki albérletet.","shortLead":"Miközben az egy-két napra szállást keresők számára olcsó szolgáltatást kínál, a lakástulajdonosoknak busásan megtérül...","id":"20180325_airbnb_budapest_atlagos_bevetel_egy_lakassal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09d26795-b511-4f9b-a72a-f8a450afe54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03764f83-b935-46ec-b5c0-4cf3991ae98e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_airbnb_budapest_atlagos_bevetel_egy_lakassal","timestamp":"2018. március. 25. 21:50","title":"Havi 186 000 forintot kaszál az, aki így adja ki a lakását Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]