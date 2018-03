Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szabó Zsolt államtitkár Belize-ben parkoltat 1,2 milliárd forintot, erről kérdezte volna őt a HírTV riportere, de a politikus nem állt meg, inkább csak vagdalkozott.","shortLead":"Szabó Zsolt államtitkár Belize-ben parkoltat 1,2 milliárd forintot, erről kérdezte volna őt a HírTV riportere, de...","id":"20180326_Allitolagos_offshoremilliardjairol_kerdeztek_volna_a_fideszest_aki_inkabb_Simicskazott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08bf8fb0-803c-4364-8bf4-e019e8905355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f7f664-329a-431b-8e50-5cd07cc6991d","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Allitolagos_offshoremilliardjairol_kerdeztek_volna_a_fideszest_aki_inkabb_Simicskazott","timestamp":"2018. március. 26. 13:50","title":"Állítólagos offshore-milliárdjairól kérdezték volna a fideszest, aki inkább Simicskázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ORFK szerint egy másik ügyben nyomoznak az állítólag az FBI védelme alatt álló Faidt Péter ellen. A lap szerint is.","shortLead":"Az ORFK szerint egy másik ügyben nyomoznak az állítólag az FBI védelme alatt álló Faidt Péter ellen. A lap szerint is.","id":"20180326_Cafolja_is_a_rendorseg_a_Magyar_Nemzetet_meg_nem_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e45c2457-8272-4849-8abb-dd062b2c65cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9e82898-ec26-4ebc-9f6a-8867d438ae9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180326_Cafolja_is_a_rendorseg_a_Magyar_Nemzetet_meg_nem_is","timestamp":"2018. március. 26. 16:00","title":"Cáfolja is a rendőrség a Magyar Nemzetet, meg nem is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"080b6e05-8e66-495b-b586-f8db31ffab0b","c_author":"nyüzsi","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180325_Orban_Viktor_megadja_a_noknek_ami_kijar_sot_tobbet_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=080b6e05-8e66-495b-b586-f8db31ffab0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f9c5c0-b3d7-4bae-9d33-10d1dd080a3c","keywords":null,"link":"/elet/20180325_Orban_Viktor_megadja_a_noknek_ami_kijar_sot_tobbet_is","timestamp":"2018. március. 25. 13:09","title":"Orbán Viktor megadja a nőknek, ami kijár, sőt, többet is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sikeres üzletasszonyok meséltek inspiráló élettörténeteikről a Codecool oktatóközpontjában.","shortLead":"Sikeres üzletasszonyok meséltek inspiráló élettörténeteikről a Codecool oktatóközpontjában.","id":"20180326_codecool_meetup","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75dc8ca7-3add-4c7e-84bd-c6f94a7e6ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8653816-41ed-4f8d-bff5-d1045ebc6030","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180326_codecool_meetup","timestamp":"2018. március. 26. 11:35","title":"„Egészséges mértékben lehetünk feministák, de előjogokért könyökölni nem lenne igazságos”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"698c0e6f-1121-4d91-81ed-b7b520091162","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180326_Gyurcsany_es_DK_mellett_tagital_telefonon_Kuncze_Gabor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=698c0e6f-1121-4d91-81ed-b7b520091162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f044db53-3534-406a-8a2b-5340366a40d4","keywords":null,"link":"/itthon/20180326_Gyurcsany_es_DK_mellett_tagital_telefonon_Kuncze_Gabor","timestamp":"2018. március. 26. 14:37","title":"Na, ki agitál telefonon Gyurcsány és a DK mellett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d43290c7-6bdd-4f67-a3cd-88ab25721e45","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Évekig tartó felkészülés, napi nyolc óra gyakorlás, stresszkezelés és folyamatos önképzés. Mentor és mentorált kapcsolatáról meséltek a tavalyi WorldSkills szakmai verseny magyar résztvevői. ","shortLead":"Évekig tartó felkészülés, napi nyolc óra gyakorlás, stresszkezelés és folyamatos önképzés. Mentor és mentorált...","id":"20180325_world_skills_verseny_2017_mentoralas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d43290c7-6bdd-4f67-a3cd-88ab25721e45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d67cf4-cd84-4b75-9955-31f6e1619822","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180325_world_skills_verseny_2017_mentoralas","timestamp":"2018. március. 25. 19:15","title":"\"Egyetlen feladatnak akár tízszer-tizenötször is nekifutok, amíg tökéletes nem lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar gazdaság teljesítménye 2017-ben 10%-kal haladta meg a válság előttit, a különböző szektorok azonban eltérő mértékben járultak hozzá a növekedéshez. A fogyasztás először tavaly haladta meg a 2008-as szintet.","shortLead":"A magyar gazdaság teljesítménye 2017-ben 10%-kal haladta meg a válság előttit, a különböző szektorok azonban eltérő...","id":"20180325_Most_elunk_ugy_mint_a_valsag_elott_kilenc_ev_kellett_hozza","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e612e501-1c25-4c6e-b9d8-8a76506a9987","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180325_Most_elunk_ugy_mint_a_valsag_elott_kilenc_ev_kellett_hozza","timestamp":"2018. március. 25. 13:05","title":"Most élünk úgy, mint a válság előtt, kilenc év kellett hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89cc8ced-65c7-4a3f-b44c-0a391078f3d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2015 novemberében a terroristák 89 embert lőttek agyon az Eagles Of Death Metal (EODM) fellépésén a Bataclan kubban. A támadás óta Hughes több interjút is adott, amelyekben hibáztatta a francia fegyverviselési törvényeket, sőt, a klub személyzetét is, akik szerinte hanyagságukkal járultak hozzá a tragédia bekövetkezéséhez.","shortLead":"2015 novemberében a terroristák 89 embert lőttek agyon az Eagles Of Death Metal (EODM) fellépésén a Bataclan kubban...","id":"20180326_Az_Eagles_of_Death_Metal_frontembere_szerint_szanalmasak_a_fegyvertartas_szigoritasaert_tuntetok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89cc8ced-65c7-4a3f-b44c-0a391078f3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0571cd1-9f7f-4862-b8ed-bf3a31f7cf1a","keywords":null,"link":"/elet/20180326_Az_Eagles_of_Death_Metal_frontembere_szerint_szanalmasak_a_fegyvertartas_szigoritasaert_tuntetok","timestamp":"2018. március. 26. 14:58","title":"Ott volt a Bataclanban a merényletnél, de szerinte szánalmasak a fegyvertartás szigorításáért tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]