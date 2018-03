Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2cdcd5b-f170-435d-9626-f81e9e42cc44","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az AFP hírügynökség tudósítója a hőszigetelő anyagokat gyártó Dairyu cégénél járt. És ott éppen munkára jelentkező afrikai bevándorlókat hallgattak meg.","shortLead":"Az AFP hírügynökség tudósítója a hőszigetelő anyagokat gyártó Dairyu cégénél járt. És ott éppen munkára jelentkező...","id":"20180325_Mar_a_robotok_es_a_szamurajok_orszaga_is_rakenyzerult_a_menekultek_foglalkoztatasara","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2cdcd5b-f170-435d-9626-f81e9e42cc44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b918e4-6939-45bd-bf2e-6de931dab602","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Mar_a_robotok_es_a_szamurajok_orszaga_is_rakenyzerult_a_menekultek_foglalkoztatasara","timestamp":"2018. március. 25. 20:08","title":"A robotok és a szamurájok országa is rákényszerült a menekültek foglalkoztatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A nemrég megjelent tanulmány szerzői maguk is azt gondolják, hogy némileg felülbecsülhetik a romák létszámát, de a kutatást a korábban is alkalmazott módszertan szerint végezték.","shortLead":"A nemrég megjelent tanulmány szerzői maguk is azt gondolják, hogy némileg felülbecsülhetik a romák létszámát, de...","id":"201808_roma_nepesseg_megduplazodott_negyed_evszazad_alatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca358f61-e9d4-441b-b01c-ae06dc3fdc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3c7ce46-4d77-46e8-8daf-b085b20a16d5","keywords":null,"link":"/itthon/201808_roma_nepesseg_megduplazodott_negyed_evszazad_alatt","timestamp":"2018. március. 25. 10:10","title":"Az elmúlt negyed évszázad alatt megduplázódott idehaza a roma népesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c9e096-5a60-462d-b118-cb59fb88e21a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy napra lezárták a pesti Erzsébet teret.","shortLead":"Egy napra lezárták a pesti Erzsébet teret.","id":"20180325_Amikor_meg_a_metropotlot_is_elterelik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55c9e096-5a60-462d-b118-cb59fb88e21a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa2af61-5625-4318-8d36-a3b9662810e7","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Amikor_meg_a_metropotlot_is_elterelik","timestamp":"2018. március. 25. 09:47","title":"Amikor még a metrópótlót is elterelik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Hidat építenek Kecskemét határában.","shortLead":"Hidat építenek Kecskemét határában.","id":"20180325_Tereles_az_M5oson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d1aa9fc-faf7-46eb-9ac6-412d7660b3aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4558d9-ac19-470c-a65a-a207715e01b8","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180325_Tereles_az_M5oson","timestamp":"2018. március. 25. 10:09","title":"Terelés az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dd51852-fe1c-40d4-9708-175c72dc7ede","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Öt egymást követő hétvégén vezette az észak-amerikai kasszasikerlistát a Fekete Párduc, ám a Tűzgyűrű: Lázadás című film ledöntötte a jegyeladási listák trónjáról.","shortLead":"Öt egymást követő hétvégén vezette az észak-amerikai kasszasikerlistát a Fekete Párduc, ám a Tűzgyűrű: Lázadás című...","id":"20180326_Ledontottek_a_Fekete_Parducot_kasszasikerlista_elerol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0dd51852-fe1c-40d4-9708-175c72dc7ede&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca92754-2f17-42bc-93a9-f1e4ba4a7b14","keywords":null,"link":"/kultura/20180326_Ledontottek_a_Fekete_Parducot_kasszasikerlista_elerol","timestamp":"2018. március. 26. 09:35","title":"Ledöntötték a Fekete Párducot a kasszasikerlista éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754060b4-b85b-4e13-9263-eb5af2db67d7","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy kezdetleges, konzervatív, jóléti rezsim kialakulásának vagyunk tanúi, amelynek alapvetése az egyenlőtlenségek elfogadása. A társadalmat rossz állapotában \"fagyasztotta be\" az Orbán-kormány, és túl nagy volt az ár, amit az emberek többsége fizetett ezért. Az oktatási rendszerben most sem zárkóznak fel a szegények, de arra a problémahalmazra, ami most jön, senki sem készült fel. Az Orbán-kormány társadalompolitikájának hatásáról beszélgettünk Kovách Imre és Czibere Ibolya szociológusokkal.","shortLead":"Egy kezdetleges, konzervatív, jóléti rezsim kialakulásának vagyunk tanúi, amelynek alapvetése az egyenlőtlenségek...","id":"20180326_kovach_czibere_tarsadalom","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=754060b4-b85b-4e13-9263-eb5af2db67d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97c18b66-f49c-4e37-9f72-8f10f803b936","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_kovach_czibere_tarsadalom","timestamp":"2018. március. 26. 17:30","title":"\"Nagyon nagy az ár, amit a társadalom fizet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce38c3e3-22a6-4601-91e5-78982c2c2b6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180325_telenor_eladas_facebook_beallitasok_adategyeztetes_facebookos_atveres_word_ghanai_tanar_microsoft","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce38c3e3-22a6-4601-91e5-78982c2c2b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a59ab2ba-0cd2-43da-a252-56f17ad0a33e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180325_telenor_eladas_facebook_beallitasok_adategyeztetes_facebookos_atveres_word_ghanai_tanar_microsoft","timestamp":"2018. március. 25. 12:00","title":"Ez történt: eladják a Telenort; megint adategyeztetésre szólítanak fel minden feltöltőkártyást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fd10f6a-d8f6-475c-9b97-f0c2a4362dc2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kucsák László, a Fidesz országgyűlési képviselője és képviselőjelöltje arról beszélt, hogy a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház sürgősségi betegellátó osztályának fejlesztése már indokolt volt.","shortLead":"Kucsák László, a Fidesz országgyűlési képviselője és képviselőjelöltje arról beszélt, hogy a Jahn Ferenc Dél-pesti...","id":"20180326_Migransozva_adott_at_korhazai_osztalyt_Nemeth_Szilard","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fd10f6a-d8f6-475c-9b97-f0c2a4362dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc20d483-aa58-4481-bc29-88427eeaa009","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Migransozva_adott_at_korhazai_osztalyt_Nemeth_Szilard","timestamp":"2018. március. 26. 11:39","title":"Migránsozva adott át kórházi osztályt Németh Szilárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]