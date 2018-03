Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig az Egyesült Államokban tesztelték a hírfolyam új algoritmusát, ami a helyi hírek terjedését segíti. Hétfőn a világ minden részén – köztük természetesen Magyarországon is – bevezették az újdonságot.","shortLead":"Eddig az Egyesült Államokban tesztelték a hírfolyam új algoritmusát, ami a helyi hírek terjedését segíti. Hétfőn...","id":"20180327_facebook_hirfolyam_valtozas_helyi_hirek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e688d9-024f-4adf-8b0e-5123bc683ce1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180327_facebook_hirfolyam_valtozas_helyi_hirek","timestamp":"2018. március. 27. 12:03","title":"Észrevette már? Megváltoztatták a Facebook hírfolyamát, Magyarországra is elért az újítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82465714-fd96-41d2-ae8a-333c383fc080","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szépségszalon egyik vendégének táskájából szedték ki a pénztárcáját. Az üzletben volt kamera. ","shortLead":"Egy szépségszalon egyik vendégének táskájából szedték ki a pénztárcáját. Az üzletben volt kamera. ","id":"20180326_penztarcat_lopott_ez_a_ket_no_ujlipotvarosban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=82465714-fd96-41d2-ae8a-333c383fc080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2de510f-f63f-43ac-b681-2c93ea12de9c","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_penztarcat_lopott_ez_a_ket_no_ujlipotvarosban","timestamp":"2018. március. 26. 18:11","title":"Pénztárcát lopott ez a két nő Újlipótvárosban, ki ismeri fel őket? – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7019398-9a76-4e2e-aac7-0d0015fb1d66","c_author":"","category":"elet","description":"Kis kamerát rögzített Gordon Buchanan természetfotós Namíbiában egy gepárd fejére, így az állat szemszögéből láthatjuk, ahogy két társával épp vadászni indul. Mutatjuk a fantasztikus képsorokat. Spoiler: a zsákmány ezúttal elmaradt. ","shortLead":"Kis kamerát rögzített Gordon Buchanan természetfotós Namíbiában egy gepárd fejére, így az állat szemszögéből láthatjuk...","id":"20180326_Igy_nez_ki_egy_vadaszat_a_gepard_szemszogebol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7019398-9a76-4e2e-aac7-0d0015fb1d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eda0916-054d-42ba-a823-b0c2436e8dc4","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Igy_nez_ki_egy_vadaszat_a_gepard_szemszogebol","timestamp":"2018. március. 26. 17:23","title":"Így néz ki egy vadászat a gepárd szemszögéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d06382b8-eef4-40db-96ac-39b961b913f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pumped Gabo a Nagy Duettben adhatja majd önmagát.","shortLead":"Pumped Gabo a Nagy Duettben adhatja majd önmagát.","id":"20180327_A_TV2_leigazolta_az_RTL_Klub_sztarjat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d06382b8-eef4-40db-96ac-39b961b913f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba08fbd0-c071-44b9-858c-526940b9670c","keywords":null,"link":"/elet/20180327_A_TV2_leigazolta_az_RTL_Klub_sztarjat","timestamp":"2018. március. 27. 07:30","title":"A Tv2 leigazolta az RTL Klub sztárját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d0ac99-5987-48d4-837b-fc37c92a26fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csatlakozik a Főtaxi a választás hétvégéjére tervezett taxis demonstrációhoz.","shortLead":"Nem csatlakozik a Főtaxi a választás hétvégéjére tervezett taxis demonstrációhoz.","id":"20180327_A_Fotaxi_nem_all_be_az_Uber_kinyiroi_melle_a_tervezett_repteri_blokadban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87d0ac99-5987-48d4-837b-fc37c92a26fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0ad5c2-2afb-4e9b-893e-e62cda0d22e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180327_A_Fotaxi_nem_all_be_az_Uber_kinyiroi_melle_a_tervezett_repteri_blokadban","timestamp":"2018. március. 27. 17:26","title":"A Főtaxi nem áll be az Uber kinyírói mellé a tervezett reptéri blokádban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f64134a1-5bb1-46cc-a5ee-f087f7cf9b5b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a kormány jóváhagyta a régi-új Tisza-híd építését.","shortLead":"A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a kormány jóváhagyta a régi-új Tisza-híd építését.","id":"20180327_Draga_es_esszerutlen_megis_folytatjak_az_Orban_es_Simicska_vitaja_miatt_elkaszalt_hid_epiteset","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f64134a1-5bb1-46cc-a5ee-f087f7cf9b5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2848da98-5d92-436c-a577-11443990610f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180327_Draga_es_esszerutlen_megis_folytatjak_az_Orban_es_Simicska_vitaja_miatt_elkaszalt_hid_epiteset","timestamp":"2018. március. 27. 13:30","title":"Drága és ésszerűtlen, mégis folytatják az Orbán és Simicska vitája miatt elkaszált híd építését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ausztrál férfi kockás papucsát fogyasztotta el vacsorára egy piton. A kígyó nem tudta megemészteni a lábbelit, így azt ki kellett operálni a gyomrából. ","shortLead":"Egy ausztrál férfi kockás papucsát fogyasztotta el vacsorára egy piton. A kígyó nem tudta megemészteni a lábbelit...","id":"20180326_Sertetlenul_maradt_kockas_papucsot_huztak_ki_egy_piton_gyomrabol_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5abde78a-5d1e-4e46-b8dd-a3577b261abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a3460df-9b16-4483-9b66-827f95b1f2bf","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Sertetlenul_maradt_kockas_papucsot_huztak_ki_egy_piton_gyomrabol_video","timestamp":"2018. március. 27. 10:04","title":"Sértetlenül maradt kockás papucsot húztak ki egy piton gyomrából -videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Stormy Daniels pornószínésznő, aki azt állítja, hogy 2006-ban egyszeri viszonya volt az akkor még üzletember Donald Trumppal, most az elnök személyes ügyvédjét, Michael Cohent perli becsületsértés miatt. ","shortLead":"Stormy Daniels pornószínésznő, aki azt állítja, hogy 2006-ban egyszeri viszonya volt az akkor még üzletember Donald...","id":"20180327_Becsuletsertes_miatt_beperelte_Trump_ugyvedjet_az_elnokkel_kavaro_pornos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6284cb97-d481-4e44-9616-1591668838e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe7a8bf5-83f7-47e1-8059-7097818ee386","keywords":null,"link":"/vilag/20180327_Becsuletsertes_miatt_beperelte_Trump_ugyvedjet_az_elnokkel_kavaro_pornos","timestamp":"2018. március. 27. 06:16","title":"Becsületsértés miatt beperelte Trump ügyvédjét az elnökkel kavaró pornós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]